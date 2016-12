Dragnea: S-ar putea să fie nereguli la Guvern şi Iohannis să tragă de timp pentru acoperirea lor

„Oamenii aşteaptă firesc un Guvern nou, iar Iohannis trage de timp cu instalarea lui şi nu are de ce. Poate o face ca să nu putem implementa măsurile fiscale pe care le-am anunţat, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie” a declarat preşedintele PSD. „S-ar putea să fie multe nereguli la actualul Guvern şi se încearcă acoperirea acestora” a mai declarat Dragnea.

Liviu Dragnea a precizat că ideea de a o propune prim-ministru pe Sevil Shhaideh i-a venit în campania electorală, iar acesteia i-a spus luni, când a chemat-o la el acasă, împreună cu soţul. Dragnea a susţinut că nu a mai spus nimănui şi că dacă ar fi făcut public numele "până acum vedeam reporteri prin Siria printre bombe, spunând că soţul ei este şeful serviciilor secrete ale lui Bashar Al-Assad".

Liviu Dragnea a afirmat că s-a gândit la Sevil Shhaideh pentru postul de prim-ministru încă de la începutul campaniei electorale, însă nu i-a comunicat acest lucru. Preşedintele PSD a susţinut că a luat în considerare posibilitatea deoarece ştia de existenţa Legii 90/2001 care ar putea să-l împiedice să ceară funcţia de prim-ministru pentru sine.

Un alt argument a fost colaborarea de 15 ani pe care a avut-o cu Shhaideh în structurile asociative ale administraţiei locale. ”Este între noi o încredere pe care nu o mai poate rupe nimeni, niciodată, pentru nimic. Între noi n-a fost o relaţie de şef-subaltern, ci o relaţie de camarazi care muncim din greu zile şi nopţi”, a spus Dragnea.

Preşedintele PSD a explicat apoi circumstanţele în care i-a propus lui Sevil Shhaideh să preia conducerea viitorului guvern al PSD. ”Am aşteptat până duminică, când am văzut că Avocatul Poporului nu a atacat legea (Legea 90/2001 - n.red.). Am sunat-o duminică după-amiază şi am rugat-o să ne vedem luni. A venit acasă la mine, cu soţul, i-am spus. În final, a fost de acord, categoric asigurând-o de tot sprijinul meu şi implicarea mea”, a spus Dragnea.

El a spus că a trebuit să păstreze discreţia asupra intenţiei sale deoarece, în caz contrar, Sevil Shhaideh ar fi fost supusă unui dur atac mediatic. ”Dacă pronunţam acest nume până acum, vedeam reporteri prin Siria, printre bombe, spunând că soţul ei e şeful serviciilor secrete ale lui Bashar al-Assad”, a apreciat social-democratul. Senat: Dragnea şi-a pus omul la Comisia Juridică Senatul a votat, joi, componenţa şi conducerile celor 22 de comisii permanente, cele mai multe, 11, revenind PSD, cinci la PNL, două la ALDE, două la USR şi câte una la PMP şi UDMR. Astfel, Comisia Juridică va fi condusă de către Carmen Daniela Dan, fosta prefectă a judeţului Teleorman, tot un om de încredere a lui Liviu Dragnea, ca şi Seviul Shhaideh. Daniela Dan este absolventă a Facultăţii de Drept la Universitatea Ecologică Bucureşti şi a terminat masteratul în Managementul Afacerilor Publice Europene din cadrul Academiei de Studii Economice. A fost consilier juridic timp de opt ani în Consiliul Judeţean Teleorman. Citeşte şi: Dragnea, după acuzele că soţul lui Shhaideh este susţinătorul lui Assad: Serviciile să aibă o poziţie clară. Altfel, o să consider că zvonurile pleacă de la ele

Dragnea a mai spus că este convins că miercuri, după ce i-a făcut propunerea, preşedintele Klaus Iohannis "era hotărât" să o cheme pe Sevil Shhaideh şi să anunţe că o va desemna premier, dar s-a răzgândit după consultările de joi cu Traian Băsescu, care "a venit şi i-a lăsat în mod misterios nişte informaţii".

