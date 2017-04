Cozmin Guşă: Pe cine va turna Sebastian Ghiţă când va ajunge în ţară

Cozmin Guşă consideră că Sebastian Ghiţă şi-a orchestrat revenirea pentru că acum ar avea şanse să obţină o înţelegere mai bună cu procurorii, iar când va ajunge în ţară va începe să toarne tot, primii vizaţi fiind Victor Ponta, Traian Băsescu şi Liviu Dragnea.

”Cu Sebastian Ghiţă sunt două variante, dintre care una o consider mai puţin credibilă, iar a doua chiar destul de plauzibilă. Varianta mai puţin credibilă este cea în care a fost prins din neglijenţă, plimbându-se pe stradă de mână cu fratele său şi printr-o colaborare foarte bună a poliţiei de la noi cu cea din Serbia, Sebastian Ghiţă a fost găsit în sfârşit, cumva din noroc. Eu cred mai puţin în această variantă A doua variantă, cea în care eu cred mai mult este că, într-un fel, Sebastian Ghiţă şi-a ales momentul să reapară pentru că o face, atenţie, într-un stat (Serbia n.r.) în care are relaţii politice pozitive atât el, cât şi partenerul său politic Victor Ponta şi nu se aşteaptă la un tratament foarte rău din partea autorităţilor sârbeşti.

În ultimele săptămâni tot circulă un zvon că serviciile secrete ruseşti au arătat că sunt interesate de Sebastian Ghiţă, dar şi de informaţiile pe care le deţine acesta. Legătura epidermică cu fostul prim-ministru Victor Ponta, dar şi contractele cu statul, să nu uităm că Sebastian Ghiţă a fost un abonat la contracte informatice prin TeamNet şi o mulţime de informaţii care sunt mină de aur. Toate astea constituiau un bagaj imens şi toată lumea era interesată de informaţiile sale, inclusiv servciile secrete ruseşti. Sunt informaţii foarte importante, dacă vrei să destabilizezi o ţară, iar pentru serviciile secrete ruseşti ar fi o mină de aur”, a declarat Cozmin Guşă, potrivit stiripesurse.ro.

Cozmin Guşă susţine că Sebastian Ghiţă este frustrat pentru că a fost la aceeaşi masă cu oamenii politici importanţi, iar acum doar el plăteşte oalele sparte şi tocmai din acest motiv va veni pregătit să facă denunţuri.

”Având în vedere că Sebastian Ghiţă este un fost fugar, asta înseamnă că el şi-a negociat o pedeapsă mai mică. Dacă el nu fugea înainte, puteam spune că nu-l interesează pedeapsa şi că este un haiduc, dar pedeapsa îl interesa şi a căutat să îşi negocieze o reducere de pedeapsă. Marea întrebare este pe cine va alege să toarne Sebastian Ghiţă din lumea politică, pentru a-şi negocia această pedeapsă. Principalul vizat şi cel despre care Ghiţă are cele mai multe informaţii este Victor Ponta şi procurorii DNA sunt foarte interesaţi. Eu consider că următorii oameni despre care Sebastian Ghiţă are informaţii şi ar fi vizaţi sunt Traian Băsescu, cu care a avut o relaţie apropiată în ultimele luni, dar şi Liviu Dragnea, cel cu care avea o relaţie mai de la distanţă. Eu această tripletă o văd vizată de Sebastian Ghiţă. Este o frustrare foarte mare la Sebastian Ghiţă pentru că el era partener egal la toate aceste discuţii şi acum doar el plăteşte, în timp ce toţi ceilalţi sunt liberi şi doar el plăteşte”, a mai spus Cozmin Guşă.

Sebastian Aurelian Ghiţă a fost localizat şi reţinut, în cursul acestei nopţi, în Belgrad, Serbia, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). Fostul deputat, cu înfăţişarea schimbată, avea documente false, de Slovenia, şi era însoţit de fratele său, Alexandru Ghiţă.