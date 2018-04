Pleşoianu a sesizat „posibile infracţiuni contra securităţii naţionale“, după ce Ghiţă a spus despre Coldea şi Kovesi că ar fi „ofiţeri ai unui serviciu secret străin“

„Pentru că am observat, la nivel instituţional, o linişte totală în ceea ce priveşte afirmaţiile lui Sebastian Ghiţă cu referire la faptul că Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi ar fi <ofiţeri ai unui serviciu secret străin>, am sesizat chiar acum Ministerul Public cu privire la posibile infracţiuni contra securităţii naţionale”, scrie Liviu Pleşoianu pe contul său de Facebook.







În sesizarea către Ministerul Public, deputatul arată că în înregistrările şi interviurile date de Sebastian Ghiţă de când a fugit din ţară, a făcut mai multe afirmaţii potrivit cărora Kovesi şi Coldea ar fi “trădat interesul naţional”.





“În cadrul unei serii de înregistrări / interviuri, difuzate şi preluate la scară naţională de către cea mai mare parte a presei (atât în anul 2017, cât şi în anul curent), fostul deputat Sebastian Ghiţă a făcut mai multe afirmaţii în ceea ce priveşte o posibilă TRĂDARE a interesului naţional de către domnul Florian Coldea şi de către doamna Laura Codruţa Kovesi. Înainte de a reda câteva pasaje ilustrative în acest sens, trebuie să menţionez faptul că domnul Sebastian Ghiţă (conform propriilor afirmaţii) face referire la anumite situaţii şi momente în calitate de martor al acestora”, continuă acesta.





În cadrul sesizării, Pleşoianu redă declaraţiile lui Sebastian Ghiţă din 2017, în care afirmă că cei doi ar fi ofiţeri secreţi au unor servicii externe. Astfel, deputatul crede că este de datoria Ministerului Public de a afla dacă informaţiile furnizate de Sebastian Ghiţă sunt adevărate, iar cercetările în acest caz sunt obligatorii





“Consider că Ministerul Public are datoria şi obligaţia de a cerceta dacă informaţiile furnizate de către Sebastian Ghiţă sunt reale. Mai consider şi că Ministerul Public are datoria şi obligaţia de a demara cu celeritate cerecetări în acest caz având în vedere gravitatea posibilelor fapte, calitatea posibililor făptuitori, precum şi interesul public uriaş. În cazul în care afirmaţiile lui Sebastian Ghiţă se dovedesc a face referire la fapte, situaţii şi împrejurări reale, în cazul în care, aşa cum declară Sebastian Ghiţă, Laura Codruţa Kovesi şi Florian Coldea au fost / sunt ofiţeri ai unui serviciu secret străin sau au executat / execută ordinele acestuia, pe lângă alte infracţiuni incidente, consider că trebuie acordată o deosebită atenţie articolelor 394 şi 395 din Codul penal (Infracţiuni contra securităţii naţionale – Trădarea şi Trădarea prin transmitere de informaţii secrete de stat). Necesitatea derulării cu celeritate a unor cercetări rezultă tocmai din posibila afectare a securităţii naţionale. Cu aşa ceva NU ne putem juca şi e imperios necesar ca societatea românească să constate că Ministerul Public ia în serios orice posibilă infracţiune care aduce atingere securităţii statului nostru!”, a mai susţinut Pleşoianu.





El spune că, dacă afirmaţia potrivit căreia condamnarea omului de afaceri Dan Voiculescu a fost cerută de Statele Unite ale Americii, a fost înălcată Constituţia României





“De asemenea, în situaţia în care se probează afirmaţia lui Sebastian Ghiţă (redată de jurnalistul Ion Cristoiu, cel care a realizat interviul cu Sebastian Ghiţă) conform căreia <Dan Voiculescu şi condamnarea sa a fost cerută din SUA. Americanii au dat ordin ca trusturile de presă româneşti să fie distruse>, am avea de a face atât cu o foarte gravă încălcare a Constituţiei României, articolul 30, alineatul 4 („Nici o publicaţie nu poate fi suprimată”), cât şi, cel puţin, cu infracţiunea de represiune nedreaptă”, mai scrie acesta.