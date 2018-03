Încep poziţionările pentru Congresul PSD. Pe cine susţin Mihai Tudose şi Marcel Ciolacu

UPDATE Un anunţ privind susţinerea lui Marian Oprişan a venit şi din partea lui Marcel Ciolacu, şeful PSD Buzău şi fost viepremier.

„Nu am intenţionat şi în consecinţă nu voi candida pentru nicio funcţie de conducere în cadrul Partidului Social Democrat la Congresul Extraordinar din 10 martie. Mă onorează susţinerea şi aprecierea colegilor mei din partid, dar consider că în acest moment activitatea mea trebuie să se concentreze atât pe organizaţia PSD Buzău cât şi pe ceea ce am de făcut în Parlament”, a scris pe Facebook Marcel Ciolacu.

El a anunţat însă pe cine susţine pentru a obţine un mandat de vicepreşedinte PSD. „Îl voi susţine la Congres pe Marian Oprişan pentru o funcţie de vicepreşedinte pentru regiunea sud-est. Voi sprijini cu toată convingerea viitoarea conducere a PSD în realizarea obiectivelor din programul de guvernare”, a conchis Ciolacu.

„Nu voi candida la nicio funcţie la Congres. Consider că mi-am făcut datoria timp de două ture de alegeri. Este timpul să las locul unei alte echipe care să-şi asume următoarele două ture de alegeri. Îl voi susţine la congres pe Marian Oprişan pentru o funcţie de vicepreşedinte", a declarat Tudose, pentru sursa citată.

De altfel, pentru zona de dezvoltare regională Sud-Est sunt mai mulţi lideri regionali cu influenţă care ar putea intra în luptă, printre aceştia fiind Marian Oprişan, Marcel Ciolacu, Dan Nica şi Felix Stroe.