Fostul principe Nicolae, nepotul Regelui Mihai, după scandalul cu Casa Regală: „Simt că am pierdut ceva din sufletul meu“

„Simt că am pierdut ceva din sufletul meu. Nu este uman“, este unul dintre mesajele emoţionante scrise de Nicolae de Medforth Mills într-o postare pe Facebook.

„Nici măcar în perioada exilului, noi, bunic şi nepot, nu am fost despărţiţi şi amândoi am preţuit această legătură de sânge“, arată fostul principe pe pagina sa de socializare.

Mama fostului principe Nicolae, Principesa Elena, s-a declarat ieri dezamăgită şi îngrijorată de faptele fiului său după incidentul care a avut loc marţi. Mai exact, fostul principe a fost acuzat că a încercat să intre cu forţa în reşedinţa Regelui Mihai din Elveţia. „A nesocotit intimitatea, suferinţa şi demnitatea“ fostului suveran, comunica ieri Principesa.

Ea a susţinut că Regele Mihai i-a reproşat într-o scrisoare lui Nicolae că nu a făcut nimic pentru a clarifica paternitate „presuspusului său copil, o fetiţă de doi ani“, ceea ce este „o lipsă de responsabilitate inacceptabilă“.

A fost împiedicat să-şi vadă bunicul





Acum, nepotul Regelui Mihai, Nicolae, este acuzat de Casa Regală de tentativă de violare de domiciliu şi în acest sens a înaintat o plângere la poliţia elveţiană.



Concret, miercuri, un comunicat al Casei Regale, anunţa că Nicolae Medforth-Mills a venit la reşedinţa regelui din Elveţia, unde „a forţat uşa casei, implicând în incident şase persoane, dintre care trei colaboratori ai Casei Majestăţii Sale” care ar fi fost agresaţi. În comunicat se mai precizează că „Dl Medforth-Mills a agresat fizic şi verbal trei persoane. Una dintre ele prezintă răni corporale. În final, el a fost împiedicat să forţeze intrarea în casă. Majestatea Sa a făcut clar, de mai multe luni de zile, faptul că refuză să-şi vadă nepotul, lucru adus la cunoştinţă dlui Medforth-Mills în repetate rânduri”.



La incident ar fi fost prezente trei infirmiere, venite să îl trateze pe rege. „De asemenea, infirmierele au făcut cunoscut că se tem pentru integritatea lor corporală şi că vor lua în discuţie la instituţia lor dacă vor mai veni sau nu să-l trateze pe rege”, mai precizează Casa Regală. Incidentul a avut loc la doar o oră după ce regele Mihai fusese împărtăşit de către IPS Mitropolitului Iosif.

Locuitorii din Săvârşin, surprinşi şi întristaţi de neînţelegerile apărute în familia regală

Locuitorii din Săvârşin, unde familia regală deţine un castel şi obişnuieşte să îşi petreacă sărbătorile de iarnă, se declară surprinşi şi întristaţi de neînţelegerile care au apărut în familie şi de “certurile de la televizor” cu fostul principe Nicolae, despre care localnicii au o impresie bună şi cred că ar trebui lăsat să-şi vadă bunicul.

Comunitatea din Săvârşin a fost luată prin surprindere de neînţelegerile dintre fostul principe Nicolae şi familia regală, localnicii spunând că nu se aşteptau ca părţile să comunice prin intermediul presei, dezvăluind astfel “lucruri care trebuie să rămână în intimitatea famliei”.

Mai mulţi localnici au declarat pentru News.ro că “certurile dintre Nicolae şi familia sa vin într-un moment nepotrivit”, oamenii considerând că atenţia opiniei publice ar trebui să fie centrată asupra stării de sănătate a Regelui Mihai.

“Este foarte trist că regele e la pat, poate în ultimele clipe ale vieţii sale, iar familia sa se ceartă ca la uşa cortului la televizor. Am fost surprinşi să vedem imaginile cu nepotul regelui care nu este lăsat să intre să-şi vadă bunicul. Indiferent de neînţelegeri, familia regală nu trebuie să dea un exemplu atât de urât şi să nu-i permită lui Nicolae să-şi vadă bunicul în cele mai grele momente”, a spus pentru News.ro un pensionar care a lucrat la domeniul regal din Săvârşin în urmă cu 15 ani.

„Sunt tare necăjită pentru că nu înţeleg de ce nu îl primesc pe nepot în casă. E sânge din sângele lor, eu mi-s bătrână şi mă doare. Când am fost mică, am fost la biserică şi era acolo regina mamă, Elena. Am vrut să o ating şi când am sărit i-am lovit cu mâna ochelarii. Mi-a zâmbit cald, mi-a vorbit frumos, mi-a zis să merg la şcoală, să învăţ. Îmi pare foarte rău că acum văd treburile astea urâte, certurile de la televizor”, a spus o femeie din localitate.