Dragnea: Va fi respectată ţinta de deficit de 3% pentru 2018; bugetul ar putea fi adoptat în primele zile ale lui decembrie

„Vestea bună este că se respectă ţintele de deficit sub 3% pentru anul 2018. s-a discutat şi despre rectificare, care va fi pozitivă. Şi pentru acest an deficitul va fi sub 3%” a spus Dragnea.





În ceea ce priveşte momentul defintivării proiectului de buget, Liviu Dragnea a precizat că poate fi asumată o mică întârziere astfel încât toate măsurile decise să poată fi adoptate.





„Eu cred că în cursul lunii noiembrie proiectul de buget va fi depus la Parlament, astfel încât la sfârşitul lui noiembrie sau în primele zile ale lui decembrie să fie adoptat. Sigur că depinde şi de avizul de la CSAT, care nu cred că o să întârzie", a subliniat preşedintele PSD.





El a spus că alte teme de discuţie au fost propunerea premierului Mihai Tudose privind implicarea unei companii de stat româneşti în achiziţionarea unei companii de energie din R. Moldova, care are susţinere politică, pentru că este o măsură economică bună.





De asemenea, conform lui Dragnea, a fost analizată şi o primă strategie de finanţare pentru marile lucrări de infrastructură, el anunţând că for avea loc întâlniri tehnice cu reprezentanţi ai Băncii Mondiale şi ai Băncii Europene de Investiţii.





„Ministrul Stroe ne-a prezentat câteva proble identificate în calea ferată şi din păcate nu sunt probleme simple, nu sunt probleme uşoare”, a adăugat liderul social-democrat.