Andrei Pleşu, despre eliberarea lui Dan Voiculescu: „Sunteţi surprinşi? Eu mă aşteptam. A jucat un rol zeci de ani, o să fie în continuare prezent“ VIDEO

Scriitorul Andrei Pleşu a povestit în ediţia de marţi seară a emisiunii „În faţa ta“ de la Digi 24 , cum l-a întâlnit pe omul de afaceri Dan Voiculescu, precizând că într-o ţară normală nu l-ar fi cunoscut niciodată.

„L-am întâlnit o singură dată când lucra la fondarea partidului şi când a invitat la o dezbatere teoretică câţiva intelectuali, reprezentanţi ai societăţii civile. Prietenul meu Mircea Dinescu, care la acea vreme era într-o bună relaţie cu Dan Voiculescu, a insistat să merg. Au mai fost şi alte figuri respectabile ale momentului, dânsul voia să afle mai multe despre ce înseamnă societatea civilă, pentru că asta era axa pe care voia să îşi construiască partidul. Eu n-am apucat să vorbesc prea mult. N-am avut senzaţia ulterior că acea întâlnire a avut vreun efect real, dar după aceea nu am mai avut niciun fel de contact“, a rememorat Pleşu momentul primei şi singurei întâlniri cu Voiculescu.

„Pe mine mă irită faptul că în loc să-mi văd de treabă sunt pus să mă pronunţ în legătură cu inşi pe care în mod normal nu i-aş fi cunoscut. Domnul Voiculescu face parte dintr-o categorie de personaje, perfect legitimă, nu stau să judec asta, cu care în mod normal eu n-aveam de-a face în viaţă. Faptul că a năpădit ca imagine, ca postură în viaţa mea este o anomalie. Mi-a fost băgat pe gât. Nu l-am cunoscut, l-am întâlnit o dată într-un grup. Nici nu l-aş fi cunoscut într-o ţară normală. Într-o ţară normală nu se amestecă lumile şi oamenii cu verba cu care se amestecă la noi. Într-o ţară normală există o repartiţie socială şi morală a lucrurilor, există anumite etanşeităţi. Eu am de-a face zi de zi, mă uit şi în Guvern, şi în Parlament, cu inşi cu care în mod normal nu trebuia să am de-a face. Asta e problema mea. Fac baie zilnic într-o cadă în care plutesc tot felul de vietăţi, cu nume necunoscute, cu care nu am ce vorbi. Nu că sunt eu grozav şi ei nu, ci pur şi simplu pentru că nu ne mişcăm în acelaşi întuneric, eu îl am pe al meu, ei îl au pe al lor“, a spus Pleşu.

Scriitorul a subliniat şi că nu este surprins de faptul că Voiculescu a fost eliberat după ce a ispăşit doar trei din cei zece ani de închisoare primiţi în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare. „Eu nu mă bucur de răul nimănui, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar sunteţi surprinşi? Eu mă aşteptam de la început că o să fie ceva de tipul ăsta, prescurtat, rapid şi cu recuperări minore din ceea ce a fost declarat pierdere, prejudiciu. Mă aşteptam. Mai mult mă gândesc la altceva, s-ar putea ca pentru televiziunea lui săi fie o pierdere, pentru că vor avea un subiect mai puţin sau mai puţin spectaculos şi mi-e puţin teamă de invazia pe piaţa de carte a celor 20 şi ceva de lucrări pe care le-a scris în cei trei ani. Asta o să fie o bibliografie greu de dus“, a comentat ironic Andrei Pleşu.

Întrebat ce a însemnat Dan Voiculescu în dezbaterea publică din România şi care a fost influenţa lui asupra României, Pleşu a replicat: „Primul lucru pe care pot să-l spun este că a fondat o televiziune care are un rating important şi care deci manevrează conştiinţa public într-un fel foarte ţintit. Ăsta e un succes, să ai acces la un mijloc de comunicare atât de eficient şi cu implicaţiile politice de rigoare. Domnul Voiculescu a fost de toate în viaţă, a fost şi soluţie imorală, a fost şi aliat necesar, a fost şi spărgător sau constructor de partide, e un personaj şi nu numai în ultimii zece ani, în ultimii 40-50 de ani, a avut un rol de jucat. Nu mă aştept ca de mâine încolo domnul Dan Voiculescu să se închidă într-o chilie şi să comită capodopere, o să fie prezent.“

Citeşte şi: