Adrian Năstase, după ce l-a îmbrâncit pe un protestatar la Gaudeamus: Mi-a fost teamă că o să-şi facă „treaba” în stand, în condiţiile în care avea hârtia igienică la el

„Churchill spunea ca atunci cand tac vulturii, trăncănesc papagalii. Pe unul dintre acesti papagali il puteti vedea in fotografiile alăturate. „Intelectualul”, venit la Târgul de carte, nu era interesat de cărti; el trebuia să provoace un incident care să fie filmat de istericul Mălin Bot. Dădeam un interviu, cănd l-am observat pe „intelectualul” respectiv, avand in mână nu o carte ci un sul de hârtie igienică. Mi-a fost teamă că o să-si facă „treaba” in stand, in conditiile in care avea hârtia igienică la el. Asa că l-am luat de o aripă si i-am arătat unde este toaleta. Bot trebuia, probabil, să filmeze. Nu i-a iesit“, a scris Adrian Năstase pe Facebook.

Fostul premier crede că organizatorii târgului de carte „ar trebui să sesizeze politia in legătură cu actiunea lui Bot si a celor câtiva huligani care l-au insotit.“

Un grup de protestatari a contestat prezenţa la târgul Gaudeamus a lui Dan Voiculescu - care şi-a lansat cartea „Lupta politică“ -, a lui Adrian Năstase şi Sorin Roşca Stănescu, foşti condamnaţi, care, după părerea lor, vorbesc despre „valori inversate“ şi care nu ar trebui să fie în viaţa publică. Tinerii nemulţumiţi, având insigne cu #rezist, au strigat că aceştia sunt „satrapii ţării ăsteia“, oameni din cauza cărora ei pleacă din ţară.