Cam asta i-a transmis, astăzi, condamnatul la închisoare cu suspendare Liviu Dragnea poporului PSD-ist minţit, pe toate ecranele, de penalii disperaţi să pună mâna pe ţărişoară. Şi Dragnea a transmis asta prin propunerea ca premier a lui Sevil Shhaideh, fina lui de etnie turco-tătară şi de religie musulmană.

Sigur, pentru orice om zdravăn la cap din ţara asta cu pretenţii europene, pentru orice individ care pricepe că planeta pe care am ajuns, habar n-am cum, şi noi militează, aşa cum e normal, pentru toleranţă interetnică, pentru toleranţă religioasă, faptul că nişte politruci ca Dragnea, Ghiţă, Ponta, Tăriceanu au dus o campanie jegoasă împotriva „străinilor”, a celor care nu sunt creştini-ortodocşi ar fi trebuit să fie, din start, un semn că oamenii ăştia sunt nu doar de nevotat, dar şi de condamnat.

Doar că la noi n-a fost aşa. După cum am votat, la noi a fost fix invers. Am crezut aiurea în nişte teorii ruşinoase, de un naţionalism penibil, dus la extrem, teorii care ne şterg orice urmă de normalitate, orice fărâmă de civilizaţie, de înţelegere a lumii în care vrem să trăim. Noi am înţeles, ca nişte primate abia coborâte din copaci, că ţara asta e în pericol de a fi ştearsă de pe faţa pământului de către străini.

De străinii care, apropo, ne-au primit prin UE, prin NATO, care pompează în noi nişte sute de miliarde de euro, de străinii la care ne-am trimis copiii, fraţii, soţii, nevestele, părinţii să muncească, de străinii la care mergem în vacanţe, de străinii de la care avem pretenţii să nu ne ceară vize când le călcăm pământul, de străinii care sunt cu secole de civilizaţie înaintea noastră. Dar nu numai străinii ăştia au devenit răi în capetele noastre, nu-i aşa? Ci şi „străinii“ noştri, românii noştri, de alte etnii, de alte credinţe, faţă de care, ca nişte creştini-ortodocşi adevăraţi, am căpătat, în ultima vreme, o ură de neexplicat. Aceiaşi politruci, prin campaniile lor electorale criminale, au reuşit să manipuleze şi să spele pe creier milioane de oameni care au ajuns să-i urască sau să se teamă de „alţii“ care nu sunt ca „noi“.

Un haos au reuşit nemernicii ăştia să facă din popor. Din poporul nostru. Din poporul ăsta sărăcit cu bună-ştiinţă, îndobitocit cu bună-ştiinţă, lăsat fără speranţe de o clasă politică coruptă până în măduva oaselor, care a speculat, pentru a pune mâna pe frâiele ţării, cel mai mizerabil sentiment: ura între oameni, între etnii, între popoare, între religii. A speculat exact sentimentul acela bolnav de „unicitate“, un sentiment în numele căruia s-au purtat şi încă se mai poartă războaie, în numele căruia au murit şi încă mai mor milioane de oameni.

„Noi nu avem nicio finanţare de la Soros“. „Vlad Voiculescu vrea să facă loc unor manageri străini la spitalele româneşti ca să promoveze iar interesele străine în domeniul medicamentelor“. Asta ne spunea, în campania electorală pentru parlamentare, Liviu Dragnea, autodeclarat susţinător al familiei tradiţionale, „fanaticul religios“ decorat de un alt fanatic religios, Patriarhul Daniel, cu Ordinul „Sfinţii Martiri Brâncoveni“, marşând pe aceeaşi propagandă anti-„străini“. Sigur, după ce şi-a păcălit şi manipulat propriul electorat, astăzi, după ce a anunţat-o pe Sevil Shhaideh drept propunerea PSD pentru funcţia de premier, Dragnea a declarant că aceasta este „un cetăţean român care are toate drepturile“. Absolut normal, nu?

Corul de alimentare a ţării cu ură împotriva „străinilor“ a fost dirijat, în ultimii ani, de Victor Viorel Ponta, cel mai mândru dintre români. „În 2016, e posibil să ne fie teamă şi să vorbim în limba română, ca să nu fim acuzaţi că suntem inculţi, hoţi, penali, proruşi, antieuropeni, antiamericani, nereformişti, manipulaţi şamd. Poate pe 11 decembrie ne luăm totuşi ţara înapoi de la Klaus, Julien, Clotilde&Co“. Asta scria Ponta, în 24 octombrie, pe Facebook. Bucuros că poporul PSD-ist i-a mai votat, pentru patru ani, imunitatea, şi Victor Viorel a uitat să-şi ia ţara înapoi de la „străini“ şi-a spus senin: „Sevil Shhaideh este o persoană extrem de echilibrată şi un bun profesionist. Din acest motiv am propus-o ca ministru şi cred că a făcut o muncă foarte bună“. Superb!

Să vă mai spun şi de Ghiţă Sebastian, penalul care, disperat să fie trimis în Parlament, să mai aibă patru ani de imunitate, să mai calce în picioare Justiţia, urla, în fiecare zi, pe toate ecranele, că „străinii“ Cioloş şi Iohannis ne vând ţara lui Soros? Mai bine vă spun altceva. Ghiţă Sebastian, român de-al nostru, băiatul ăla bun hărţuit, bietul de el, de magistraţi pentru nişte fleacuri cu sute de milioane de euro furate de la stat, a fugit. Fostul „agent“ al PSD-PRU, ex-membru în Comisia de Control a SRI din Parlament, a dispărut. Nu mai ştie nici naiba de el. Sigur, mai ştiu doar ăia care s-au făcut că nu văd că Ghiţă fuge de Justiţie. Alţi băieţi buni, mândri şi ei că sunt români ortodocşi.

Mă gândesc cu teamă la poporul ăsta al nostru. Acum 27 de ani, în ziua neagră de 21 decembrie, am murit pentru libertate, pentru democraţie, pentru un drept la vot, pentru a trăi liberi. Am rămas tot în beznă. La fel de naivi, la fel de uşor de manipulat, conduşi, la fel, de nişte indivizi putrezi pe interior, cu minţile schilodite, turbaţi numai după putere şi bani. N-am învăţat nimic. Am murit degeaba.