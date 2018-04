Ciucu, către Firea: Bucureştiul e plin de gropi pentru că Administraţia Strazilor este în disoluţie, angajaţii nu mai fac nimic aşteptând să fie daţi afară

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a reacţionat miercuri la atacul lansat de Gabriela Firea, anunţând, printr-o postare pe Facebook, că primarul general „minte” când spune că străzile Bucureştiului au gropi din cauza PNL-ului care votează împotriva proiectelor.

„PNL are doar opt consilieri generali, din 55. USR mai are 15, deci opoziţia are 23 iar puterea PSD+ALDE+PMP are 32. Votul de acum două săptămâni la care se referă şi l-a trecut, cu majoritate simplă, chiar dacă noi am votat împotrivă. Deci minte! Şi chiar dacă nu-i trecea, nu făcea ea în două săptămâni ce n-a făcut în doi ani”, a explicat acesta.

Ciprian Ciucu a declarat că Administraţia Străzilor este în disoluţie şi că „angajaţii nu mai fac nimic aşteptând să fie daţi afară sau preluaţi de trei dintre companii” (n.red.- companiile municipale înfiinţate de Gabriela Firea). Acesta o acuză pe Gabriela Firea că ar fi capitalizat companiile municipale, înfiinţate anul trecut, din investiţiile nerealizate în infrastructura Capitalei.

„Cu un an în urmă a înfiinţat firmele, între timp le-a capitalizat cu 200 milioane de euro (!!!) şi le-a populat cu apropiaţi, puşi în funcţii de directori şi prin consiliile de admnistraţie. Banii, cei 200 de milioane de euro, i-a luat de la investiţiile nerealizate, o parte dintre acestea fiind lucrări de infrastructură rutieră. Bucureştiul e plin de gropi pentru că Administraţia Strazilor este în disoluţie, angajaţii nu mai fac nimic aşteptând să fie daţi afară iar o parte preluaţi de trei dintre companii. Companiile nu sunt funcţionale, este exact aşa cum am prevăzut, n-au fost în stare să le capaciteze. N-au suficienţi ingineri, muncitori, utilaje. Să capacitezi o companie de construcţii este mai dificil decât să deschizi un SRL în Voluntari. Dacă ar fi prioritizat lucrările şi dat drumul la proceduri de atribuire din timp, acum deja n-am mai fi avut cratere pe bulevarde. Acestea sunt motivele pentru care Bucureştiul este şi va rămâne plin de gropi şi toate, absolut toate, i se datorează primarului general şi echipei sale!”, a precizat consilierul PNL.