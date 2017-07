Kövesi a câştigat prima rundă  cu procurorii Ţuluş şi Moraru

Magistraţii Mihaiela Iorga Moraru şi Doru Ţuluş pot fi revocaţi din funcţiile de procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Acesta este avizul dat marţi de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Avizul este consultativ, decizia finală urmând să fie luată de Laura Codruţa Kövesi, procurorul-şef DNA care a cerut acest aviz pe motiv că cei doi nu mai îndeplinesc condiţia bunei reputaţii.

Concret, Moraru nu ar fi înregistrat un denunţ, iar Ţuluş ar fi soluţionat dosare în care era implicat afaceristul Mihai Rotaru, cel care i-ar fi cumpărat drepturile litigioase asupra unor restanţe salariale. Kövesi a mai explicat ieri că motivele cererii de revocare sunt legate de două dosare aflate în curs de investigare la DNA.

Pe de altă parte, plenul CSM a mai decis marţi să trimită la Inspecţia Judiciară un memoriu redactat de Moraru, Ţuluş (Foto: Inquam Photos) şi de un alt procuror din DNA, Niculae Marin. Cei trei procurori au refuzat testarea cu poligraful într-un dosar deschis la DNA, privind divulgarea de informaţii nedestinate publicităţii, după ce Kövesi a fost înregistrată într-o şedinţă de lucru, iar interceptarea a fost difuzată de postul RTV.

Inspecţia Judiciară urmează să facă şi un control la DNA, pivind activitatea de management, care vizează perioada 1 ianuarie 2016 şi până în prezent. Anunţul a fost făcut marţi de Kövesi, la ieşire din sediul CSM. „Pot să vă spun că au fost peste 126 de verificări pe chestiuni punctuale solicitate sau efectuate de Inspecţia Judiciară şi opt controale tematice făcute la DNA. Nu s-au constatat ilegalităţi sau chestiuni de încălcare a legii. Noi aşteptăm acest control, sunt convinsă că toţi procurorii DNA au respectat legea", a declarat Kövesi.

Lazăr vorbeşte despre „uzura mentală, emoţională“

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, care a susţinut-o pe şefa DNA în demersul ei faţă de cei doi procurori pentru care a cerut revocarea, a declarat marţi că un procuror care îi reprezenta pe Ţuluş şi Moraru a mers la un moment dat la Parchetul General „pentru a se plânge, în esenţă, pentru actele de urmărire penală care se efectuau”, această plângere urmând să fie soluţionată. „Eu cred că ei (cei doi procurori –n.r.) sunt într-o stare emoţională şi sper să îşi revină în timp util. Nu ar trebui să se escaladeze această situaţie. Procurorii care lucrează în structurile specializate ale Ministerului Public au o mai mare uzură mentală, emoţională”, este de părere Lazăr.

La rândul lor, Ţuluş şi Moraru au susţinut marţi că în şedinţa CSM nu li s-a acceptat solicitarea privind stabilirea unui termen la care să aducă documentele privind acuzaţiile aduse. Ţuluş a mărturisit presei că Kövesi nu l-a iubit foarte tare niciodată, dar după apariţia acelor înregistrări în presă „a început să epureze pe criterii exclusiv subiective”. „Atâta umilinţă n-am suportat, lucrez de 23 de ani în DNA”, s-a plâns procurorul, susţinând că „de un an, DNA a ajuns o caricatură. În ceea ce priveşte activitatea DNA, Ţuluş a spus: „Uitaţi-vă pe site, uitaţi-vă ce mai iese, ce se mai condamnă. Nu au mai fost dosare mari”.

Procurorul a subliniat că nu el este cel care a înregistrat-o pe Kövesi în şedinţă pentru ca apoi să dea postului RTV frânturi din discuţii. „Nu ştiu ce/cine bănuieşte, pentru că ei cercetează într-un dosar. Nu sunt singurul care a refuzat (testul cu poligraful - n.r.). O dată pentru că mi-au luat o declaraţie de martor pe formular, a doua pentru că un participant la şedinţă face anchetă. Asta este un fel de «Voi sunteţi nişte sclavi, voi sunteţi nişte neica nimeni». Nu este OK. Şi în al treilea rând, modalitatea prin care am fost chemat telefonic: «Excelenţă, hai jos că am adus aparatul». Deci atâta umilinţă nu poate să suporte”, a spus Ţuluş.

Cazul „Elena Udrea“

Cât o priveşte pe Moraru, aceasta a declarat marţi că între ea şi Kövesi există de mai mult timp o tensiune, determinată „probabil” de faptul că nu a dat curs „anumitor solicitări”. Ea a dat ca exemplu două dosare, unul în care a acceptat, în urma unor presiuni, să ceară prelungirea arestului preventiv pentru o persoană, deşi acest lucru nu se mai impunea.

Cel de-al doilea dosar se referă la Elena Udrea. „Vă pot da un exemplu - Elena Udrea. Mi-a dat Parlamentul aviz doar pentru reţinere, nu şi pentru arestare şi am ieşit şi am spus că atât timp cât nu avem aviz pentru arestare, nu se impune reţinerea, ar fi însemnat să facem un circ mediatic. Am luat măsura controlului judiciar pe cauţiune şi cred că a fost măsura corectă”, a declarat Moraru. Întrebată dacă Kövesi i-a cerut acest lucru direct, procurorul a spus că şefa DNA nu cerea niciodată în mod direct, ci „intervenea prin procurorul şef adjunct”.

Iohannis, mulţumit de activitatea DNA

Însă, preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, ieri, că este foarte mulţumit de activitatea Parchetului General şi a DNA şi de activitatea conducerii acestor instituţii şi că nu vede niciun motiv pentru suspendarea din funcţie a şefei DNA, Codruţa Kövesi. Şeful statului a precizat că este bine că se fac verificări în legătură cu „abordările media” privind activitatea DNA. „Dacă voi semna sau nu (demiterea lui Kövesi – n.r.), asta e din filmul dacă şi parcă. Când vom avea o concluzie discutăm pe ea”, a spus Iohannis. Şeful statului a subliniat însă că „aceste scandaluri nu sunt bune, pentru că ele zguduie încrederea cetăţenilor în instituţii şi pun mari semne de întrebare partenerilor şi aliaţilor noştri”. „Lupta anticorupţie se desfăşoară la viteza ei intrinsecă, normal”, a explicat preşedintele României.

Şi şefa DNA a vorbit ieri despre demisie. „Nu îmi dau nicio demisie, nu am motive”, a declarat ieri Kövesi. Şefa DNA a mai spus că „nu este vorba despre niciun conflict la DNA”.

La rândul lui, procurorul general al României a explicat ieri că DNA îşi va rezolva în câteva zile problemele. „Scandalul există în jurul DNA. Adică există un bruiaj, un zgomot mediatic deosebit de interesat, care ar vrea să găsească vulnerabilităţile unei instituţii de elită a Ministerului Public, vulnerabilităţile şi posibilele radicalizări ale unei persoane care, sigur, ar putea să aibă anumite frustrări de-a lungul timpului accumulate”, a spus Lazăr. Procurorul general a susţinut că „scandalul este în jur, este produs nu dezinteresat de anumite canale media” şi că „evident că avantajează pe cei care doresc oprirea luptei anticorupţie”.

Cine sunt Ţuluş şi Moraru

Ţuluş şi Moraru sunt unii dintre cei mai vechi procurori ai DNA şi au cărţi de vizită impresionante. Ţuluş a fost promovat în funcţia de procuror-şef al Secţiei a II-a din DNA de combatere a infracţiunilor conexe de corupţie în 2005, în mandatul lui Daniel Morar. El a făcut mai multe anchete de răsunet, cum ar fi dosarul „Transferurilor din fotbal”. Ţuluş a contrasemnat şi rechizitoriile din dosarele „Zambaccian”, „Trofeul Calităţii”, „Loteria” - George Copos sau „Privatizarea ICA - Dan Voiculescu”. La rândul său, Moraru a instrumentat mai multe dosare de răsunet, printre care ancheta în cazul „Microsoft”, dar şi una dintre cauzele care o vizează pe Elena Udrea.