Nicuşor Dan, la Adevărul Live: Nu mă aştept ca Clotilde Armand să candideze la şefia USR. A fost o greşeală când am vorbit de ruperea partidului

Principalele declaraţii ale lui NIcuşor Dan:

Cum este cu deszăpezirea în Bucureşti?

Săptămâna trecută, s-a reuşit să se dea percepţia că se poate circula în Bucureşti. Acum, că şcolile au început, este foarte rău. Nu văd preocuparea pentru soluţiile care ar decongestiona traficul: parcări la intrarea în Bucureşti. Cele promise în campanie, inclusiv de doamna Firea.

A fost un teambuilding sau o Conferinţă Naţională?

A fost o eroare de comunicare. În statutul nostru nu există Conferinţă Naţională. S-a numit Consfătuire Naţională. A fost un tembulding, iar cei cei care au scris comunicatul de presă au spus că nu pot chema presa după un teambuilding. A fost prima dată când am avut ocazia să ne cunoaştem între noi. Au fost disfuncţionalităţi şi am făcut o analiză a campaniei. De ce nu au ajuns plaintele în prima zi, ci au ajuns în a cincea zi. A fost clar că nu vom lua o decizie la Sibiu. Nu am apucat săd efinim modul cel mai echitabil în cazul în care delegaţii vin la o adunare în care se iau decizii.

Cine va vota la noul Congres?

Conform statutului, au loc întâlniri, adunări generale, ale filialeor locale, care propun delegaţi la Conferinţe Judeţene, care vor propune delegaţi.

De ce la Cluj?

A fost o propunere a organizaţiei Cluj şi a fost împărtăţită de multă lume. Ar fi uns emn că vrem ca acest partid să funcţioneze de jos în sus, nu ceva care este decis la Bucureşti şi restul execută.

Conducerea cum va fi organzată?

În statutul nostru lipseşte organismul care reuneşte reprezentanţii filialor. Congresul decide câţi oameni să fie în Biroul Naţional şi câţi vicepreşedinţi. O să fie un număr mare în Biroul Naţional şi unul mai restrâns de vicepreşedinţi. A fost o discuţie despre acea postare a lui Sergiu Moroianu şi poziţiile lui Clotilde Armand. A fost un cadru civilizat. Concluzia a fost ca astfel de discuţii să aibă loc în interiorul partidului şi nu în afară. Mai degrabă nu mă aştept să candideze Clotilde Armand (la şefia partidului - n.r.). Dar este democraţie. Am avut mai multe disucţii cu Clotilde. Ultima dintre ele sămâbătă spre duminică, pe scările unui bar unde am fost cu toţii. Cunosc punctul ei de vedere, ea îl cunoaşte pe al meu.

Câţi prieteni ai pierdut de când faceţi politică?

Niciunul.

Nici pe Sergiu Moroianu?

Mi-a pus întrebări, i-am explicat de ce poziţia pe care o are nu se potriveşte cu o situaţie reală. Este foarte grav când cineva zice că este partidul lui Soros, să sugerezi că sunt contracte fictive.

La Congres, veţi stabili şi ideologia partidului?

Există foarte clar aceste două curente ideologice. Fiecare din noi are o opţiune. Sunt chestiuni care sunt intime şi este greu ca, prin vot, cineva care susţine familia creştină, de mâine să nu o mai susţină. Lucrurile astea pot fi gestionate la scopul comun pentru care ne-am reunit. Există viziuni ideologice diferite. Problema care există cu Clotilde Armand nu ţine de un clivaj care aduce douuă tabere. Am stabilit că nu e bine ca oamenii din USR să se poziţioneze pe această chestiune.

Veţi fixa ideologia la Congres?

Fără îndoială, nu ne vom poziţiona pe această chestiune. Este posibil să ajungem la soluţia în care există un vot de conştiinţă.Nu poţi să obligi un om să voteze într-un sens pe care nu îl vrea.

Aţi luat cea mai bună decizie că aţi renunţat la Consiliul general?

A fost o decizie dificilă pentru mine, însă cred că a fost o garanţie că facem şi aici ce am făcut la nivel local.

I-aţi sugerat şi lui Clotilde Armand?

Au fost discuţii de tipul acesta în Biroul Naţional. A avut acelaşi dubiu pe care l-am avut şi eu şi ea a ales să rămână în Consiliul Local.

De ce aţi spus că partidul s-ar putea rupe?

A fost o greşeală că am spus asta. Din punct de vedere teoretic, sunt şanse, dar nu m-am referit la ziua de azi, când avem 9%. Congresul va fi cu uşile deschise şi presa va fi acolo.

Ce tip de colaborare mai aveţi cu Dacian Cioloş?

Am avut o disucţie cu domnia sa, ne-a explicat ce va face în viitorul foarte apropiat, un ONG care va produce politic publice. Am decis să colaborăm pe politici publice cu acest ONG. Are uşile deschise la USR. La Congresul USR este posibil să vedeţi oameni din societate care vor transmite un mesaj.

Îl vedeţi pe Dacian Cioloş preşedinte PNL?

Mai degrabă, nu. Cred că se va preocupa de ONG.

Astăzi se votează Comisiile SRI şi SIE.

La celelalte Comisii a existat o întâlnire. În situaţia Comisiei SRI, SEI şi a Revoluţionarilor, nu a existat o astfeld e întâlnire. Din ceea ce ştiu eu, avem un loc în Comisia SRI, însă nu vom avea în Comisia SIE. Procentul nostru este sub 0,5%. În Comisia SRI merge Manuel Costescu.

Afectează independenţa Justiţiei scandalul Ghiţă-Coldea?

Independenţa Justiţiei ţine de activitatea magistraţilor şi nu avem magistraşi în scandul acesta. Afectează ativitatea SRI. Nu am urmărit cu atenţie, dar dacă există probe suficiente, este o problemă de conflict de interese.

Nu aţi fost tentat să mergeţi dvs în Comisia SRI?



E o zonă pe care nu o intuiesc foarte bine. Comisia de administraţie publică mi se potriveşte mult mai bine. A fost o discuţie între noi şi am stabilit. Nu se înghesuia nimeni.

Noi o să venim cu propuneri de modificare a Regulamentului. Sperăm să putem ă avem şedinţe şi să ştim ce se va discuta acolo. Nu am speranţe foarte mari, iar speranţele mele vin din reacţia societăţii.

De ce nu aţi estimat planul PSD?

Pentru că este un plan profund abuziv. E o noutate. Eu nu m-aş fi gândit pentru că Guvernul poate să facă.

Liviu Dragnea, premier?

Cred că în măsura în care CCR a primit sesizarea ruşinoasă a Avocatului Poporului, trebuie să se pronunţe. Nu vreau să mă pronunţ asupra condamnării pentru că e un dosar în instanţă.