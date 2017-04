Medic: „Copilul care a căzut în puţ este tot intubat şi ventilat mecanic. Va fi consultat de neurolog”

UPDATE Copilul scos din puţ este un caz extrem de grav, fără precedent, cu risc de infecţie pulmonară, care ar putea cauza decesul, cu afectarea gravă a pielii din cauza frigului şi a umezelii, pentru că a stat mai bine de 10 ore cu jumătate de corp în apă.

„Este un caz foarte delicat. Numai Dumnezeu ştie cum a stat el acolo. Vă daţi seama, aproape 11 ore într-un puţ îngust, în frig, cu jumătate din corp în apă, înghiţind apă despre care nu ştim nimic, mă refer la calitatea acesteia. Mi-aş dori şi eu, din toată inima, să spun copil salvat, aşa cum am spus de zeci de mii de ori în cazul copiilor cu arsuri grave, cărora nimeni nu le mai dădea nicio şansă, poate nici chiar ştiinţa. Noi, doctorii, facem tot ceea ce este necesar într-un caz fără precedent”, a explicat profesorul Dan Enescu, managerul Spitalului Grigore Alexandrescu, potrivit news.ro.

„Este în continuare intubat şi ventilat. Sperăm după tratamentul antibiotic să apară o oarecare ameliorare, dar tratamentul va da roade în timp. Trebuie să avem răbdare, nu se întâmplă nimic de pe o zi pe alta spectaculos. El este ţinut pe aparate, analgosedat, special ca acel plămân să poată să îşi revină sub tratamentul antibiotic. Riscurile sunt în continuare de infecţie pulmonară. Este sub mai multe antibiotice. Este nevoie de timp ca să îşi facă efectul antibioticul, aţi văzut, şi la o banală răceală, luăm antibiotc 7 zile. Într-o săptămână putem să spunem dacă apare vreo ameliorare. Ieri, părinţii au fost toată ziua. Infecţia pulmonară masivă putea pleca de la aspirat, el a înghiţit ceva, bănuim că dintr-o apă murdară, din fântână, care are tot felul de microbi. Acei germeni, care rămân în plămâni, aceia nu îi putem distruge decât sub tratament antibiotic. Va veni şi zilele acestea neurologul să îl vadă, dar cel mai bine el trebuie să fie treaz, să respire spontan ca o evaluare neurologică corectă să aibă loc", a declarat, joi dimineaţa, purtătorul de cuvânt al Spitalului Grigore Alexandrescu, Raluca Alexandru, citată de Mediafax