C. Ştefănescu: Am semne de întrebare faţă de Dragnea. Dacă pe mine, singura voce împotriva sistemului, m-a trecut în exil, cum se bate cu statul paralel?

Adevărul: În urmă cu o lună, pe acelaşi scaun spuneaţi acel „pentru că putem”. De ce nu aţi putut până la urmă să obţineţi o funcţie de conducere în PSD?

Codrin Ştefănescu: Pentru că nu am putut. Nu pe toate le putem. Eu nu aş vrea să intru în subiectul ăsta legat de bucătăria internă a partidului. Eu le-am mulţumit celor 700 de oameni care au apreciat în mod direct prestaţia mea pentru partid.

Cum este relaţia cu Liviu Dragnea acum?

Să zicem că nu suntem în perioada cea mai fericită a relaţiei noastre, nu am mai vorbit de la Congres, dar va trebui să vorbim. Vrem nu vrem, trebuie să fim uniţi pentru că partidul e atacat din toate părţile. Avem o problemă de credibilitate. Ne întreabă: ştiaţi la vârf că se fac liste negre din cadrul partidului? Ştiaţi la vârf că se fac reguli cu serviciile? Le răspund că nu ştiam.

Nu ar trebui să le clarifice Dragnea?

El încearcă. Ştiţi că am stomacul tare şi n-am trac, ştiu exact ce să le spun. În emisiunea aia când s-a dat înregistrarea mi s-a făcut rău. Când a început Ghiţă să spună că se întâlneau la el în cramă şi în deltă şi nu ştiu unde, mi s-a făcut rău. Eu nu aveam această informaţie. Nu credeam că toate lucrurile astea grave vin din interior. Asta şochează.

Nu vă şochează că Liviu Dragnea venea cu şorici şi cu sare grunjoasă?

A negat. Probabil că va spune la Comisie. Pe mine mă interesează mai mult ce va spune Băsescu, pentru că el este cel care a creat acest sistem infect. Haideţi să lămurim. La masa asta rotundă, şefii acestor instituţii, stând la împreună şi discutând, sunt stăpânii ţării. Ei, o mână de oameni. Şi atunci decid dacă tu ca jurnalist mai vorbeşti sau nu mai vorbeşti, cine sunt şefii de agenţii, cine ajunge în guvern, tot. Aici se decidea tot. Mai mult, vine colonelul Savu, fost senator şi membru în comisia de control SRI, spune că aşa distrugeau afaceri, munca unor oameni de o viaţă. Binomul venea şi îţi lua tot. Băieţii veseli cu ochii albaştri şi stabilesc că jumate din afacere este al lor. De-asta zic că desecretizarea va lăsa traume puternice. Care erau oamenii lor din presă? Cine scria la comandă? Cine erau oamenii băgaţi în câmpul tactic, cum spune Dumbravă. Oamenii ăştia, nu că vor răspunde penal, ci se va reseta tot jocul în România.

Şi oameni din conducerea partidului dumneavoastră au fost la aceeaşi masă de care vorbiţi.

Acesta este lucrul cel mai grav pentru partid. Vă spun cu toată sinceritatea. Nu am nicio explicaţie să dau în sensul ăsta. Ştiu doar că eu nu am fost cu ei.

E posibil ca aceste lucruri să reseteze jocul şi din partide? Şi aici mă refer inclusiv la partidul dumneavoastră, la PSD.

O, da. În momentul în care vor fi desecretizate aceste protocoale şi se va afla de exemplu despre surse, sursele din presă, din politică, din afaceri, (n.red. – sursele SRI), lucrurile se vor schimba cu siguranţă.

Ponta a spus că una dintre surse ar fi Dragnea.

Până la urmă Ponta, până să facă astfel de acuzaţii, el trebuie să răspundă la foarte multe întrebări, dar până nu răspunde la două foarte importante, nu are credibilitate. Una ar fi venită nu de la mine, în momentul în care părăseşte Elena Udrea, prietena lui, Comisia de control a SRI. Vine Udrea şi spune la „aceste mese la care participa Ponta şi cu socrul lui se discutau integral listele de arestări din partid, înlocuirea unor şefi de judeţe, primari, cu alţii, pe care sistemul îi avea pregătiţi”. Am pus întrebarea public de cinci luni la zile, răspunde la acuzaţiile Elenei Udrea care venea la tine în casă să o negocieze pe Kovesi. Suntem într-un basm odios.

A doua întrebare: e adevărat că ai participat şi ai fost implicat îna ceste discuţii? Care s-au lăsat cu arestarea colegilor mei. Că nu îmi vine să cred că Olguţa Vasilescu luată cu cătuşe, Gigi Nichita luaţi de pe stradă, aveam colegi care făceau seara şpriţuri şi mai debifau de pe listă numele pe care le-au rezolvat.

Dar după ce vă răspunde Ponta la întrebare, o să îl întrebaţi şi pe Dragnea, nu? Ai tăiat porcii cu cei de la SRI?

A spus-o şi el la SRI că nu a tăiat niciun porc. Acum trebuie să îl credem pe cuvânt.

Deci nu aveţi emoţii că Dragnea ar fi trădat partidul aşa cum a făcut-o Ponta?

Am foarte multe emoţii vizavi de foarte mulţi dintre colegi. Am senzaţia că mulţi oameni din aceste cercuri dau foarte mici bucăţi de adevăr. O bucăţică azi, o bucăţică mâine, începe lumea să îşi dea seama cât de mare e mizeria aici. Acum, ştiţi cum e, şi în partid şi în relaţia asta pe care o am destul de rece cu Liviu Dragnea, îmi pun nişte semne de întrebare. Partidul spune: Codrin a fost singura voce împotriva sistemului când nu mai vorbea nimeni, nimeni. La un moment dat singurul care mă susţinea în declaraţii publice era Crin Antonescu. Apoi au început să vină lângă mine Olguţa Vasilescu, Şerban Nicolae, să fim din ce în ce mai mulţi.

Liviu Dragnea nu a fost lângă dvs.

Acum, dacă conducerea partidului minimializează şi trece în exil oameni ca mine, cum poţi să justifici tu că te baţi cun statul paralel. E cum ai spune: „prietene, hai cu mine cu maşina că te iau până la Constanţa“. „Ok, mi-am făcut bagajul“. Dar ajungem în parcare amândoi şi eu dau foc la maşină. Cam asta e metafora. Ai o politică oficială a partidului, ai o luptă împotriva sistemului ticăloşit care a distrus elite, dar e pe tuşa conducerii Codrin Ştefănescu, Şerban Nicolae, Nicolicea. Pun şi eu o întrebare, firească, normal că şi colegii noştri pun întrebări.

V-aţi fi aşteptat ca Liviu Dragnea să vă susţină public în partid pentru o funcţie de conducere?

Nu neapărat o funcţie de conducere, sunt deja un om destul de cunoscut. Păi îmi spune acum Oprişan sau chiar camaradul Liviu Dragnea, că am o relaţie specială cu Oprea? Păi să vă spun cu Oprea.

Ţineţi mintea în 2015, când domnul Ponta se operează la genunchi că se răneşte la baschet şi domnul Dragnea este plecat la Bruxelles, oficial. Domnul Oprea este lăsat prim-ministru, se duce la Iohannis şi cu acceptul lui face o conferinţă de presă prin care spune aşa: că el este preşedintle UNPR şi că el a primit delegare pentru proiectul de ţară, să unească toată clasa politică, că e moderatorul, că i s-a dat această sarcină. În zece minute au sărit cei de la PNL, UDMR, au aplaudat, ce ne bucurăm, au ieşit toţi. Într-o oră a ieşit şi PSD-ul prin Codrin Ştefănescu care a zis că n-avem nevoie de niciun moderator, că niciodată PSD-ul nu o să accepte să fie moderat el, că nu există niciun fel de dialog. Am avut contracandidat la Iohannis, dar dialogul se face instituţional, cu prim-ministrul nostru, nu cu tine. Pa, ura şi la gară, i-am zis „dacă mai insişti pe chestia asta acum, eu am cea mai mare funcţie că cei doi sunt plecaţi din ţară, voi cere colegilor mei din Guvern să nu se prezinte la şedinţa de guvern pe care o conduci tu. Şi a avut efect, miniştrii au venit la partid. Nu am avut niciun fel de dialog în afara de cel din presă. El se pare că i-a sunat şi pe Ponta şi pe Dragnea, domne, uite ce face Codrin la Bucureşti. Amândoi i-au spus că Codrin ţine foarte mult cu partidul, iar filonul în partid e că nu vrea nimeni să fii moderator. Codrin doar a exprimat ceea ce cred membrii de partid şi toţi cei care ne-au votat.

Nu am fost niciodată în sufrageria lui. Niciodată. Nici picior de Ştefănescu n-aţi văzut acolo, dimpotrivă aveam oroare. De ce vă întâlniţi? Este ca apa cu uleiul, ce căutaţi voi acolo?

Dragnea îl acuză pe Oprea că avea telefon direct cu „statul paralel” şi aici îl personalizează pe Coldea. De partea cealaltă Oprea spune că Dragnea de fapt l-a rugat să-l sprijine ca să ajungă şeful PSD. Pe cine credeţi?

Oprea era viceprim-ministru incorpora tot absolut. Eu cred că lui Oprea i-au făcut dosare absolut cretine. În momentul în care Oprea îşi dă seama că sub masa lui oficială se mai fac alte mese la care se pun la cale ticăloşiile astea, afaceri, arestări, promovări ale unor oameni, liste, nu doar negre, şi bune. Când Oprea nu a mai acceptat lucrurile astea, l-au terminat. Pentru că oricâte i se pot reproşa, e totuşi militar. Eu am văzut militarii. Ei sunt de altă conotaţie.

Sunt foarte multe lucruri care trebuie descoperite în contextul în care toată lumea se detonează. Toate lucrurile astea vor fi credibile în momentul în care se va spune tot adevărul. Sunt convins că Dragnea va spune lucruri noi la Comisia SRI, care vor schimba faţa. Sunt foarte convins că unele au fost obligatorii. Pe mine ăştia m-au urât.

Mă îndoiesc că Maior îl lua cu forţa pe Dragnea şi îl trăgea cu forţa pe bancheta limuzinei SRI...

Este posibil să fi fost obligat în unele situaţii să participe la aceste intâlniri.

Nu înţeleg acest „obligat”. Cine te obligă pe tine ca lider de partid, vicepremier, să mergi la întâlniri cu SRI?

El era într-o echipă foarte bună cu Ponta. Nu vreau să spun multe lucruri. Situaţia era cam tensionată atunci. Eu am devenit secretar general adjunct după arestaera lui Năstase şi Dragnea vine şi îmi spune „trebuie să ţinem aproape noi doi pentru că am senzaţia că suntem pe lista neagră”. Şi întrebam „lista neagră crezi că era dată cu aprobarea lui Ponta?” În birourile permanente erau discuţii destul de tăioase cu Ponta, era cum ar fi..două grupări şi de-aia spunea toată lumea că Pontiştii sunt într-o parte a partidului şi cu Dragnea alţii. Însă doar disputa asta nu m-a lămurit că sus se întâmplau lucruri absolut odioase. Nu avea nimeni aceste informaţii. Noi ştiam că lista neagră e făcută de sistem. Şi cu nu 15 persoane, erau 35-40 de persoane, numai din clasa politică. Că era lista neagră cu jurnalişti, cu moguli de presă, cu oameni de afaceri. Dar noi ştiam sigur că această listă este făcută în laboratoarele secrete ale sistemului, nu că participam noi la ele. Asta este ştirea urâtă de azi, faptul că am avut acolo la aceste discuţii reprezentanţi. Care au început să aibă o relaţie personală, lucrurile au luat-o razna.

Între Gabriel Oprea şi Liviu Dragnea pe cine alegeţi?

Vizavi de situaţia de astăzi? Amândoi au încă foarte multe lucruri de spus. La comisia de control SRI, cel mai important om de acolo e Băsescu. El trebuie tras la răspundere şi întrebat acolo. Odată cu desecretizarea acestor protocoale, mulţi îl vor indica: Băsescu ştia.

Între Ecaterina Andronescu şi Viorica Dăncilă, pe cine aţi votat?

Pe Cati Andronescu. Viorica Dăncilă este o femeie extraordinară, un foarte bun lider al grupului de europarlamentari, ea a rezistat acolo şi a făcut foarte multe lucruri bune. Dar Cati Andronescu mi se părea mult mai potrivită pentru funcţia de preşedinte executiv. Pe ea am susţinut-o şi pentru ministrul Educaţiei. Ştiţi foarte bine că niciodată nu am înţeles cum au putut să aleagă un om abia intrat în partid, în defavoarea unui brand: Cati Andronescu.

Aţi văzut că acum parlamentarii USR au venit cu tricouri albe pe care scrie #FărăPenali. Dacă v-aţi face un tricou cu mesaj pentru USR ce le-aţi scrie?

Da, de un penibil total. „Pace”.

Vă aşteptaţi să pice Kovesi?

Nu mai e vorba doar de Kovesi aici, e vorba de un întreg sistem. Nu e vorba de desfiinţat DNA-ul. Toată masa rotundă pe care noi o numim „statul paralel”. Toată această echipă gigantică care va suferi de pe urma acestei desecretizări credeţi că se vor preda aşa? Nu. E de-abia vârful iceberg-ului.

Vom vedea cum va decurge relaţia dumneavoastră cu Liviu Dragnea în continuare...

Relaţia a fost foarte trainică în trecut, alături de el am fost în nişte bătălii considerate de alţii imposibil de câştigat. Şi la nişte presiuni incredibile. De exemplu candidatul Zgonea, a avut o susţinere fabuloasă din partea a ceea ce noi numim acum „statul paralel” în 2015. Nu au fost războaie uşoare. N-am făcut decât să îmi apăr partidul şi colegii. Dacă chestia asta înseamnă că vorbesc mult şi rău, atunci da, voi continua.

Dacă se va demonstra că Liviu Dragnea a făcut parte din această masă, îi vei cere public demisia?

Dacă se demonstrează că a fost aşa, îşi va cere singur demisia. Dar până acum nu reiese asta.

Pe zgonea îl simţeaţi din partid că nu e din gaşca dumneavoastră?

Clar, direct. Zgonea mirosea a securism. Trădătorii miros, orice s-ar spune. N-ai dovezi, dar miros, îi simţi.