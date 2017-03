Gafa lui Petre Daea, după ce a anunţat că subvenţiile vor fi date la timp: La 31 martie sper să avem numai „situaţii neclare“

„Primul obiectiv al programului de guvernare în agricultură este şi va rămâne acordarea la timp a subvenţiilor pentru fermieri. Am elaborat şi aprobat toate actele normative necesare, am înscris în bugetul Ministerului Agriculturii suma necesară pentru acordarea tuturor subvenţiilor pentru fermieri. Ne-am organizat eliminând rămânerile în urmă privind controlul în teren, am operaţionalizat sistemul de prelucrare şi procesare a datelor, am transferat la timp sumele de la Ministerul Finanţelor în contul APIA printr-o colaborare prefectă între cele două ministere al Agriculturii şi Finanţelor. Aşa se face că pentru prima data în România acordăm subvenţiile începând cu data de 23 februarie anul acesta", a declarat Petre Daea.

Ministrul Agriculturii a fost întrebat de premierul Sorin Grindeanu care va fi situaţia pe 31 martie. „Pentru mine ziua de 31 martie e exactă, sarcina de asemenea. Sper că în 31 martie să avem numai situaţii neclare privind legătura între sistemul de aplicare şi situaţiile concrete pentru fermierii din România", a răspuns Daea (n.r.-vezi minutul 9), fiind întrerupt, în timp ce miniştrii prezenţi se amuzau, de ministru. „Adică lucruri puţine“, a completat premierul.

Ministrul Agriculturii a confirmat şi a continuat să răspundă întrebării premierului. „Asigur Guvernul României că în acest proces de plată de verificare sunt o serie întreagă de calculi pentru că agricultura ţării româneşti distribuie 89 de forme de sprijin. E o muncă extraordinară“, a mai spus Daea.