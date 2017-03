Cătălin Rădulescu: După interviul din „Adevărul“, am primit 150 de ameninţări cu moartea. Am făcut plângere penală

„După interviul de la Adevărul am primit 150 de ameninţări cu moartea. Opinia fiecărui om este opinia lui, eu nu m-am dus să-i înjur pe niciunul, nu i-am amneinţat cu moartea, am primit 150 de ameninţări cu moartea pe Facebook, pentru care dimineaţă mi-am contactat avocaţii, 150 de persoane care mi-au dat numele lor. În Codul penal este puşcărie de la 3 la 5 ani ameninţarea cu moartea, am făcut plângere penală, o să fie audiate aceste 150 de persoane”, a afirmat Cătălin Rădulescu.

Social-democratul a mai spus că este colecţionar, are ”nişte arme”, dar nu a tras în viaţa lui.

„Eu sunt colecţionar, am nişte arme, dar n-am tras în viaţa mea. Arma pe care eu o am acasă am cumpărat-o, sunt şi colecţionar. Am spus şi voi spune - dacă vreodată în ţara asta va mai veni comunismul, stalinismul, hitlerismul sau ceva, voi ieşi în stradă cu arma. Şi cu asta am clarificat subiectul. La Revoluţie am ieşit în stradă tot aşa, împotriva unui sistem comunist, atunci am luptat pentru nişte idei pentru care lupt - drepturile şi libertăţile omului. Pe vremea comunismului n-ai fi putut lua un interviu în viaţa voastră”, a adăugat Cătălin Rădulescu.

Cătălin Rădulescu, deputat PSD de Argeş, a spus, într-un interviu pentru Adevărul, că protestatarii din Piaţa Victoriei ar trebui înfruntaţi cu tunuri de apă: „De ce mai stau ca proştii, acolo? N-au treabă? N-au serviciu? N-au copii?”. Mai mult, el a ameninţat că şi-a păstrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revoluţie şi e pregătit să o folosească din nou.