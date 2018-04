Bucăţi imense dintr-un balcon din Centrul Vechi al Capitalei au căzut peste două maşini. Clădirea găzduieşte Club A

UPDATE „Prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe o strada din sectorul 3, doua autoturisme au suferit avarii provocate de căderea unor bucăti de tencuiala desprinse de pe zidul unei cladiri in proximitatea careia erau parcate autoturismele. Proprietarii au depus plangere, Sectia 10 Politie declanşând cercetările pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Potrivit Poliţiei Locale, clădirea din care s-a desprins balconul este locuită, asociaţia de proprietari fiind amendată în trecut tocmai din cauza acestui balcon şi somată să repare terasa prăbuşită vineri.



La faţa locului nu au fost solicitaţi salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.



Strada pe care se află imobilul degradat este una dintre cele mai aglomerate zone din Centrul Vechi.

Primăria Capitalei se laudă că a demarat lucrări de consolidare



Chiar joi, Primăria Capitalei anunţa că a demarat lucrările de punere în siguranţă, consolidare şi reabilitare la nouă clădiri din centrul Capitalei, potrivit unui comunicat emis de instituţie. Imobilele se află pe strada Bărăţiei nr 50, Calea Moşilor 215 E, str. Mătăsari nr 44 – 260, str.Lipscani nr 75, str. Blănari nr. 2, nr. 6, nr. 8 şi nr. 10 şi str. Franceză nr. 30.

În prezent, se lucrează pentru obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de intervenţie şi, după punerea în siguranţă a acestor clădiri, urmează realizarea expertizelor şi a proiectelor de consolidare, a mai transmis Primăria Capitalei.

„Aşa cum am promis, accelerăm programul de consolidări al Primăriei Capitalei şi facem tot ce ţine de atribuţiile administraţiei locale astfel încât anul acesta cât mai multe clădiri din centrul Capitalei să fie reabilitate: am alocat 10 milioane de euro din bugetul Municipalităţii pentru acest domeniu prioritar şi am înfiinţat entităţi clare care să acţioneze rapid şi eficient pentru a recupera aproape 30 de ani de amânări. Iată că una dintre companiile municipale atât de hulite de unii a reuşit, în mai puţîn de un an, cât au reuşit alţii în zece!”, a declarat primarul General al Capitalei, Gabriela Firea.

170 de clădiri - pericol public în Capitală

„Se lucrează la nu mai puţin de nouă clădiri care necesitau reparaţii urgenţe, alte trei fiind în etapă finală de pregătire a documentaţiilor. Totodată, pentru alte 20 de clădiri se întocmeşte documentaţia pentru expertizarea şi proiectarea lucrărilor de intervenţie/consolidare. Mai mult decât atât, la începutul anului am demarat deja şi un alt program prin care se vor pune în siguranţă încă 100 de clădiri aflate în diverse stadii de degradare. Iată că se poate!”, a completat Firea.

170 de clădiri sunt încadrate în clasa I de risc seismic, adică acele imobile care prezintă risc ridicat de prăbuşire la cutremur.