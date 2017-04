Inculpat din dosarul lui Sorin Blejnar: Scoteam bani din bancă şi îi dădeam lui Buliga şi Guliu, uneori şi lui Nemeş. Am fost ameninţat să-mi ţin gura

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a continuat marţi audierile în dosarul "Motorina”, în care fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) Sorin Blejnar şi ceilalţi inculpaţi au contestat pedepsele primite în iunie 2016, la Curtea de Apel Bucureşti.



În boxa acuzaţilor a fost adus şi Sorin Blejnar, el fiind încătuşat întrucât este arestat în altă cauza. Înainte de începerea procesului, Blejnar a discutat aprins cu avocaţii săi.



La apelul făcut de completul de trei judecători s-a constatat că lipseşte reprezentantul Ministerului Finanţelor, parte civilă în dosar. Magistratul asistent a arătat că Ministerul de Interne a depus la dosar un document declasificat, act cerut de judecători la termenul trecut.



Instanţa l-a audiat apoi pe ⁠⁠⁠Nicolae Belba, care la Curtea de Apel Bucureşti a primit o pedeapsă de trei ani şi cinci luni de închisoare. Belba le-a spus judecătorilor că se face vinovat de sprijinirea unui grup infracţional organizat şi că a lucrat ani de zile pentru Radu Nemeş, George Guliu, Mihai Buliga şi Dumitru Chirvăsitu.



“Scoatem banii de la bancă şi îi predam mai departe. Îi dădeam lui Buliga şi lui Guliu, rareori lui Nemeş. Cel din urmă îmi spunea că trebuie să ridic banii pentru achiziţia de cereale, dar ce făcea mai departe cu ei nu ştiu. Nu am fost angajat firmei, eram finul lui Guliu. Trimiteam doi băieţi la bancă şi îmi aduceau banii mie. Ei luau un salariu de 5.000 sau 6.000 de lei pe luna. Ei nu ştiau ce fac cu societăţile înscrise pe numele lor. Chirvăsitu le-a zis că nu se va întâmpla niciodată nimic rău. Când au apărut problemele cu DIICOT Călăraşi, unul dintre băieţi a cerut ajutorul lui Chirvăsitu, care i-a zis că-l ajută, dar după aia nu a mai răspuns la telefon”, a arătat Belba în declaraţia de inculpat.



El a continuat să dea amănunte despre traficul de motorină făcut în Portul Constanţa.



“Cisternele de motorină plecau direct din Portul Constanţa şi ajungeau la destinaţie. Unele nu ajungeau pe platforma Excella. Nu se produceau combustibili pe Excella, am lucrat acolo de când s-a construit platforma, nu se putea produce motorină. Cozma Mariana ţinea contabilitatea. I-am dus acte de la societăţi, acte date de Guliu. Ea le trimitea la finanţe. Când era control de la Garda Financiară, prezenta documente solicitate. La Partener Nobless nu lucra nimeni. Guliu, prin relaţiile de la Constanţa, îmi spunea că sunt controale la cele două firme. Cozma lua actele în sacoşă şi le ducea la Constanţa”, a mai spus Belba.



Acesta a mai arătat că, din ordinal lui Guliu, schimba telefonele mobile la două săptămâni.



“Schimbam telefoanle la dispoziţia lui Guliu, care, presupun, primea ordin de la Nemeş. Credeau că, dacă se schimbă telefoanele, nu puteau fi interceptaţi. Nemeş ştia ce se întâmplă în Excella, deoarece Guliu fără Nemeş nu făcea nimic şi invers. Banii de la bancă erau în lei, uneori îi schimbam în euro, la cererea lui Guliu. În valută, volumul sumelor se micşora mult. Le puteam transporta în borsetă sau în geantă. Banii îi duceam lui Guliu. (…) Am cumpărat şi cartele prepay când nu ajungea Buliga să le cumpere. Le cumpăram ca să nu fim interceptaţi. Guliu nu avea timp să cumpere 10 sau 12 telefoane. Le schimbam la două sau trei săptămâni”, a mai arătat Belba.



Întrebat de unul dintre judecătorii din complet dacă a fost ameninţat în timpul anchetei sau al procesului, Belba a spus: “Am fost ameninţat de Nemeş. Prin Guliu şi prin alţi oameni. Mi-au cerut să-mi ţin gură. Am făcut asta până pe 8 febr 2015 când am fost ameninţat. Până să fie extrădat din SUA, am fost dus la firmă şi pus să vorbesc cu Nemeş la telefon. Mi-a reproşat că am făcut un pact cu procurorii. Guliu ştie foarte bine speţa”.



„Nu ştiu ce se întâmplă cu banii după ce i dădeam lui Guliu sau Nemeş. Cât timp am ridicăm banii… cred că autorităţile ar fi trebuit să se sesizeze pentru spălare de bani. Guliu nu făcea ceva fără să ştie Nemeş, poate doar să facă ceva pe sub mână, cum ar fi cu semnăturile sau dispariţia unor bani. S-a găsit agenda lui Guliu, a fost ridicată de DNA şi se ştie ce bani s-au împărţit”, a mai spus Belba.



El a adăugat că Guliu i-a cerut să nu mai folosească la telefon numele întregi, ci doar iniţialele.



„Nu ştiu când aveau loc controalele, dar şoferii plecau la drum cu cisternele cu două rânduri de acte diferite. Uneori lucram şi pe post de şofer pentru Guliu sau Nemeş. Eu eram «Polo» sau «ăla mic şi negru». Eram la curent cu toate treburile de la societate, câte maşini s-au încărcat, câte au plecat, câte nu au încărcat”, a mai spus Belba.



Întrebat de avocatul lui Radu Nemeş cât stătea acesta pe platform Excella, inculpatul a arătat că foarte puţin: “În curte stătea 15 minute maxim. Nu a stat în birou, intra doar în vizită. În schimb, Guliu avea dormitor acolo. Stătea şi amanta cu el, făcea contabilitate primară”.



Instanţa a stabilit următorul termen al procesului pentru 5 mai, când vor fi audiaţi alţi inculpaţi care au spus că vor să vorbească în faţa judecătorilor.



În 9 iunie 2016, Curtea de Apel Bucureşti i-a condamnat, în dosarul “Motorina”, pe fostul şef al ANAF Sorin Blejnar la cinci ani de închisoare cu executare, pe Radu Nemeş la nouă ani, pe soţia acestuia, Diana Nemeş, la şapte ani şi pe fostul şef al vămilor Viorel Comăniţă la cinci ani de închisoare.



Instanţa i-a mai condamnat atunci pe Dumitru Chirvăsitu la opt ani de închisoare, pe Mihai Buliga, Andrei Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Moldovan şi Pavel Ghişe la câte şapte ani de închisoare. Fostul ofiţer DIPI Florin Secăreanu şi Lucian Florin Ionescu au fost condamnaţi la câte cinci ani de închisoare cu executare. Mariana Vrânceanu a primit o pedeapsă de şase ani de închisoare, iar Nicolae Belba a fost condamnat la trei ani şi cinci luni.



Instanţa a mai dispus ca inculpaţii să plătească ANAF despăgubiri civile de 242 milioane de lei.



Sentinţa în dosarul “Motorina” a fost contestată la instanţa supremă, care va lua o decizie definitivă, după judecarea în apel a cauzei.



Sorin Blejnar şi soţii Radu şi Diana Nemeş au fost trimişi în judecată în iulie 2014, pentru fapte de evaziune fiscală cu produse petroliere, prin care s-a produs un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro.



Potrivit rechizitoriului, în perioada 2011 - 2012, Radu şi Diana Nemeş şi alte şapte persoane au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.



Grupul ar fi fost sprijinit de fostul şef al ANAF Sorin Blejnar, de fostul său şef de cabinet Codruţ Alexandru Marta, de fostul şef al vămilor, Viorel Comăniţă, şi de fostul ofiţer DIPI Florin Secăreanu, printre alţii.