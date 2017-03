Conflict pe faţă între Tăriceanu şi Daniel Constantin: „Când nu mai este respect, nu putem să mergem mai departe“

"A existat aceasta nemulţumire a oamenilor din teritoriu că deciziile se iau numai de dl. Dragnea şi de dl. Tăriceanu. Colegii din teritoriu îmi spun: 'Am vrea să participăm la decizii dacă tot ne asumăm anumite lucruri", a spus copreşedintele ALDE, Daniel Constantin, la TVR 1. "Mi-ar plăcea ca toţi cei care sunt din teritoriu şi care au avut rezultate foarte bune să se simtă participanţi la decizie. Aici cred că s-a rupt ceva (...) Nu ştiu dacă am avut trei şedinţe de la începutul anului până acum. Dacă nu sunt şedinţe, dacă oamenii din teritoriu nu sunt consultaţi, atunci apar probleme", a adăugat el.



Constantin a recunoscut că relaţia dintre el şi Călin Popescu Tăriceanu s-a deteriorat. "Am avut o relaţie bună cu dl Călin Popescu Tăriceanu. Când nu mai este respect, nici într-o căsnicie, nu putem să mergem mai departe. De la momentul finalului anului 2016, s-au schimbat anumite lucruri în această relaţie. S-au schimbat anumite lucruri. Eu sper şi văd că există o anumite speranţă că lucrurile se vor îndrepta, că ne vom întoarce la o relaţie bazată pe respect, de altfel eu aşa cred că ar trebui să se consolideze ALDE", a spus vicepremierul.

Conflictul dintre cei doi a izbucnit în contextul în care ALDE se pregăteşte de Congres. Tăriceanu ar vrea să devină preşedinte-unic al partidului, în timp ce Daniel Constantin ţine şi el cu dinţii de fotoliul său din partid de frică să fie marginalizat, atât în partid, cât şi în Guvern, de tabăra Tăriceanu-Dragnea.