Iubitul Elenei Udrea, prima reacţie după condamnarea iubitei la 6 ani de închisoare: Plec de urgenţă!

„Mă duc cât pot de repede. Nu o pot lăsa singură în aceste momente”, a declarat Adrian Alexandrov, pentru revista VIVA!

Adrian Alexandrov se află la Bucureşti, în vreme ce Elena Udrea şi-a aflat sentinţa în Costa Rica, unde se află de ceva vreme şi unde a solicitat statut de refugiat politic.





Fostul ministru al Dezvoltării Regionale Elena Udrea a fost condamnată marţi de instanţa supremă la şase ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul Gala Bute, iar Rudel Obreja a primt cinci ani de închisoare. Decizia este definitivă.







Multumesc tuturor celor care ati crezut si credeti in dreptatea mea, tuturor celor care m-ati sustinut, ma sustineti, v-ati rugat si va rugati pentru mine! Multumesc presei care a dus si duce o lupta mai apriga si mai determinata pentru adevar si oprirea abuzurilor din Romania, decat o duc alesii poporului, cei care ar avea obligatia sa o faca. Sistemul inca exista si functioneaza, Protocoalele si culoarele din justitie sunt in continuare eficiente, sunt inca judecatori si procurori care executa ordinele si comenzile generalilor SRI. Pana decid ce voi face in continuare, va rog sa acceptati ca nu voi da nicio declaratie. Doamne, ajuta tuturor”, a scris Elena Udrea pe contul său de Facebook imediat după aflarea sentinţei.







Înainte de sentinţa în dosarul Gala Bute, Elena Udrea a vândut toate acţiunile pe care le deţinea la compania Tim Rail Cargo către un al acţionar al firmei, Ioan Valeriu Trică, fost director general CFR SA. A primit în schimbul pachetului de acţiuni 500.000 de euro şi, în acelaşi timp, a cerut să-i fie rambursate şi creditele de 526.733 lei şi 60.000 euro acordate anterior societăţii.