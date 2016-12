Conducerea SRI a avut luni o întâlnire cu foştii membri ai Comisiei SRI, la care a participat şi Sebastian Ghiţă

"A fost o reuniune publică, protocolară, pot confima, conducerea SRI s-a întâlnit cu membrii şi foştii membri ai Comisiei parlamentare pentru SRI. Unii dintre ei nici nu vor mai fi parlamentari", a spus Marincea.

El a precizat că întâlnirea a avut loc la finalul mandatului fostului Legislativ, într-unul din sediile SRI.

La întâlnire au participat şeful SRI, Eduard Hellvig, precum şi adjunctul său, Florian Coldea, şi alţi membri ai conducerii instituţiei.

Contactat de News.ro, fostul deputat Daniel Savu a confirmat şi el prezenţa lui Sebastian Ghiţă la întâlnire.

”Da, sigur. A fost toată comisia SRI cu toată conducerea SRI la o întâlnire protocolară, instituţională, la final de mandat, luni seara, la iniţiativa conducerii SRI. Nu ştiu cât a stat (Sebastian Ghiţă - n.r.), eu am plecat mai devreme. A fost prezent la aceasta întâlnire. Eu am anunţat că atunci l-am văzut ultima oară. Era directorul SRI cu toată conducerea SRI, cu toţi adjuncţii şi toată comisia care şi-a încheiat mandatul, parlamentarii”, a declarat Savu.

În schimb, senatorul Verestoy Attila a spus că el a stat foarte puţin la întâlnire şi nu poate confirma prezenţa lui Sebastian Ghiţă.

”Eu am stat foarte puţin, nu m-am întâlnit, nu ştiu. Trebuie să întrebaţi pe cei care au organizat întâlnirea”, a spus Verestoy, contactat de News.ro.



Întrebat explicit dacă el nu l-a văzut pe Sebastian Ghiţă, Verestoy Attila a răspuns: ”Eu am stat foarte puţin. Am spus «Crăciun fericit» pentru toată lumea şi am… Am familia aici, deci cu ei petrec”.



Sebastian Ghiţă trebuia să se prezinte miercuri la DNA Ploieşti, în dosarul de corupţie privind vizita din 2012 a fostului premier britanic Tony Blair în România, în care fostul deputat este cercetat alături de Victor Ponta. La DNA au mers însă doar avocaţii lui Ghiţă, ulterior procurorii emiţând pe numele acestuia un mandat de aducere.



Miercuri, Ghiţă a fost dat în consemn la frontieră, dar şi la toate unităţile de poliţie, el nefiind găsit la domiciliu şi nici în locurile pe care le frecventează.



De asemenea, Poliţia Prahova a anunţat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie că Sebastian Ghiţă a încălcat termenii controlului judiciar pe cauţiune. Poliţiştii au informat şi DNA Ploieşti că Sebastian Ghiţă nu a fost găsit după ce pe numele lui a fost emis un mandat de aducere în dosarul în care fusese citat miercuri.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova, Marian Popescu, controlul judiciar dispus în cazul lui Sebastian Ghiţă în unul din dosare în care este judecat include şi obligaţia de a se prezenta la instanţă sau în faţa procurorilor ori de câte ori este citat, indiferent dacă este vorba despre dosarul în care măsura preventivă a fost dispusă măsura sau într-o altă cauză.