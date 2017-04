Tudorel Toader a anunţat că a finalizat proiectul de modificare a codurilor penale: „Vizează strict punerea în acord cu deciziile CCR, nimic mai mult”

Tudorel Toader a anunţat miercuri dimineaţă, într-o conferinţă de presă, că Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului penal şi Codului de procedura penală, pentru punerea lor în acord cu deciziile CCR. "Modificările vizează strict punerea de acord a Codurilor cu deciziile CCR, nimic mai mult, nimic mai puţin", a dat asigurări ministrul Justiţiei.

Tudorel Toader a mai anunţat că a elaborat „de asemenea proiectul de lege privind transpunerea directivei europene privind confiscarea extinsă”. ”Termenul a expirat de multă vreme, riscăm sancţiuni şi cu prioritate am elaborat proiectul de transpunere a acestei directive", a precizat ministrul.

Lipsa pragului valoric

Tudor Toader a arătat că în acet caz nu este vorba de o Ordonanţă de Urgeţă, ci de un proiect de lege care urmează să fie pus în dezbatere pblică şi trimis în Parlament.

„Pe infracţiunea de abuz în servicu, voi da drumul proiectului de lege, fără un prag valoric”, a spus Tudorel Toader. "Dânsul are perspectiva de a privi în viitor, eu am perspectiva de a privi în trecutul lui", a arătat Tudorel Toader. Oficialul a spus că fostul ministru al Justiţiei, Florin Iordache, poate interveni în Parlament, ca legiuitor pe textul de lege.

„Proiectul de lege îl voi da cu aprobarea Guvernului şi îl voi trimite in dezbatere, în dezbatere parlamentară. Va trece pe la comisiile juridice, apoi la plenul celor doua camere. Când proiectul va ajunge unde se va întâlni cu ministrul Florin Iordache, el având şi experienţele de legiutor mai vechi sau mai recente, poate să intervină în limita competenţelor constituţionale asupra proiectului de lege”, a precizat ministrul Justiţiei.

Asta după ce cu o zi înainte, Florin Iordache a criticat lipsa unui prag valoric. „Am văzut o anumită poziţie a actualului ministru al Justiţiei care interpretează de la sine putere deciziile Curţii. Discutând de abuzul în serviciu, dumnealui spune că nu trebuie să fie un prag. Deci dacă aşa gândeşte Ministerul sau colectivul care gândeşte în acest moment modificările la Codul Penal, acela este colectiv care a elaborat Codurile Penale”, a declarat ieri deputatul PSD.

Despre evaluarea PG, DNA şi DIICOT

„Această evalare de fond celor trei mari parchete, Parhetul General, DIICOT şi DNA, nu s-a făcut de zece ani de zile. Orice activitate trebuie să treacă pritr-o evaluare de fond. Ce trebuie să urmăreşti? Specificul activităţii, câte a cauze au avut, dacă au fost cauze nelucrate, dacă unii au fost achitaţi, astfel de lucruri”, a explicat Toader.

El a admis că Banca Mondială a făcut un control, în 2013, dar că doreţte în acet moment radiografie exactă a ce se întâmplă în justiţie. „În urmă cu 10 ani a făcut un raport şi Feedom House”, arată Toader.

„În raport poţi vedea şi ce a făcut cineva, şi ce nu a făcut”, a explicat Toader. El a arătat că încă nu ştie cine va face acest raport, nefiind stabilit încă acest lucru. „Când evaluezi pe cineva poţi să evaluezi şi pentru ce a făcut, şi pentru ce nu a făcut, pentru inacţiuni. La debutul acestei evaluari veţi fi anuntaţi”, a mai anunţat ministrul Justiţiei.



Întrebare: Care este baza legală pentru acest control?

Tudorel Toader. Legislaţia Justiţiei.

Întrebare: Ce le răspundeţi lui Liviu Dragea şi Sorin Grindeanu, care erau nemulţumiţi de raportul de evaluare a lui Augustin Lazăr şi a Laurei Codruţa Kovesi?

Tudorel Toader: Nu cred că trebuie să le răspund dânşilor. Nu cred că trebuie să o fac în presă. Dacă sunt invitat în coaliţie, o să merg. Cu nuanţa că nu trebuie să mă justific, ci trebuie să fac explicat mai bine acel raport. Am intrebat pe cineva, o persoană vocală, dacă a citit cuvânt cu cuvant raportul prezentat. Raspunsul: << Nu l-am citit, dar ştiu >>. Mulţi credem că ştim, făra să citim".

Întrebare: Vineri seară, senatorul Şerban Nicolae vorbea despre un audit la marile parchete, este o conicidenţă?

Tudorel Toader: Nu. Nu a fost nicio discuţie. Nu am vorbit cu Şerban Nicolae de foarte multă vreme. În intervenţia mea am spus că sunt două proceduri, eu am urmat prima procedură.

Întrebare: Ce părere aveţi de modifocările făcute ieri privind conflictul de interese?

Tudorel Toader: Noi am dat un aviz negativ la proiectul de lege. Asta pentru că proiectul de lege pe care l-am dat astăzi public, se referă şi la modifcările celor două proiecte. Noi venim cu proiectul nostru. Este adevărat cănoi am rămâne în limita deciziei Curţii, dânşii, ca legiuitori, pot să modifice mai mult. Legiuitorul are deplina libertate la modificare, el are ca singură barieră Constituţia.

Despre Ordonanţa 13/2017: „Nu a fost o problemă”

Tudorel Toader: „În Parlamentul European, declaraţia mea nu a stârnit controverse. Controversele au fost generate mai mult la ieşirea din sală, prin luările de poziţii, şi modul în care dezbateraea a fost reflectată. Ordonanţa în sine nu a fost o problemă. JUdecând-o, CCR a arătat că Guvernul şi-a înndeplinit o competenţă constituţioală. Adevărat este că OUG prevedea un prag de 200.000 de lei, iar eu am spus că nu trebuie niciun prag. Este adevărat că procurorul şi judecătorul apreciază gravitatea faptei, aceeaşi faptă poate să prezinte pericolul social diferit, de exemplu, în cazul a două peroane. Unul este minor, altul major, unul este recidivist, altul nu, etc.

Obiectivele legii sunt de traspunere a deciziilor (CCR-nr) în materie penală. Este vorba de decizii care nu au fost transpuse în legislaţia penală.

Alte declaraţii

Tudorel Toader a mai anunţat şi că Ministerul Justitiei va face angajări, existând în acest moment 45 de posturi vacante, dar şi că MJ va lansa o revistă a institutiei.

Tudorel Toader: „Graţierea rezolvă în mică pare problema închisorilor”

Tudorel Toader: „Sunt procese penale, cu pagube produse, unde nu se ia măsura indisponibilizării bunurilor...N-ai găsit bunul, nu ai ce să confişti!”

Tudorel Toader: „Vom continua cu elaborarea altor proiecte de lege pentru punerea în acord a întregii legislaţii cu deciziile de admitere sau de respingere ale CCR. Am elaborat de asemenea proiectul de lege privind transpunerea Directivei Europene privind confiscarea extinsă. Termenul a expirat de multa vreme, riscăm sancţiuni şi cu prioritate am elaborat proiectul de transpunere a acestei directive. Urmează alte proiecte de lege care vor viza transpunerea altor directive”.

Conferinţa de presă este în desfăşurare, vom reveni cu detalii.