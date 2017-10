Tudorel Toader: Săptămâna viitoare definitivăm probabil proiectul de modificare a legilor Justiţiei

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anaunţat la Iaşi că săptămâna viitoare proiectul de modificare a legilor Justiţiei va fi definitivat, potrivit Mediafax.

Întrebat despre memoriul magistraţilor, Tudorel Toader a răspuns: “Memoriul nu face decât să susţină avizul negativ dat de către CSM pentru că CSM-ul reprezintă judecătorii şi procurorii, dar avizul este consultativ”.

Ministrul Justiţiei a spus că are obligaţia de a finaliza proiectul şi că acesta ar putea fi definitivat, cel mai probabil, săptămâna viitoare.

Ambasadorul Germaniei nu i-a schimbat opiniile lui Toader

Ministrul Justiţiei a declarat că vizita ambasadorului Germaniei în România, Cord Meier-Klodt, nu i-a modificat opiniile. ”Cu ambasadorul Germaniei am vorbit, sigur, şi despre legile justiţiei, dar cel mai mult despre MCV”, a spus ministrul.

Toader consideră că informaţiile care au apărut în presă legate de această întâlnire sunt deformate.

”Am văzut în spaţiul public şi afirmaţii care nu sunt tocmai conforme cu realitatea şi vă dau numai un exemplu sau două: a venit ambasadorul Germaniei la Ministerul Justiţiei (...) s-a legat oarecum în media, în public, că eu am vorbit de comisia de la Veneţia după vizita ambasadorului Germaniei. Absolut greşit! Pentru că prima recomandare din MCV vorbeşte de o procedură robustă de desemnare a procurorilor de rang înalt prin consultarea Comisiei de la Veneţia. De fiecare dată am spus că voi respecta recomadările MCV pe care trebuie să le îndeplinim, în consiliul de management strategic pe care îl conduc am făcut această precizare, în dialogurile avute cu comisia MCV am făcut această precizare. Întrebarea era de ce nu i-am dat drumul până acum. Păi, la Comisia de la Veneţia nu te duci cu întrebare de solicitare de aviz decât în momentul în care ai forma finală a proiectului de lege, nu te duci cu forme intermediare”, a explicat ministrul.

Tudorel Toader a afirmat că discuţiile cu ambasadorul Germaniei au fost mai mult pe marginea MCV.