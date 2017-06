Ecaterina Andronescu, despre criza vaccinurilor: „Este departe de a fi rezolvată”

„Nu numai că m-a dezamăgit dar m-a pus într-o situaţie delicată pentru că l-am crezut. Să stăm cu mâinile încrucişate nu este o soluţie. Am discutat cu lanţurile de farmacii şi ele spun că în unele din lanţuri avem vaccin şi în altele nu, mai spun medicii de familie că au două vaccinuri şi au nevoie de şapte”, a declarat Andronescu la emisiunea În faţa ta de la Digi 24.

Potrivit acesteia, sunt farmacii în care se găsesc vaccinurile şi medici de familie care au în cantităţi insuficiente.

„Ceea ce putem să facem în Parlament este să invităm ministrul la o discuţie şi să vedem ce se poate face în regim de urgenţă. O comisie de anchetă nu aduce o rezolvare, avem nevoie de o soluţie rapidă, care să le dea posibilitatea părinţilor să aibă vaccin pentru copiii lor. Dacă ne uităm în istoria ultimilor 15 ani România n-a fost într-un deficit de vaccin ca acum. Gândul ne duce la Institutul Cantacuzino care era aşezat pe baze ştiinţifice extrem de riguroase care erau foarte bune. Ca urmare eu cred că în afară de măsura rapidă de a avea vaccin la medicii de familie şi la medicii”, a completat Andronescu.

„Nu l-am sunat, am avut o stare de supărare şi am zis să nu reacţionez la impuls.Nu am cum să nu-l critic, dar nu cred că este singurul vinovat. Nu trebuie să tragem numai din ministrul de acum ci şi la cei care au fost. Eu cred că cei care au competenţe în fişa postului trebuie să se adune şi să rezolve problema. Ar trebui sp o rezolve ministrul Sănătăţii de acum până la instalarea viitorului guvern”, a conchis fostul ministru.