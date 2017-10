Dan Voiculescu, primul interviu după eliberare:  „Să sperăm că vom avea un DNA fără Kovesi. Fără ea se schimbă totul. Peştele de la cap se împute”

Dan Voiculescu a declarat, marţi seara, într-un interviu la România TV, controlat de Sebastian Ghiţă, că şefa DNA a reuşit să fie deasupra legii şi a ajuns să fie un simbol al răului în România. Mogulul spune că „domnia Băsescu" se află pe final şi este convins că Iohannis nu are niciun motiv de a nu accepta eventuala revocare din funcţie a şefei DNA.



"Probabil în scurt timp justiţia va lamuri care a fost treaba în procesul ICA. În dosar singura care nu a fost audiată până acum e Kovesi.... Abuzurile sunt la fel de periculoase ca şi corupţia. Sistemul lui Băsescu a fost foarte perfid. El nu a fost singur. A creat o mini-armată asupra cărora are dosare. Îi şantajează. Sunt printre noi. Nu au dispărut. Ascultă tot pe el. Coldea şi Kovesi nu îl mai ascultă. Ei erau creierul. Creierul lucrează ordonat. Eu vorbesc de cei de sub creier. Linia a doua si a treia. A apărut o luptă pentru putere între Coldea şi Kovesi. Era de aşteptat ca cei care au tăiat şi spânzurat 10 ani să ajungă la limită. Nu va rămâne nici Kovesi în picioare. Adevărul triumfă. Să sperăm că vom avea un DNA fără Kovesi. Fără ea se schimbă totul. Peştele de la cap se împute", a spus Dan Voiculescu.



„Dacă va veni un procuror care să nu se implice în politică, fără vendete, va fi bine. Faptele şi documentele, realitatea, argumentele să fie cele care duc la o decizie. Sunt suficiente argumente ca ministrul Justiţiei să ceară revocarea lui Kovesi", a spus Voiculescu.Politicianul a vorbit despre denunţurile cerute de procurorii DNA şi despre cum sunt folosite familiile celor anchetaţi.

Condamnarea

Omul de afaceri Dan Voiculescu - care executa din 8 august 2014 pedeapsa de zece ani de închisoare primită în dosarul privatizării frauduloase a Institutului de Cercetări Alimentare - a fost eliberat condiţionat în 18 iulie, în baza unei decizii definitive a Tribunalului Bucureşti.



La ieşirea din arest, Dan Voiculescu le-a spus jurnaliştilor că nu există niciun prejudiciu în acest dosar, pentru că decizia instanţei din august 2014 în acest sens ”va fi demontată de justiţie”.