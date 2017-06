Tudorel Toader: Joi stabilesc graficul dezbaterilor publice pentru aplicarea deciziei CCR privind abuzul în serviciu

"Avem decizia publicată în Monitorul Oficial. Astăzi stabilesc graficul dezbaterilor publice privind modalitatea de aplicare a deciziei CCR privind abuzul în serviciu", a anunţat Toader.Întrebat cu cine va discuta pe acest subiect, ministrul a răspuns: "cu societatea civilă, cu profesioniştii dreptului, cu orice cetăţean care are un interes de a participa la aceste dezbateri pentru a găsi acel prag rezonabil pentru a face distincţia intre contravenţional şi penal".În ceea ce priveşte pragul valoric al pagubei în cazul abuzului în serviciu şi despre ce înseamnă "rezonabil", Toader a spus că "pragurile rezonabile pot fi praguri diferite"."Nu am un prag pe care să-l scot din buzunar", a declarat ministrul, adăugând: "Nu excludem nimic din start, nu stabilim nimic din start".Curtea Constituţională (CCR) a obligat legiuitorul să impună un prag valoric în ceea ce priveşte infracţiunea de abuz în serviciu, susţinând nu este suficient să se constate că faptele incriminate aduc atingere valorii sociale ocrotite, ci această atingere trebuie să prezinte un anumit grad de intensitate, de gravitate, care să justifice sancţiunea penală. Judecătoarea Livia Stanciu a formulat o opinie concurentă, argumentând că CCR nu poate impune obligaţii legiuitorului deoarece Curţile Constituţionale nu fac politica legislativă, nu creează legi, ele doar asigură supremaţia Constituţiei în limitele competenţei date de legiuitorul constituant.”Curtea subliniază că legiuitorul are obligația de a reglementa pragul valoric al pagubei și intensitatea vătămării dreptului sau interesului legitim rezultate din comiterea faptei în cuprinsul normelor penale referitoare la infracţiunea de abuz în serviciu, pasivitatea acestuia fiind de natură să determine apariţia unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate, contrare principiului securităţii raporturilor juridice în componenta sa referitoare la claritatea şi previzibilitatea legii”, se arată în motivarea deciziei prin care CCR a respins excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea, în procesul în care este judecată pentru abuz în serviciu, motivare publicată miercuri.