Ovidiu Raeţchi, la Adevărul Live. Aripa tânără a PNL va avea un reprezentant care va candida pentru şefia partidului

Am văzut un sondaj de opinie, care arată că, în urm protestelor de stradă, PNL a coborât la 17%. N-ar fi trebuit să crească, e partid de opoziţie, totuşi?

Cred că e un sondaj care surprinde un pas înapoi al clasei politice şi un avans al nehotărâţilor. E adevărat că PNL se află într-o fază de reconstrucţie, de regăsire, de punere a unor întrebări fundamentale. Probabil că partidul nu va găsi un trend ascendent spectaculos. El va începe după ce găsim un leadership.

Nu e cam târziu Congresul PNL?

Sincer nu cred. PNL are nevoie de un efort intern de descoperire a unor personaje cu potenţiale de leadership mai proaspeţi. E nevoie de dezbatere internă ideologică. Nu e suficient să duci doar o luptă internă, să stabileşti un lider deja conturat. Mie mi se pare că, în primul rând, PNL are nevoie de o lămurire în ceea ce priveşte cultura organizatorică. Cred că am pierdut procente deoarece mizăm încă pe o cultură organizaţională care e de anul 2000, în timp ce USR, cu oamenii săi, au fost mai dinamici.

Sunteţi un partid învechit?

Sunt elemente care pot fi mult mai vii. Uitaţi-vă la capacitatea partidelor de a reacţiona pe criza ordonanţelor. Ca să iei o decizie statutară în PNL durează câteva zile. Organizaţiile civice, mai mici şi mai dinamice, s emişcă în câteva ore.

Aţi chemat oamenii din stradă se înscrie în partid, iar unii colegi v-ar reproşat, pe motiv că ar trebui să vă concentraţi pe tinerii din PNL, nu pe cei din stradă. Mi se pare un cointrast relevant pt întreg PNL-ul: unii vor schimbare, alţii vor să să nu se schimbe nimic.

Oamenii care au stat alături de PNL în ultimele campanii sunt mai mult decât merituoşi şi nimeni nu vrea să le ia locul. Însă viziunea, doar prin noi înşine, va menţine PNL într-o zonă medie, de 20%, nu 40% cât ar trebui să fie, pentru ca PNL să se poată bate cu PSD. Pentru acest salt, de 15-20% ai nevoie de o reconciliere cu societatea civilă. Până acum, era greu pentru PNL să concureze USR, însă acum, USR a devenit parte a sistemului. În momentul când faci asta, eşti expus la atacurile PSD. Am văzut că ei sunt mai atacaţi acum, nu PNL. Cum a fost cazul cu dormitul în Parlament, problema declaraţiilor de avere ale lui Nicuşor Dan etc.

Momentul de explozie civică, pe măsură ce se va linişti, va duce la întrebarea: ce facem acum? Probabil unii vor lua calea partidelor. AM primit semnale că unii s-ar orienta spre PNL. Ai nevoie de figuri care să nu fie legate de negocieri cu PSD şi de lideri de necontestat.

Cum ar trebui să arate parteneriatul cu USR?

Pe termen mediu şi lung e de neevitat. Se apropie alegerile prezidenţiale şi iar dreapta nu trebuie să fie divizată. Trebuie paşi de apropiere nu doar în relaţia cu USR, dar şi cu PMP, cu rezerva referitoare la Traian Băsescu. Problema e să găseşti o cartă a valorilor, de la criterii de integritate. Mai e nevoie de câteva luni pentru ca şi PNL să fie total lămurit ideologic şi cu o conducere.

Care e nişa pe care ar trebui să o aibă PNL pentru a depăşi 20%?

Ţine de ideologie. Au fost oameni de afaceri care nu doar că nu au votat cu PNL, ci au ales să voteze cu PSD. Nu le-a plăcut programul PNL. Ar trebui să fie dat din nou drumul institutului PNL care se ocupa de programe. Trebuie să înţelegi dacă prin dreapta te referi la dreapta conservatoare sau mergi pe un mesaj liberal clasic. Cred că în ultima parte ar fi o „pâine“ de mâncat.

Lideri ai PNL susţin referendumul pentru redefinirea familiei?

Dacă deschidem cutia Pandorei a legiferării aici, cred că e nevoie de echilibru. Nu poţi legifera doar aici. Trebuie să asiguri protecţie şi în partea cealaltă. Trebuie să venim şi cu parteneriatul civil pentru a da drepturi elementare ale minorităţilor.

E pregătit PNL să găsească calea de mijloc?

E foarte greu, pentru că avem o majoritate categoricăc are spune ceva. Politicieni sunt prudenţi şi cred că nu ar spune altceva. Într-un moment în care anumite drepturi sunt ameninţate, liberalii sunt chemaţi să le apere. Nu o să vină PSD să le apere. D-aia ne numim liberali, să apărăm libertatea.

Şi-au anunţat candiatura până acum Ludovic Orban, scăpat de problemele penale, şi Cătălin Predoiu. Aveţi deocamdată de ales între un om foarte popular în partid, dar care nu a excelat politic, şi un perdant. Ce alegeţi?

Nu cred că aceasta va fi conformaţia finală. Cred că vor fi multe etape şi multe surprize. Figuri , care poate nu fost lăsate să se exprime, vor ieşi în faţă. Cred că Orban va fi un candidat puternic, care va fi în vârf de formă, cu condiţia ca să scape şi de apel. Orban s-a comportat extrem de corect faţă de partid. Mai mult de atât, a pierdut şi mandatul de parlamentar. Şi-a aşteptat verdictul şi asta îl face prizabil atât cu cei care sprijină activitatea DNA, dar şi în relaţia cu primarii din ţară. E într-o poziţie foarte bună politic. Însă, urmează şi alte figuri care vor intra în cursă.

Se mai acceptă acum o „domnie“ a unui străin în PNL?

Cioloş are un avantaj mare. E popular în acea categorie de societate civilă dinamică cu care PNL nu a a avut o legătură prea bună. Cioloş are acele 15-20% care ne lipsesc. Ce facă însă cu cei 20% din partid. E vorba de acei oameni nemulţumiţi de modul cum s-a comportat Cioloş în campanie. Cred că au fost voci care au făcut invitaţia. Mai ales în campania electorală. Oarecum reparatoriu cred că asumarea aceasta trebuie să vină de la el.

Unde e Cioloş acum?

La nivel discursiv sunt mai vizibili cei care spun că domnul Cioloş mai degrabă ne-a făcut rău în campania electorală. Eu sunt din tabăra cealaltă. Eu cred că ne-a adus un plus.

Vă gândiţi să candidaţi?

E nevoie de cei din noul val: biologic, ideologic. E o nevoie firească, de reinventare. Trebuie să avem o aripă tânără, grup tânăr la nivelul Congresului. Crec că dacă se va contura un scenariu în care orice voce nouă e îndepărtată şi se creează un pol de putere de prin cretacicul politic care să ducă PNL într-o zonă periculoasă, noi trebuie să ieşim la luptă şi la candidaturi. Întotdeauna PNL, în momente de criză, a luat decizii bune.

Va candida un reprezentant, cel mai bine cotat din partid, la şefia PNL.

Cine face grupul tânăr al PNL? Îna afară de dumneavoastră şi de Ionuţ Stroe?

O voce foarte importantă e cea a lui Florin Cîţu. Însă, acesta e într-o etapă nouă.Cîţu e chiar un om de dreapta.

Fuziunea PNL-PDL a fost un eşec?

Această fuziune a fost rând pe rând, fie victorioasă, fie eşec. Cred că Congresul va lămuri acest aspect. Nu trebuie să avem orgolii PNŢCD-iste. La acest Congres decizia finală va fi luată printr-o negociere care vizează cei mai performanţi lideri.

Sunt posibile plecări?

Dacă sunt persoane care cred că PMP şi ALDE sunt prizabile, atunci să spună. Să se ducă la domnul Tăriceanu.