Klaus Iohannis, după întâlnirea cu preşedintele Bulagriei: România este gata să împărtăşească Bulgariei experienţa din domeniul luptei anticorupţie

Klaus Iohannis: Am exprimat interesul comun pentru continuarea relaţiilor economice, cu accent pe energie şi transporturi. Asigurarea securităţii energetice constituie o prioritate pentru ambele ţări. Am discutat despre pregătirea preşedinţiilor UE: Bulgaria, în 2018, noi, în 2019. Susţinem o Uniune puternică, aproapiată de cetăţeni, care asigură securitatea internă şi externă şi prosperitatea cetăţenilor. Am salutat interesul preşedintelui Radev în domeniul statului de drept, arătând că România este gata să împărtăşească Bulgariei experienţa din domeniul luptei anticorupţie. Am abordat provocările din zoa Mării Negre.

"Vizita are ca scop aprofundarea dialogului politic româno-bulgar pe principalele teme de interes comun ale agendei bilaterale, regionale, europene şi internaţionale. În cadrul discuţiilor va fi abordată şi continuarea dezvoltării relaţiilor economice, precum şi a cooperării sectoriale, în special în domenii precum energia şi transporturile, în contextul în care România este al treilea partener comercial al Bulgariei în Uniunea Europeană, iar tendinţa de creştere a volumului schimburilor bilaterale s-a menţinut în ultimii ani", anunţă Administraţia Prezidenţială.

De asemenea, vor fi analizate modalităţile concrete de coordonare în vederea promovării intereselor şi obiectivelor comune în cadrul UE. Aprofundarea dimensiunii europene a relaţiei bilaterale este cu atât mai importantă cu cât Bulgaria şi România vor deţine Preşedinţia Consiliului UE, în Semestrul I din 2018, respectiv în Semestrul I din 2019.

Se vor afla totodată pe agendă aspecte privind cooperarea în cadrul NATO şi provocările de securitate în regiunea Mării Negre, Vecinătatea Estică, respectiv cooperarea la nivel regional.