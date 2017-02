Grindeanu: Decizia în cazul Iordache e luată. O anunţ mâine după şedinţa de Guvern

Întrebat dacă a luat o decizie în privinţa lui Florin Iordache, premierul a răspuns: „Aşa cum vă spuneam, o să am o discuţia cu dânsul în seara asta sau mâine dimineaţă, iar mâine după şedinţa de Guvern o să anunţ. Decizia mea e luată. Şi eu v-am spus o idee ieri, de fapt mi-aţi dat o idee ieri într-una din întrebările pe care mi le-aţi pus, chiar o consider o ideea foarte bună (ca un tehnocrat să conducă Ministerul Justiţiei - n.r.), dar hai să facem lucrurile, iar citez din clasici în viaţă, pas cu pas, să facem lucrurile în etape. Vă spuneam că doresc să am o discuţie fie astăzi după-masă, fie mâine dimineaţă, decizia mea rămâne aceeaşi, dar vreau să am o discuţie şi legată de ceea ce a decis Curtea Constituţională astăzi”.

Declaraţia lui Sorin Grindeanu vine în contextul în care CCR a decis azi că nu există conflict juridic de natură constituţională între Parlament şi Guvern pe tema ordonanţei de urgenţă nr. 13, respingând sesizările ridicate de CSM şi de preşedintele Klaus Iohannis.

„Nu e vorba doar de persoana domnului Iordache, ci şi de decizia CCR de azi. Vreua să ajung să înţeleg foarte bine ce s-a întâmplat azi, înţeleg că şi mâine e un termen la CCR. Există momente când fiecare dintre noi trebuie să luăm decizii. Am avut discuţii cu liderii politici, rămâne valabil ceea ce vă spuneam şi ieri despre domnul Iordache. Această discuţie pe care o aştept din partea domnului Iordache, mai mult pe decizia CCR, nu schimbă în niciun fel decizia mea“, a spus Grindeanu.

Întrebat, ieri dimineaţă, dacă ia în calcul demiterea lui Florin Iordache, prim-ministrul Sorin Grindeanu a precizat: „Sigur!“