Românii îşi vor putea cumpăra o singură maşină electrică pe an cu ajutorul de 10.000 de euro de la stat

Pe fondul avansului serios luat la începutul acestui an de vânzările de maşini 100% electrice sau electric hibride, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) propune o modificare a legislaţiei care va schimba oarecum condiţiile în care se poate beneficia de acel ecotichet care oferă o reducere de 45.000 de lei şi, respectiv, 20.000 de lei la achiziţia unui vehicul nou. Principala modificare este cea care prevede că o persoană fizică poate cumpăra o singură maşină pur electrică sau un singur autovehicul nou electric hibrid pe an. „Solicitantul persoană fizică poate achiziţiona, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou în cadrul Programului, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de un ecotichet. Această completare este introdusă în scopul prevenirii posibilităţii de utilizare a finanţării acordate în afara obiectivelor prevăzute de Ghidul de finanţare”, se arată în propunerea de modificare legislativă publicată de AFM.





În acelaşi timp, documentul AFM mai conţine o serie de condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică pentru a fi primită în programul prin care cumpără o astfel de maşină.Astfel, în primul rând, persoana trebuie să aibă „domiciliul sau reşedinţa în România” şi, în plus, trebuie să certifice faptul că „nu are obligaţii de plată la bugetul local”.





Fără datorii la stat





Noi reguli sunt impuse şi dacă achiziţia se face printr-o persoană juridică. Nu se acceptă firmele care au datorii la stat, reprezentanţii companiilor fiind obligate să prezinte „certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice”. În plus, tot pentru evitarea oricăror speculaţii pe această piaţă, companiile care beneficiază de ecotichet nu au voie să vândă respectiva maşină timp de un an.





Conform unor date statistice, numărul autoturismelor hibrid şi electrice noi vândute în România a crescut serios ajungând la 193 de unităţi, în ianuarie 2018. Este vorba de o creştere cu 70,8% în comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul anterior.





Concret, în prima lună a acestui an, ponderea autoturismelor ecologice în totalul vânzărilor la nivel naţional a fost de 2,7%. „Au fost comercializate 193 de autoturisme electrice şi hibride, în scădere, totuşi, cu 56,9%, comparativ cu decembrie 2017, când s-au înregistrat 448 de exemplare vândute”, arată statisticile.





Conform datelor Direcţiei de Înmatriculări, numărul total al autoturismelor electrice şi hibrid înmatriculate la nivel naţional era la data de 14 februarie 2018 de 11.248 de unităţi. Este vorba de 1.045 de maşini electrice şi de 10.203 hibrid.





Care sunt ofertele





În topul celor mai comercializate mărci auto electrice 100%, în ianuarie, primul loc a fost ocupat de Volkswagen, cu 40 de unităţi, urmat de smart (12 exemplare), BMW şi Mercedes Benz (câte 9 unităţi), Volvo (5), Audi şi Kia (câte o unitate). Un Volkswagen e-Up! are preţ de 25.838 de euro şi cu ecotichetul ajunge la puţin peste 15.800 de euro. Are o putere de 82 CP şi o autonomie cuprinsă între 120 şi 160 kilometri. Smart are un preţ de pornire care depăşeşte puţin 22.000 de euro şi, cu reducere, ajunge la 12.000 de euro.





Cu Mercedes trecem în altă ligă. Mercedes-Benz Clasa B 250 e este scos la vânzare la un preţ de 39.151 euro. Autoturismul pur ecologic este propulsată de un motor electric care dezvoltă 179 CP, are o autonomie de circa 200 kilometri şi cu reducerea poate fi achiziţionat cu 29,151 euro. Apoi, cele mai multe maşini hibride vândute în România, în prima lună din acest an, au fost înregistrate de Toyota (101 unităţi), iar clasamentul continuă cu: Lexus (5 exemplare), Kia (4), Audi (3) şi Ford (1). Toyota are o gamă largă de maşini hibrid, la această oră existând şase modele. ;





Nu este obligatorie „rabla“ pentru casare







Important de ştiut este că persoanele care vor să acceseze finanţarea pentru maşini electrice nu trebuie neapărat să şi caseze o rablă. Ei pot merge direct la dealer să solicite subvenţia de 10.000 de euro. În schimb, cetăţenii care au acasă o maşină mai veche de opt ani o pot da la centrele specializate şi, astfel, adaugă la reducerea de 45.000 de lei, încă 6.500 de lei obţinuţi ca primă de casare. Astfel o maşină electrică poate fi cu aproximativ 11.500 de euro mai ieftină decât preţul de catalog.





Statul încurajează achiziţionarea maşinilor electrice. Privaţii, nu





Trendul României de a se alinia celorlalte state europene, încurajând inclusiv financiar achiziţionarea maşinilor pur electrice, pare să fie anihilată de dezvoltatorii staţiilor de încărcare ale acestora. După ce au permis încărcarea la preţuri modice, unii dintre dezvoltatorii staţiilor de încărcare a maşinilor electrice vor să introducă abonamente anuale, care s-ar adăuga costurilor de activare a cardurilor speciale.





Concret, posesorul maşinii electrice contactează dezvoltatorul staţiilor de reîncărcare căruia îi solicită încheierea unui contract pe un an. Odată cu încheierea contractului, dezvoltatorul pune la dispoziţia clientului un card, cu ajutorul căruia se activează alimentarea. Mai exact, proprietarul maşinii foloseşte cardul special la staţie pentru blocarea şi deblocarea cablului de alimentare al maşinii. Preţul abonamentului şi cel de activare a cardului ajung însă la niveluri de cost care anulează, practic, preţul mic al unui „plin” atunci când se ia în calcul investiţia într-o maşină electrică.





Spre exemplu, Renovatio, companie care intenţionează să ajungă la 56 de staţii de încărcare a maşinilor electrice, a anunţat că de la 19 martie va introduce un sistem de abonamente, create „în funcţie de necesităţile de mobilitate ale posesorilor de vehicule electrice”.





La încheierea contractului, posesorul maşinii electrice va trebui însă să plătească 249 de lei (TVA inclus) pentru activarea cardului Renovatio e-charge, cost care se adaugă abonamentului. Astfel, în cazul abonamentului „Start”, care nu are o durată minimă contractuală şi este destinat celor care se deplasează ocazional cu maşina electrică, costul anual nu este stabilit, dar o singură încărcare este taxată cu 1,6 lei/minut. La o încărcare rapidă – estimată a dura circa 45 de minute -, costul ar fi de 72 de lei. În cazul abonamentului „Entry”, costul unei încărcări este de 40 de lei (sau un cost fix lunar de 99 de lei, indiferent de numărul de încărcări), iar în cazul abonamentului „Fast” o încărcare va costa 18 lei (sau 220 lei/lună, cost fix, indiferent de numărul de încărcări). Abonamentele Entry şi Fast se încheie pentru 12 luni.





OMV percepe un cost de încărcare pe kw de numai 1 leu, preţul final pe care un client îl poate plăti fiind cuprins, în medie, între 22 de lei (în cazul bateriilor de 22 kw) şi 36 de lei pentru acumulatorii din noua generaţie, montaţi pe maşinile aduse în România. În plus, în funcţie de tipul autovehicului, al condiţiilor meteo şi al traseului de parcurs, autonomia unei maşini electrice este cuprinsă între 130 şi 230 km, distanţă după care maşina trebuie reîncărcată (dacă există suficiente staţii de reîncărcare pe traseul de parcurs). Asta înseamnă că parcurgerea a aproximativ 200 km pentru o maşină care a folosit staţia de încărcare rapidă ar costa circa 72 lei, bani cu care pot fi cumpăraţi 13 litri de benzină sau motorină – suficienţi pentru a parcurge 200 km în regim mixt sau extraurban cu orice maşină care foloseşte combustibil fosil.