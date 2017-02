Bugetul lui Grindeanu a trecut ca trenul prin gară

PSD şi ALDE, principalele partide care susţin Guvernul Grindeanu, şi-au demonstrat forţa în timpul dezbaterilor pe legea bugetului de stat pentru 2017. Aproape toate amendamentele Opoziţiei au fost respinse, fiind păstrată forma înaintată de Guvern. Conducerea şedinţei de către vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Gabriel Vlase, şi alegerea lui Liviu Dragnea şi Călin Popescu-Tăriceanu de a sta în bancă, nu la prezidiu, au inflamat spiritele. Preşedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a mers să-i critice pe aceştia şi a cerut demisia Guvernului Grindeanu, dar şi pe a lui Liviu Dragnea. Totodată, liberalii au precizat că nu vor vota bugetul, la fel ca şi USR.

Reacţia liderului PSD a venit prompt. „M-am ascuns aici în sala de plen. O să mai fie situaţii când eu şi domnul Tăriceanu nu vom fi aici, la prezidiu, ci în sală. Mă interesează să aibă loc dezbaterile pentru buget, acesta fiind primul pas pentru dezvoltarea României, legitimat de voturile a milioane de români“, a fost replica lui Liviu Dragnea pentru Raluca Turcan. Liderul PSD a fost dublat de Tăriceanu, politician mai preocupat de interacţionarea cu reporterii aflaţi în afara plenului. Pentru a se face auzit şi pentru a transmite un mesaj protestatarilor: să înceteze manifestaţiile în condiţiile în care ordonanţa care modifica legislaţia penală era retrasă.

Parametrii bugetului

Sorin Grindeanu, cel care a citit cele mai importante puncte din buget a precizat că acesta e construit pe o creştere a Produsului Intern Brut de 5,2%, cu un deficit fiscal de 3%. De asemenea, veniturile estimate sunt de 254,1 miliarde de lei, iar 278,1 miliarde vor reprezenta cheltuielile. Rata inflaţiei luată în calcul este de 1,4%, iar rata şomajului de 4,3%.

Un moment mai animat a fost venirea fostului preşedinte Traian Băsescu la tribuna plenului. „Nu pot să nu vă spun că am senzaţia, privind la legile care au guvernat întocmirea acestui buget, că avem două trenuri care merg pe aceeaşi linie, din direcţii opuse, fiecare cu 100 de kilometri la oră, iar în regulatorul de circulaţie avem un om de la mişcare care e beat. Mişcăristul este beat“, a afirmat Băsescu în timp ce era huiduit de parlamentarii majorităţii şi aplaudat de cei din Opoziţie. Mai mult, actualul preşedinte al PMP a avertizat că a mai văzut bugete optimiste precum bugetul de stat pe 2017, însă în final s-a ajuns la creşteri negative.

Somnul lui Goţiu

Nu în ultimul rând, comicul de situaţie a fost oferit de un reprezentant al USR. Senatorul Mihai Goţiu a fost filmat în timp ce dormea în plenul Parlamentului. „Mă oboseşte această procedură a bugetului care e o cacealma. Am zis că e mai bine să mă odihnesc un pic. Am zis să mă odihnesc un pic până când trece partea asta. E dreptul lor să doarmă în plen, fiecare face ce doreşte. Dacă o să mi se mai facă somn, o să mai dorm. Prefer să fiu atent la momentele care contează. Am colegi care mă atenţionează“, a declarat Mihai Goţiu pentru Antena 3. Acesta a precizat că speră că alegătorii USR au simţul umorului şi nu-l vor taxa pentru faptul că a adormit în plen. „Sunt convins că am alegători cu foarte mult simţ al umorului şi sigur ne vom distra împreună”, a mai spus Goţiu.