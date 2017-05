Ce şi-au spus vechii rivali Traian Băsescu şi Adrian Năstase în Parlament. „Şi soţia mi-a spus că mă admiră pentru că am putut să stau lângă el“

Adrian Năstase a povestit, la Antena 3, ce a vorbit cu Traian Băsescu, omul care l-a învins la alegerile prezidenţiale din 2004.

''Şi eu am fost surprins că am fost aşezaţi unul lângă altul pentru că preşedinţii Emil Constantinescu şi Ion Iliescu nu au putut veni. Am încercat să ne comportăm civilizat la un eveniment care nu era pentru noi şi frustrările noastre. Nu cred că Traian Băsescu era afectat, nu cred că era emoţionat, nu este stilul lui. Cred că a fost surprins, fără îndoială, am fost şi eu surprins de felul în care până la urmă protocolar, am fost aşezaţi unul lângă altul. Şi soţia mea mi-a spus că mă admiră pentru că am putut să stau lângă Traian Băsescu, azi. Eram acolo ca să arăt că istoria României a fost marcată şi de lucruri. Nu am nimic de ascuns. Am comentat unele dintre lucrurile pe care le-a spus Juncker, despre viitorul Europei, despre afirmaţiile unora dintre cei care au vorbit după Juncker. A fost o conversaţie uzuală, nu am făcut discuţii de tip uzual. '', a spus Adrian Năstase.

Cât despre faptul că preşedintele CE l-a pupat pe Traian Băsescu pe frunte, fostul premier a a spus: "Nu e primul personaj pe care îl pupă pe frunte. El îi iubeşte pe chelioşi. Are o simpatie".

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a explicat că Adrian Năstase şi Traian Băsescu n-ar fi trebuit să stea unul lângă altul. "E o prostie făcută de cei de la protocol. I-am invitat pe foştii preşedinţi, apoi pe foştii premieri care au contribuit la aderarea României la UE. Deci lângă Băsescu trebuia să fie Iliescu, care n-a fost prezent. Cei de la protocol n-au înţeles", a spus Tăriceanu.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, în faţa deputaţilor şi a senatorilor români, că România trebuie să fie parte a spaţiului Schengen, dar şi că e o realitate că ţările din UE pot avansa împreună, dar pe ritmuri diferite.