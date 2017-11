Ştefănescu, despre „supărarea“ PSD pe ANAF: Mergeau în control peste oameni la nunţi şi botezuri. Să vadă dacă lăutarii şi cârnaţii erau plătiţi. Pierdeam voturi

Liderul PSD a punctat faptul că social-democraţii au căutat, prin Legea prevenţiei, să rezolve situaţia celor care au mici afaceri şi să diminueze evaziunea fiscală, subliniind faptul că au existat exemple de acţiuni în forţă ale celor de la ANAF.

„Până acum cei de la ANAF erau obişnuiţi să facă lucruri bizare. Mergeau în sate la magazine şi buticuri, unde oamenii încă vând pe caiet. Tanti Anişoara îşi plăteşte uleiul şi pâinea când îi vine pensia. Oameni specialişti din ANAF erau trimişi, cum erau cei pe bancrută frauduloasă, pe returnări ilegale de TVA, pe chestii grele, veneau şi ne raportau că îi trimit şefii acolo (n.r.-în localităţi mici). În vara asta s-au întâmplat nişte incidente şi ne-am enervat, pur şi simplu. Cei de la ANAF s-au dus în control peste oameni la nunţi şi botezuri. Adică, să vadă dacă în toate farfuriile e mâncarea declarată, dacă cârnaţii sunt plătiţi, dacă lăutarii sunt plătiţi. E horror. probabil făcea cineva treaba asta ca noi să pierdem voturi“, a declarat Codrin Ştefănescu la Adevărul Live.

„Evaziuni fiscale se făceau în fiecare zi sub ochii lor. Vorbim despre petrol, despre ţigări, accize neplătite, TVA returnat. Aşa că am luat măsuri (...) În România am avut avut miting în faţa Guvernului unde preşedintele unei bănci străine a manifestat. Vorbesc despre Raiffaisen“, a mai spus secretarul general-adjunct, precizând că au reuşit să facă faţă „presiunii multinaţionalelor“.