Ponta în dosarul lui Tăriceanu: Am evitat să mă mai văd cu Truică, deoarece am fost informat de SRI că sunt probleme

Fostul premier Victor Ponta a fost audiat ca martor în dosarul de mărturie mincinoasă al preşedintelui Senatului. Întrebat despre relaţia cu Remus Truică, omul de afaceri care ar fi pus la cale retrocedarea frauduloasă a pădurii Snagov, Ponta a recunoscut că-l ştia pe acesta de mai mulţi ani.







„După ce am devenit prim-ministru am evitat să mă mai văd cu Truică, deoarece am fost informat de SRI că sunt probleme cu acesta, fără a primi alte detalii“, a mai arătat Ponta.





Chestionat dacă s-a întâlnit cu consultantul politic israelian Tal Silberstein acasă la Tăriceanu, Ponta a răspuns afirmativ. „Da, l-am găsit acasă la Călin Popescu Tăriceanu în 2014 şi s-a vorbit de formarea unui nou partid. Tăriceanu se vedea şi cu Traian Băsescu şi cu Vasile Blaga“, a declarat la DNA fostul premier, conform actelor de la dosar consultate de News.ro.





În acelaşi dosar, fosta soţie a lui Călin Popescu Tăriceanu, Ioana Valmar, a declarat procurorilor DNA că, în octombrie 2008, a fost contactată de un avocat de la o firmă de avocatură care i-a cerut să autentifice ca notar, un contract de vânzare - cumpărare privind un teren din Bucureşti şi care aparţinea Prinţului Paul Al României.





„Erau 17 hectare pe Strada Ion Ionescu de la Brad din Bucureşti. Avocatul mi-a spus că este pe Strada Siseşti şi mi-a cerut o estimare de taxe. Cumpărător era SC Replicia, prin Remus Truică. I-am comunicat că valoarea minimă pentru tranzacţie, conform grilei notarilor pentru 2008 era de 500 de euro pe metru pătrat. Rezultă o valoare de 85 milioane de euro, impozitul în sarcina vânzătorului calculat fiind de 1.709.000 de euro. Truică mi-a cerut să autentific contractul la o valoare de 50-60 euro/mp. Nu am fost de acord“, a arătat fosta nevasta a lui Tăriceanu în declaraţia de martor.





Un alt martor din dosar a susţinut la DNA că Remus Truică i-a spus că „evreii i-au cerut ca tranzacţia să se facă la cabinetul Ioanei Tăriceanu, la cererea lui Călin Popescu Tăriceanu“.





Acelaşi martor a susţinut că Truică i-ar fi spus că Ioana Tăriceanu a găsit soluţia diminuării taxelor: „Ulterior, Truică mi-a zis că Ioana Tăriceanu a găsit soluţia pentru diminuarea taxelor, respectiv prin mutarea adresei poştale într-un loc unde erau taxele de cinci ori mai mici.“





Într-un final, tranzacţia nu s-a mai semnat la cabinetul Ioanei Tăriceanu şi Truică a ales alt notar.





La dosar mai există şi un denunţ al lui Paul Al României împotriva lui Remus Truică. Potrivit documentului, după ce a obţinut drepturile litigioase asupra pădurii Snagov, firma Reciplia a vândut, pe 5 decembrie 2017, lui Sorin Roşca Stănescu 10.100 de metri pătraţi cu un preţ de 2,5 euro pe metru pătrat şi în 2008 aceeaşi firmă a vândut către Remus Truică 75.400 de metri pătraţi la un preţ de 1,3 euro pe metru pătrat.





Magistraţii instanţei supreme au stabilit în 18 februarie ca procesul în care preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este judecat pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului să înceapă, pe fond, în 14 martie.





Pe 10 februarie, magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis că judecata poate începe pe fond, respingând, definitiv, ca nefondată contestaţia preşedintelui Senatului.





În 28 noiembrie 2016, instanţa a respins cererile şi excepţiile formulate de preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, şi a decis că judecarea pe fond a dosarului în care este acuzat de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului poate începe.





În 6 iulie 2016, procurorii DNA Braşov l-au trimis în judecată pe Călin Popescu Tăriceanu pentru infracţiunile de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului, în legătură cu declaraţiile date ca martor în dosarul retrocedării unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a fermei Băneasa, în care sunt judecaţi prinţul Paul, Remus Truică, Tal Silberstein şi Dan Andronic.





Alături de preşedintele Senatului a fost trimis în judecată şi Dorin Marian, fost şef al Administraţiei Prezidenţiale a României în anul 2000, acesta fiind acuzat tot de mărturie mincinoasă.





Potrivit DNA, în 15 aprilie 2016, în cadrul anchetei privind retrocedarea unei suprafeţe din Pădurea Snagov şi a Fermei Băneasa, Călin Popescu Tăriceanu, în declaraţia luată sub jurământ, "a făcut afirmaţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu împrejurări esenţiale, urmărind prin această îngreunarea tragerii la răspundere penală a mai multor inculpaţi din dosar".





Astfel, preşedintele Senatului este acuzat că a menţionat în mod nereal că nu a avut cunoştinţă despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafeţe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) şi Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului) şi nici despre implicarea israelienilor Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi şi a altor persoane în procedurile de retrocedare.





De asemenea, susţin procurorii DNA, preşedintele Senatului a făcut declaraţii mincinoase şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu relaţia avută cu Tal Silberstein, Dan Andronic şi Remus Truică, nu a spus nimic despre întâlnirile şi discuţiile purtate cu Truică referitor la taxele notariale privind tranzacţionarea terenurilor din Snagov şi modalitatea de dobândire şi valorificare a bunurilor revendicate.





În acelaşi context, Tăriceanu a precizat că nu a avut o relaţie apropiată cu Marius Marcovici, ascunzând totodată că are cunoştinţă de relaţia acestuia din urmă cu Tal Silberstein, au mai arătat procurorii.





De asemenea, Călin Popescu Tăriceanu ar fi afirmat în mod nereal că nu l-a prezentat sau introdus pe Tal Silberstein altor politicieni din România.





În acelaşi dosar, în 28 aprilie 2016, Dorin Marian a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului şi nu a spus tot ce ştie în legătură cu angajarea lui Marius Andrei Marcovici, în calitate de consilier personal la Cancelaria primului ministru Călin Popescu Tăriceanu, urmare a înţelegerii acestuia din urmă cu Tal Silberstein, mai spun procurorii.





Totodată, Dorin Marian „a afirmat în mod nereal că nu cunoştea activitatea şi atribuţiile de serviciu ale lui Marcovici Marius Andrei, în condiţiile în care acesta din urmă era cunoscut în cercurile politice că «omul lui Tal»“, mai precizează DNA.





În 18 mai, omul de afaceri Remus Truică, Prinţul Paul şi alte 20 de persoane, între care Tal Silberstein, Benjamin Steinmetz Agavi Moshe, Marius Marcovici şi jurnalistul Dan Andronic, au fost trimişi în judecată în dosarul retrocedării ilegale a fermei Băneasa şi a 47 de hectare din Pădurea Snagov.