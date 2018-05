Cum a ajuns vizita Papei în România subiect de dispută politică între Iohannis şi PSD. În ce stadiu sunt negocierile dintre România şi Vatican

Premierul Viorica Dăncilă a fost primită vineri, la Vatican, de Papa Francisc. Imediat după întâlnire, Dăncilă a anunţat, la Antena 3, ca Papa are programată o vizită în România. „Mi-a spus că va veni la începutul anului viitor“, a confirmat premierul. La scurt timp, Vaticanul a infirmat anunţul făcut de Viorica Dăncilă. „Nunţiul Apostolic în România, E.S. Miguel Maury Buendía, m-a rugat să fac pentru presă o precizare. Când se va stabili vizita Papei Francisc în ţara noastră, anunţul acesteia va fi făcut simultan de cele două părţi: Statul Vatican şi Preşedinţia României. Comunicatul de azi al Sf. Scaun nu face vreo referire la viitoarea vizită", a scris, pe Facebook, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti, Francisc Doboş. Nunţiul papal - cunoscut şi ca nunţiul apostolic- este reprezentantul diplomatic permanent al Vaticanului pe lângă un stat şi are rang de ambasador.

Nici în comunicatul de presă oficial, emis de Vatican, nu se precizează nimic despre vizita Papei Francisc în România. În document se menţionează că „au fost notate câteva teme de actualitate, printre care importanţa concordiei în interiorul societăţii româneşti pentru căutarea binelui comun“, iar în plan politic, premierul şi Papa au discutat despre preşedinţia rotativă a UE, pe care România o va prelua în prima parte a anului 2019.

Preşedintele Klaus Iohannis, cel care i-a adresat invitaţia Papei Francisc de a veni în România, a comentat ironic gafa premierului Dăncilă. „Daţi-mi voie să cred că nu a înţeles doamna foarte bine despre ce s-a vorbit acolo. Am urmărit întreaga evoluţie şi a apărut şi comunicatul oficial al Vaticanului şi acolo se spune că s-a vorbit despre preşedinţia UE în prima parte a anului 2019. Doamna a înţeles că e vorba de vizită, nu de presedinţie“, a reacţionat Iohannis.

„Mai sunt de pus la punct mici detalii“

Preşedintele Klaus Iohannis l-a invitat oficial pe Papa Francisc în România încă din 2015, în timpul vizitei sale la Vatican. Ulterior, la începutul anului 2017, prezent la Roma cu ocazia unui summit aniversar al UE, şeful statului a reiterat invitaţia pentru Sanctitatea Sa. „A părut foarte interesat şi sunt convins că se vor face toate demersurile şi, dacă va fi posibil, eu cred că va veni“, a afirmat Klaus Iohannis, întrebat ce a discutat cu Papa Francisc în cadrul întrevederii pe care au avut-o.

Surse diplomatice au confirmat pentru „Adevărul“ că sunt şanse foarte mari ca Papa să viziteze anul viitor România, dar anunţul oficial, aşa cum a comunicat şi Vaticanul, trebuie să-l facă preşedintele Klaus Iohannis, nu Guvernul. „Mai sunt de pus la punct mici detalii de program, iar când totul va fi stabilit Administraţia Prezidenţială va anunţa oficia, căci Papa, în calitate de şef al statului Vatican, a fost invitat în România de preşedintele Iohannis. Ce a făcut Viorica Dăncilă este contrar uzanţelor diplomatice“, au explicat pentru „Adevărul“ sursele citate.

Nu este prima dată când liderii PSD încearcă să se agaţe de vizita Papei în România. În 2017, primarul Capitalei, Gabriela Firea, anunţa vizita Papei în România pentru 2018. „Am avut o întrevedere cu prof. Alberto Quattrucci, secretar general al Comunităţii Sant`Egidio, cu care am discutat despre vizita în România, anul viitor, a Suvernului Pontif“, scria Firea, pe Facebook, în martie anul trecut. La acea vreme, Francisc Doboş, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti, nega informaţia. „Vizita Papei în 2017 este infirmată oficial de Vatican, iar pentru o vizită în 2018 nu există confirmare din partea Sfântului Scaun şi nici nu s-a stabilit ceva în acest sens“, spunea atunci Francisc Doboş.

Dăncilă i-a oferit Papei seminţe de ceapă de Buzău şi a vorbit în „romgleză“

Agenţia italiană de presă askanews.it scrie că premierul Viorica Dăncilă i-a oferit Papei Francisc seminţe de legume de diferite tipuri, printre care ceapă de Buzău, castraveţi şi roşii. «Un meniu întreg», a comentat în glumă Papa Francisc, potrivit sursei citate. Jurnaliştii italieni susţin că vizita a durat doar 24 de minute, nu 45 de minute, aşa cum a spus premierul român la Antena 3. „Am avut emoţii foarte mari. Nu este un lucru obişnuit să te întâlneşti cu Papa şi să simţi acel fior de emoţie prin mesajele date. Întâlnirea a durat cam 45 de minute“, mărturisea şefa Executivului. Viorica Dăncilă a fost însoţită la Vatican de soţul său.

Potrivit unor imagini video publicate de site-ul Romereports.com, premierul Viorica Dăncilă l-a salutat pe Papa Francisc într-o combinaţie de română şi engleză, spunându-i: „Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity“ (sunt foarte bucuroasă pentru această oportunitate - n.r.). În engleză, formula de adresare este „Your Holiness“ (Sfinţia Voastră –n.r).

Ulterior, Viorica Dăncilă a apelat la un translator. Pe înregistrare se mai aude cum aceasta vorbeşte în limba română atunci când îi oferă Papei Francisc cadouri simbolice. „Seminţe de mărar… iar aici o să vă bucuraţi de roadele acestui pom mulţi ani de acum încolo”, spune Viorica Dăncilă, în limba română. Şi Guvernul România a postat pe site un scurt clip cu vizita premierului Dăncilă la Vatican, însă fără sonor.

Conform CV-ului oficial, Viorica Dăncila vorbeşte „bine“ limba engleză şi „foarte bine” limba franceză. Papa Francisc vorbeşte foarte bine cinci limbi străine moderne: spaniolă, italiană, franceză, engleză, germană.



20 de ani de la ultima vizită a Suvernului Pontif

În anul 1999, în timpul preşdinţiei lui Emil Constantinescu, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut o vizită istorică în România, prima a unui Suveran Pontif în ţara noastră, fiind şi prima dată când Papa Ioan Paul al II-lea mergea într-o ţară cu populaţie majoritar ortodoxă. Totodată, a fost şi ultima vizită a unui Suveran Pontif în ţara noastră.