Dăncilă, prima reacţie despre mutarea Ambasadei la Ierusalim: Am avut o discuţie cu preşedintele. Iniţial nu am răspuns, eram la Simfonia Laleleor

„N-am să vorbesc despre o discuţie privată cu domnul preşedinte, dacă domnul preşedinte vrea să vă spună, asta este altceva, dar pot să confirm că am avut o discuţie. Iniţial nu am răspuns, eram la Simfonia Lalelelor. Nu am avut telefonul, nu am văzut apelul, nu am ştiut de această discuţie, dar apoi am sunat şi am discutat cu dumnealui, ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate.Da, a fost adoptat un memorandum în şedinţa de Guvern, nu pot să vă spun ce conţine. Ministerul de Externe a considerat că acest document trebuie să fie la clasificate şi aşa a fost. Vom purta cu discuţii cu toate instituţii în următoarea perioadă“, a spus Dăncilă.

Întrebată de ce Liviu Dragnea ştia de adoptarea unui document clasificat, Dăncilă a precizat: „S-a ştiut. Am văzut că a apărut înainte de a fi votat în şedinţa de Guvern“.

Potrivit informaţiilor publicate oficial de Guvern, în şedinţa de miercuri au fost adoptate cinci memorandumuri, însă niciunul nu are legătură cu mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim. Ba, mai mult, întrebat de jurnalişti dacă a fost adoptat documentul care viza Ambasada României din Israel, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a răspuns: „Eu nu am văzut un memorandum de acest gen“. Dragnea l-a dat, însă, de gol.

Iohannis: Nu am fost informat

Preşedintele Klaus Iohannis susţine că liderul PSD Liviu Dragnea nu l-a consultat înainte de a anunţa relocarea Ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Potrivit Constituţiei, şeful statului este titularul politicii externe. „În această etapă, relocarea ambasadei României în Ierusalim ar reprezenta o încălcare a dreptului internaţional relevant“, se arată într-un comunicat remis de Administraţia Prezidenţială.

Dăncilă, vizită în Israel

Premierul Viorica Dăncilă va pleca, la mijlocul săptămânii viitoare, într-o vizită oficială în Israel, cu scopul de a discuta mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim, au declarat surse politice pentru Adevărul. În şedinţa de miercuri a Executivului, George Ciamba, secretar de stat în MAE, a prezentat un proiect de Memorandum care viza mutarea Ambasadei. Sursele citate susţin că ministrul de Externe Teodor Meleşcanu se împotriveşte.„Nu întâmplător în Guvern s-a discutat despre Memorandum fix când Meleşcanu era plecat din ţară“, au explicat sursele citate. Ministrul de Externe se află zilele acestea într-o vizită oficială în Libia, iar cel care i-a ţinut locul la şedinţa de Guvern a fost George Ciamba.