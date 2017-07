Ovidiu Raeţchi: PSD tergiversează îngrijorător înzestrarea Armatei. Implicarea lui Dragnea în subiect, deşi nu e membru CSAT, nu este de bun augur

„Deşi a fost aprobat de câteva luni, Memorandumul pentru Apărare – a cărui adoptare a fost tergiversată săptămâni bune în Parlament tot de actuala majoritate condusă de PSD – nu a produs niciun rezultat. Avem fonduri alocate doar teoretic militarilor, in practica nu s-a demarat nimic concret, desi am ajuns la jumatatea anului. Chiar dacă mingea este acum în terenul ministerului Apărării şi au fost demarate procedurile, PSD nu face nimic concret, totul a rămas la stadiul de promisiuni. Memorandumul pentru Apărare a stabilit o foaie de parcurs şi de achiziţii foarte clară dar, cu toate acestea, batem pasul pe loc. In plus, este ingrijorator faptul că preşedintele Iohannis a fost nevoit să retragă de pe ordinea de zi a CSAT planul pentru înzestrarea Armatei pentru următorii 10 ani, după ce a constatat că documentul venit de la Ministerul Apărării nu respecta obligativitatea alocării a 2% din PIB. Guvernul pare sa nu aiba nici cea mai vaga idee de abordarea noastra strategica in NATO”, arată Raeţchi.



"Un semn de intrebare tot mai serios este ridicat de insistenta cu care Liviu Dragnea se implica in subiect, fara a avea o calitate oficiala si accesul CSAT necesar. Zilele trecute, acesta si-a asumat discutii pe subiectul armamentului in Israel. Anterior, în aprilie, Liviu Dragnea a ţinut să îl contrazică pe şeful Statului Major General, Nicolae Ciucă, un specialist incontestabil în domeniu, care anunţase că România are în plan achiziţionarea de rachete Patriot – acum o variantă demnă de luat în considerare de ţara noastră şi care are şanse bune de a se concretiza. In februarie, Dragnea a intervenit in discutia despre corvete. Un privitor neutru la aceasta suita de interventii s-ar putea gandi ca implicarea unei persoane cu multiple probleme penale in discutiile despre cheltuirea unui fond de 9 miliarde de euro nu este de bun augur. Cred ca rezolvarea problemelor de imagine cu Tel Drum ar fi o investitie de timp mult mai potrivita pentru domnul Dragnea. Si mai cred ca singurul motiv de optimism pe care il avem este faptul ca Tel Drum nu fabrica, deocamdata, armament“, susţine deputatul PNL.