Grindeanu, după moţiune: Până să dau OUG 13, le-am spus multor colegi din PSD că vreau să renunţ. L-am informat pe preşedinte de rezultatul votului prin SMS

Sorin Gridneanu: Le mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în aceste zile. O să-mi fac datoria până când ţara va avea un Guvern funcţional. Sper ca votul de azi din Parlament să nu fie o mare greşeală, iar PSD să numească viitorul premier. PSD nu înseamnă nici Dragnea, nici Grindeanu. Acest partid trebuie să rămână unit. Voi rămâne în PSD. Acest partid nu trebuia să-şi dea jos propriul Guvern pentru că aşa a vrut un om. Sper că în 6 luni să nu ajungem într-o situaţie similară. Îi mulţumesc lui Victor Ponta, apreciez foarte mult că a fost alături de mine. Am ales calea ea mai grea: să nu accept funcţii, să nu fac compromisuri, să nu fac înţelegeri oculte, ci să fiu corect, transparent.

Credeţi că vor fi probleme la numirea unui nou premier PSD?

Grindeanu: Toată această nebunie politică s-ar putea să ducă la pierderea guvernării.

Ce aţi discutat cu Dragnea îniante de moţiune?

Mi-a spus să renunţ, i-am spus că nu o fac decât în condiţiile pe care le-am anunţat public.

Credeţi vă viitorul premier PSD va fi obedient lui Liviu Dragnea?

Mi-a întărit această impresie inclusiv discursul de azi al domnului Dragnea din Parlament: el a câştigat alegerile, el trebuia să fie premier.

Aţi discutat cu Klaus Iohannis după moţiune?

Da.

Ne puteţi spune ce aţi discutat?

Nu.

Ce aţi simţit când i-aţi văzut pe miniştrii dvs votând împotriva Guvernului?

Cred că a fost un vot împotriva lui.

Cu cine v-aţi întâlnit la Vila Lac 1?

Cu Victor Ponta şi cu parlamentari din Timiş, Caraş.

Dvs l-aţi sunat pe preşedinte?

Eu l-am informat pe domnul preşedinte despre situaţia şi votul din Parlament. Informarea vizavi de vot a plecat de la mine spre preşedinte prin SMS şi apoi a urmat o discuţie telefonică.

Credţi că miniştrii din Guvernul dvs ar trebui să mai fie miniştri?

Dacă aş fi în locul lui Dragnea, nu i-aş mai pune miniştri.

Cel mai mare regret din mandatul dvs rămâne OUG 13?

Puteau fi făcute alte lucruri. Crdeam că o să am, în dreapta mea un prieten care mă va ajuta (Liviu Dragnea -n.r). Eu am venit din postura de preşedinte de CJ. Nu m-am autopropus, ci am fost chemat. Până să dau OUG 13, le-am spus multor colegi din partid că vreau să renunţ. Dar am primit susţinerea colegilor şi am înţeles că e de datoria mea să rămân. Acea conferinţă de presă, în care am anunţat OUG 14, n-a fost una simplă.

V-a cerut domnul Dragnea să anunţe el OUG 14?

NU.

Dar v-a cerut să nu daţi OUG 14?

Azi nu detaliem.

Ce trebuie să facă viitorul premier pentru a reuşi?

Mi-ar plăcea să nu existe o agendă ascunsă. Până când Liviu Dragnea nu va înţelege că primul ministru este al României, nu e al PSD.

Ce sfat îi daţi noului premier?

Să nu creadă în prietenia cu Liviu Dragnea.