Instanţa respinge cererea lui Dan Voiculescu de recalculare a zilelor de detenţie în baza recursului compensatoriu

Magistratii au respins, ca inadmisibila, o contestatia la executare formulata de Voiculescu, dar si o cerere de sesizare a Curtii Constitutionale in legatura cu dispozitiile articolului V din Legea 169/2017, potrivit Hotnews.



In septembrie 2017, avocatul lui Dan Voiculescu a depus la Judecatoria Sectorului 5 o contestatie la executare, prin care solicita ca fostului senator sa i se aplice beneficiile recursului compensatoriu, chiar daca el a fost eliberat conditionat in iulie 2017.



Avocatul Toni Neacsu sustinea ca Dan Voiculescu doreste recalcularea pedepsei executate in inchisoare, avand in vedere ca fostului senator ar trebui sa i se aplice beneficiile recursului compensatoriu, dat fiind faptul ca a stat in detentie in improprii.