Republica Băluţă: Sectorul 4 le-a deschis rol fiscal copiilor şi-i facturează la gunoi

Taxa de salubrizare din sectorul 4 al Capitalei stârneşte revoltă printre cei ce locuiesc în acest sector. Printr-o decizie a Consiliului Local (CL) Sector 4, din ianuarie 2018, taxa a fost aproape triplată. Şi mai scandalos este că de acest bir nu scapă nici măcar copiii, chiar dacă sunt nou-născuţi. Asta pentru că, în opinia edilului, cei mici produc mai mult gunoi decât adulţii, „Taxa este justificată, pentru că şi copiii produc gunoi, chiar mai mult decât un adult“, este explicaţia neverosimilă oferită de Cristian Zărescu, purtătorul de cuvânt al primarului Daniel Băluţă.

Asta în condiţiile în care, în primăvara anului trecut, primarul Daniel Băluţă îi asigura pe cetăţenii sectorului că scoaterea taxei de gunoi din factura de întreţinere şi transferul acesteia la Primărie va fi în avantajul lor. În 2017, bucureştenii din acest sector plăteau 5.03 lei pe lună pentru acest serviciu. Acum, după majorare, o familie cu patru persoane (dintre care doi copii minori) va plăti anual aproape 600 de lei, doar pentru gunoi. Taxa are acelaşi regim ca şi impozitul pe casă sau teren, astfel că se plăteşte direct la Direcţia de Impozite. Taxa (12 lei) se achită lunar, iar celor care întârzie la plată li se vor aplica penalităţi.

COPIII, TAXAŢI CU 6 LEI PE LUNĂ

O altă prevedere controversată este taxarea în funcţie de venituri. Astfel, cei care câştigă mai puţin de 2.000 de lei pe lună plătesc 6 lei. Cei care au declarat pe proprie răspundere că au venituri mai mici de 2.000 de lei pe lună vor fi taxaţi doar cu 6 lei pentru gunoi. În această categorie au fost încadraţi de funcţionarii lui Băluţă şi copiii, dar taxa este plătită, evident, de către părinţi. În fine, pentru a stimula plata anticipată a acestei taxe, Primăria oferă o bonificaţie: cei care achită întreaga sumă la început de an, în loc de 12 lei pe lună vor plăti „doar“ 9,6 lei. Primul pas a fost luarea în evidenţă a tuturor contribuabililor. Primăria Sectorului 4 i-a invitat pe locuitori să treacă pe la Serviciul de Taxe şi Impozite, pentru a completa un formular cu mai multe date: numărul membrilor de familie, ocupaţia fiecăruia, vârsta, precum şi venitul acestora. Ulterior, fiecare membru de familie a primit un rol fiscal pentru a fi taxat. „După ce stai câteva ore la coadă ca să-ţi facă o notă de plată, mergi la casierie să plăteşti, unde dai de altă coadă. Am primit rol fiscal şi pentru copii, am completat cu CNP. Mă gândesc că dacă cei mici nu plătesc, atunci li se reţine alocaţia? Acolo sunt nişte afişe halucinante, în care se explică pentru ce e taxa de salubrizare: identificarea unor soluţii de reciclare...“, spune un bărbat, care s-a arătat şocat de sumele pe care a fost nevoit să le plătească pentru gunoi.

REPREZENTANT PRIMĂRIE: „COPIII PRODUC MAI MULT GUNOI DECÂT ADULŢII“

Cristian Zărescu, purtătorul de cuvânt al primarului Daniel Băluţă, explică cum au ajuns copiii să fie puşi la plată. „Copiii se încadrează în categoria persoanelor cu venituri sub 2.000 de lei pe lună, deci plătesc 6 lei pentru gunoi“, afirmă, cu seninătate, Cristian Zărescu, care uită că minorii nu au de fapt venituri. „Copiii au plătit tot timpul gunoiul, nu numai la noi, ci în toate sectoarele. Se declară nu numai câte persoane sunt, dar şi ce venituri au. Pentru că am întâlnit cazuri de copii care aveau moşteniri şi aveau venituri foarte mari. În momentul în care proprietarul casei vine la primărie, primeşte rol fiscal pentru fiecare membru de familie. Cam 80% au declarat venituri sub 2.000 de lei şi sunt încadraţi la 6 lei pe lună. Declaraţiile sunt pe proprie răspundere, dar o să facem apoi şi controale ca să verificăm dacă sunt adevărate. Înainte se taxa la administratorul blocului, care trecea câte persoane dorea. Acum se plăteşte direct la primărie tocmai ca să evităm aceste aranjamente“, a mai spus Zărescu.

Consilierii locali PNL atrag însă atenţia că birul pus de edilul Daniel Băluţă este ilegal, încălcând atât legislaţia naţională, cât şi cea europeană. „Taxa de salubritate trebuie să fie fundamentată, iar fundamentarea se face pe cheltuieli. Calculul făcut de Primărie nu are nicio bază reală. Mai mult, hotărârea este aplicată de operatori care nu au licenţă de funcţionare în baza Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice“, a explicat, pentru „Adevărul“, Răzvan Sava, consilier local PNL sector 4.

Cât plătesc firmele

În cazul persoanelor juridice, taxele pentru salubritate sunt mult mai mari, chiar dacă produc sau nu gunoi. Dacă două firme administrate de aceeaşi persoană au sediul social într-un apartament, pentru fiecare trebuie plătită suma de 960 de lei pe an. Adică o sumă e câteva ori mai mare decât impozitul pe casă. „Nu contează că vorbim de o singură persoană în firmele alea, că firmele nu au activitate sau au în apartament doar sediul de corespondenţă, plăteşti pentru fiecare. Orice mişcă în sectorul se taxează“, explică patronul unor firme din sectorul 4.