Remus Truică, aflat sub control judiciar în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Băneasa, nu poate părăsi ţara

Remus Truică a cerut magistraţilor Curţii de Apel Braşov, la termenul de vineri al procesului, să îi permită să părăsească ţara ca să meargă la Monaco pentru a-şi schimba actele de identitate. Truică are rezidenţa la Monaco şi, pentru că se află sub control judiciar în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Băneasa, are interdicţia de a părăsi ţara.



Instanţa a rămas în pronunţare, iar luni a decis să respingă cererea omului de afaceri.



”Respinge cererea formulată de inculpatul Truică Remus de încuviinţare a părăsirii limitei teritoriale a României. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la comunicare“, se arată în decizia magistraţilor.



La termenul de vineri, cele 22 de persoane inculpate în acest dosar au spus că vor să dea declaraţii privind vinovăţia sau nevinovăţia pentru ca procesul să se judece în procedură simplificată. Următorul termen a fost stabilit pentru 10 februarie, când ar urma să fie audiaţi primii patru inculpaţi.



În 18 mai 2016, omul de afaceri Remus Truică, prinţul Paul şi alte 20 de persoane, între care trei cetăţeni israelieni şi jurnalistul Dan Andronic, au fost trimişi în judecată în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Băneasa şi a 47 de hectare din Pădurea Snagov.