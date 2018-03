Serviciul Român de Informaţii a confirmat audierea directorului Eduard Hellvig de către procurorii DIICOT în dosarul „Black Cube”

"Domnul director al Serviciului Român de Informaţii, Eduard Hellvig, a fost la data de 28 februarie la sediul DIICOT, pentru a da declaraţii în legatură cu dosarul Black Cube. În cadrul declaratiilor, domnul Eduard Hellvig, a reiterat faptul ca nu are nicio implicare in acest dosar si ca isi exprima totala disponibilitate pentru a sprijini orice institutie a statului roman in demersurile sale legale.", a declarat Ovidiu Marincea, purtător de cuvânt al SRI.







Conform surselor citate de către Mediafax, fostul adjunct al SRI, Florian Coldea a fost audiat în data de 8 martie, iar procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi s-ar fi prezentat la sediul DIICOT în data de 13 martie.





Dosarul Black Cube a fost deschis în anul 2016 şi vizează încercări de intimidare la adresa procurorului şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi. Doi cetăţeni israelieni, angajaţi ai societăţii Black Cube şi-au recunoscut faptele, fiind condamnaţi la închisoare cu suspendare.







De asemenea, în acelaşi dosar a fost implicat şi fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir, acuzat de procurori că ar fi pus la cale spionarea familiei şefei DNA Laura Codruţa Kovesi.El a stat în arest preventiv din 14 septembrie până în 29 decembrie 2016, fiind acuzat de constituire a unui grup infracţional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice.





Potrivit procurorilor DIICOT, Daniel Dragomir ar fi luat legătura cu un reprezentant al companiei israeliene Black Cube, căruia i-a spus că vrea denigrarea unor persoane pe care le considera responsabile pentru trimiterea lui în judecată de către DNA.

Serviciul Român de Informaţii a confirmat audierea directorului SRI, Eduard Hellvig, după ce în spaţiul public a apărut informaţia că directorul SRI, dar şi fostul prim-adjunct Florian Coldea, împreună cu Laura Codruţa Kovesi, au fost audiaţi în ultimele două săptămâni în acest dosar.