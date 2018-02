Martor în dosare instrumentate de DNA Ploieşti: Am fost obligat şi constrâns să fac denunţuri mincinoase

Prezent luni la sediul structurii centrale a DNA, unde a fost citat ca martor într-un dosar de santaj, Răzvan Alexe le-a spus jurnaliştilor că ar fi fost obligat şi constrâns de fostul procuror Mircea Negulescu să dea declaraţii mincinoase.







"În 2013 în Ploieşti era o zicală - că dacă Mircea Negulescu ia o maimuţă, îi taie coada şi o duce la Tribunalul Ploieşti şi îi dă mandat de arestare. Eu am fost prima maimuţă şi domnul Negulescu m-a dus aşa, fără niciun fel de probă, să mă aresteze", a spus Răzvan Alexe, care a fost audiat în dosarul de şantaj deschis în noiembrie 2017.





El a susţinut că a fost constrâns să dea declaraţii neadevărate în dosarele în care are calitatea de martor: "Am fost obligat şi constrâns să fac denunţuri mincinoase, am fost obligat să fac anumite declaraţii în anumite dosare împotriva lui Sebastian Ghiţă".





Alexe a povestit şi cum i-ar fi cerut fostul procuror Mircea Negulescu să dea aceste depoziţii. "A spus aşa (procurorul Mircea Negulescu - n.r.): dragilor, s-au copt cozonacii! Şi dacă nu vrei la arest la hotel în Câmpina (unde se află centrul de arest preventiv al Poliţiei Prahova - n.r.), daţi-i drumul cu domnul Sebastian Ghiţă!", a povestit Răzvan Alexe.





Întrebat dacă a făcut denunţuri împotriva lui Sebastian Ghiţă, Alexe a răspuns negativ: "Nu am făcut denunţuri împotriva lui Ghiţă, am dat niste declaraţii care au fost romanţate la cererea procurorului Negulescu". Întrebat dacă procurorii i-au cerut să falsifice probe în dosare, Alexe a evitat să răspundă: "Asta a fost o întrebare pe care mi-a pus-o şi cei de aici (de la DNA Bucureşti - n.r.) . Trebuie întâi să stau de vorbă cu un avocat".





El a susţinut că a fost inculpat într-un dosar în care a fost pus să mintă şi că procurorii au mutat acuzaţiile de la el şi Vlad Cosma către Sebastian Ghiţă.





Răzvan Alexe este cunoscut în Ploieşti drept un apropiat al fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma şi al familiei acestuia, în spaţiul public apărând fotografii cu Alexe care a participat la nunta din Liban a fiicei lui Mircea Cosma, Andreea Cosma, care în prezent este deputat PSD. Alexe a intrat în atenţia anchetatorilor în anul 2013, când procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au deschis un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro, în care Alexe a fost inculpat alături de Marcel Păvăleau, fost angajat al Secretariatului General al Guvernului şi de la multi oameni de afaceri ale căror firme aveau contracte cu Consiliul Judeţean Prahova. La momentul deschiderii dosarului, Alexe a fost unul dintre puţinii inculpaţi din dosar care nu au fost arestaţi preventiv, el primind la acea vreme doar interdicţia de a părăsi ţara. În toamna aceluiaşi an, Răzvan Alexe a devenit inculpat şi într-un dosar de trafic de influenţă instrumentat de DNA Ploieşti, el fiind arestat preventiv în acest dosar. Ulterior, Alexe a devenit martor denunţător în mai multe dosare de corupţie.





Antena 3 a difuzat, duminică seară, o înregistrare cu deputatul PSD Vlad Cosma, care susţine că procurorii Mircea Negulescu şi Lucian Onea de la DNA Ploieşti ar fi încercat să facă dosare în baza unor "probe fabricate" pe numele unor politicieni şi oamni de afaceri, între care Sebastian Ghiţă. Vlad Cosma a susţinut, de asemenea, că şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea, i-ar fi cerut să modifice documente şi probe care ar fi fost folosite ulterior în dosar.





DNA Ploieşti nu a falsificat niciodată probe şi a respectat întotdeauna legea, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, şeful DNA Ploieşti, Lucian Onea. El a spus că procurorii structurii pe care o conduce au fost avertizaţi de persoane din anturajul lui Vlad Cosma că va urma un atac, ceea ce s-a şi întâmplat, dar nu vor ceda presiunilor, chiar dacă acestea sunt din ce în ce mai agresive. Şeful DNA Ploieşti a precizat că chiar astăzi a solicitat Inspecţiei Judiciare (IJ) să facă verificări, fiind în joc reputaţia procurorilor.