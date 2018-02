Foştii membri CSM Horaţius Dumbravă şi Cristi Danileţ critică publicarea de către Toader a raportului confidenţial emis de Inspecţia Judiciară

Redăm mai jos postarea integrală a judecătorului Horaţiu Dumbravă:

Mass media a scos in evidenta faptul ca ministrul justitiei a publicat, in sustinerea unuia din argumentele revocarii, un document emis de Inspectia Judiciara, care nu e destinat publicitatii: actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara, ai caror subiecti sunt doamna Kovesi si domnul Marius Iacob, pe de-o parte, si Inspectia Judiciara, pe de alta parte ca titular al actiunii disciplinare.

CSM si Inspectia judiciara nu pot ramane pasive la incalcarea independentei sistemului judiciar prin publicarea unor documente care nu sunt publice. E mult prea grav ce s-a intamplat pentru a nu avea macar o reactie a acestor institutii menite sa sanctioneze derapaje de la incalcarea independentei sistemului judiciar si a membrilor sai

Revin cu intrebarea, al carui interes public creste in importanta acum, in lumina celor de mai sus: cine sunt acei procurori la care facea referire ministrul justitiei in declaratia sa de joi seara, 22 feb, si care au intocmit/contribuit la scrierea raportului ce insoteste cererea de revocare a procurorului sef?

Pentru ca orice magstrat stie un lucru elementar (oare procurorii care au contribuit la acest raport stiu?): ca un proces (inclusiv cel disciplinar) nu este public decat in doua situatii expres si limitativ prevazute de lege: sedintele de judecata si pronuntarea hotărârii; doar în aceste etape procedurale, procesul are caracter public. In niciun caz actele procedurale ale unui proces.

Or, publicarea unei actiuni disciplinare de catre o persoana care nu e parte intr-un proces,cum este ministrul justitiei, desi are cunostinta de aceasta actiune, incalca principiul legalitatii si al dreptului la aparare pe care le au partile in cauza respectiva.

Trebuie spus ca ministrul justitiei a fost incunostintat de soarta sesizarii pe care a facut-o cu privire la o anumita fapta alegata in sarcina doamnei Kovesi. Deci, a luat cunostinta in mod oficial de anumite informatii dintr-o cauza disciplinara, informatii care nu au caracter public.

Insa, ministrul justitiie nu a exercitat actiunea disciplinara, desi avea oportunitatea legala sa o faca. Ca atare, el, ministrul justitiei nu este parte in procesul disciplinar. Si, evident, tocmai pentru a respecta cele doua principii, al legalitatii si al dreptului la aparare pe care urmeaza a-l exercita partile in dosar, nu avea voie sa devoaleze public date si informatii dintr-o cauza in care nu este parte si despre care a aflat in mod oficial.

Ironic, nu? Tocmai ce ministrul justitiei acuza procurorul sef de multiple ilegalitati, printre care si incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, independenta justitiei, imaginea Romaniei etc.

Pai, domnia sa ce a facut prin publicarea unei actiuni disciplinare care nici nu stiu daca a primit primul termen la sectia de procurori, si, deci, nu e finalizata? Nemaipunand la socoteala ca publicand ilegal acest document, pune presiune nejustificata asupra procedurii initiate de Inspectia Judiciara si asupra „judecatorilor” cauzei, adica a membrilor sectiei de procurori, care sectie, potrivit Constitutiei Romaniei (aceeasi pe care domnul profesor doctor o tot foloseste in argumentatiile sale publice), este o instanta de judecata in materie disciplinara.

Prin astfel de presiuni nejustificate, cum e publicarea unui document de care a aflat pe cale oficiala, si care nu e destinat publicitatii, domnul profesor universitar doctor, ministru al justitiei, pune sau nu pune presiune asupra independentei justitiei?

Nu pot, insa, sa nu remarc o altă ironie a situatiei: una din problemele si, corelativ, imaginea negativa pe care si-a creat-o DNA in unele situatii legate de cauze penale concrete este faptul ca au aparut detalii din procese penale nefinalizate, pe larg, in presa. Ca DNA a fost sau nu de vina, e de discutat in multe cazuri. Insa, Plenul CSM in decembrie 2014 a indicat incalcarea independentei justitiei de catre procurorul sef DNA, doamna Kovesi, prin faptul ca, in calitate de sef de institutie, nu a asigura confidentialitatea unor date, punand astfel presiuni nejustificate pe judecatori de la ICCJ ce aveau de solutionat anumite cauze (deci nu erau finalizate): http://old.csm1909.ro/csm/linkuri/21_01_2015__72063_ro.PDF

Cu atat mai mare e ironia cu cat nu mai departe de acum 1 an si ceva aceeasi doamna procuror sef, in apararea unei colege (doamna Mirica) ce avea pe rol o cauza disicplinara si pe care o apara in fata sectiei de procurori, la fiecare termen chema presa si dadea declaratii de pe treptele CSM, inante de sedinta de judecata. In calitate de „avocat”. Adica clare si evidente intimidari si presiuni, cel putin la nivelul aparentei, la adresa membrilor instantei de judecata, constituita de membrii sectiei de procurori in materie disicplinara.

Hm, cum se intoarce roata ...

Judecătorul Cristi Danileţ a reacţionat şi el pe Facebook cu privire la publicarea raportului confidenţial

„În calitate de fost membru CSM, spun în mod ferm: ministrul nu poate publica documente din dosarul disciplinar vizând un magistrat, cât timp acesta nu este soluţionat definitiv şi datele cu caracter personal, inclusiv numele şi prenumele, nu sunt anonimizate!

Am explicat pe larg aici.

Că este aşa o spune LISTA CU DOCUMENTE de interes public de pe site-ul Inspecţiei judiciare care prevede în mod expres că acţiunile disciplinare sunt publice numai după rămânerea definitivă a soluţiei CSM“, a scris magistratul pe Facebook.

Replica lui Tudorel Toader: documentul nu este confidential

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, la Antena 3, că raportul Inspecţiei Judiciare privind cercetarea disciplinară a Laurei Codruţa Kovesi, publicat ca argument pentru revocarea şefei DNA, este finalizat şi nu are caracter confidenţial. Toader spune că s-a consultat cu specialişti în păstrarea datelor clasificate din minister înainte de a face public documentul.

"În primul rând, într-o conferinţă de presă cineva a folosit părţi din conţinutul şi concluziile respectivului raport. În al doilea rând, raportul este publicat, este public deja pe o revistă electronică de profil juridic. În al treilea rând, articolul 48 din legea 317/2004 privind funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii îi conferă raportului caracter confidenţial şi nu secret, atâta timp cât este în lucru la Inspecţia Judiciară, atâta timp cât nu s-a pus rezoluţia şi raportul nu este încă trimis la CSM. Raportul despre care vorbiţi este finalizat, are rezoluţie, trimis la Inspecţia Judiciară. Prin urmare, nu intră nici sub caracterul confidenţial, darămite sub cel de secret sau secret de serviciu. În al patrulea rând, înainte de a-l face public am consultat specialiştii în păstrarea datelor clasificate din MJ, spunându-mi-se că nu este nicio problemă", a explicat Tudorel Toader, sâmbătă, la Antena 3.