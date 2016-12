Conflictul dintre Ambulanţă şi SMURD, la un alt nivel

Conflictul mocnit dintre reprezentanţii de la Serviciul de Ambulanţă şi cei de la SMURD a ajuns la un alt nivel. Asta după ce preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a arătat cu degetul spre sistemul de medicină de urgenţă, aşa cum este el coordonat în prezent, acordându-i o bilă neagră. „Acesta este un subiect care trebuie tratat cu mult mai multă responsabilitate şi cu mult mai puţină imagine. Serviciul de Ambulanţă are mari probleme din cauza unui personal insuficient şi din cauza unor dotări insuficiente", a punctat Dragnea, evitând să spună dacă intenţionează să-l înlăture pe Raed Arafat de la cârma sistemului de urgenţă.



„Trebuie găsită relaţia corectă şi funcţională de lucru între Serviciul de Ambulanţă şi SMURD. Acesta este cel mai important lucru, dincolo de persoană. Dincolo de imagine, este foarte important ca sistemul, care trebuie să funcţioneze integrat, să devină eficient. De aici plecăm. Abia după aceea discutăm despre persoane”, a completat Dragnea miercuri seara la un post de televiziune.



Replica nu a întârziat să apară. Într-o postare pe contul său de Facebook, Raed Arafat a dat asigurări că nu se agaţă de funcţia pe care o ocupă în prezent, chiar dacă are multe de oferit ca experienţă. Vehement a fost însă cu privire la responsabilitatea pe care şi-a asumat-o când a preluat această funcţie. „În primul rând, nu consider că am lucrat, împreună cu colegii mei, cu mai puţină responsabilitate în dezvoltarea sistemului de urgenţă. Ştiu cum am preluat sistemul în 2007 şi văd unde suntem acum, sistemul însemnând inclusiv serviciul de ambulanţă, şi în mod cert diferenţa este una vizibilă şi pozitivă”, a declarat Raed Arafat.



În plus, acesta a criticat propunerea social-democraţilor de a cumpăra 3.000 de ambulanţe, pe lângă cele peste 1.000 existente deja. Principala problemă, a mai arătat Arafat pe contul său de socializare, e legată de faptul că maşinile de salvare ar fi depopulate. Asta pentru că medicina de urgenţă se confruntă cu o criză de personal din 2013, când Ministerul de Finanţe a tăiat 3.000 de posturi de la serviciile judeţene de ambulanţă, fără a se gândi la consecinţe.



„Faptul că unii de la ambulanţă se plâng în continuu că nu au personal, iar unii dintre ei acuză minsterele şi DSU pentru lipsa de personal nu schimbă realitatea şi faptul că în ultima perioadă au fost încercate mai multe soluţii, dar fără a se ajunge la numărul necesar de angajări”, a completat Raed Arafat.



Spre exemplu, Serviciul de Ambulanţă Bucureşti Ilfov (SABIf) lucrează cu un deficit de 47%, susţine medicul Alis Grasu, manager SABIf, care atrage atenţia că deficitul de personal permanent este calculat doar la populaţia normată statistic şi nu la cea reală.



„La noi deficitul e binecunoscut, am sistat concedii de odihnă, am sistat recuperări din data de 23 şi cu toţii suntem la serviciu, se lucrează la foc continuu ca la fiecare sfârşit de an. Sunt zile în care numărul solicitărilor a crescut cu 40% faţă de numărul de solicitări din aceeaşi zi a anului trecut. Se fac eforturi foarte mari de a răspunde la toate solicitările, se prioritizează cât mai corect cu putinţă, reuşim să protejăm urgenţa de cod roşu”, a declarat, pentru „Adevărul”, doctorul Alis Grasu, precizând că este nevoie de o suplimentare a mijloacelor de intervenţie, dar şi a personalului operativ. În ultimii trei ani, doar 60 de posturi au fost ocupate, din 100 câte au fost scoase la concurs.



„Prima prioritate este înlocuirea ambulanţelor care au opt sau nouă ani. În ultimii patru ani nu am realizat programul de achiziţii multianual, am cumpărat foarte puţine. Numărul optim de ambulanţe într-o ţară cu 20 de milioane de oameni ar fi să ajungi la aproximativ 2.000 de ambulanţe”, au explicat oficiali din sistem.



„Dragnea şi-a dorit un conflict”



„Este clar o nemulţumire a domnului Dragnea, e a doua oară când îl atacă pe Raed Arafat. Şi-a dorit acest conflict, e un subiect cu potenţial. Ce s-a întâmplat acum e doar un episod dintr-un conflict mai amplu care va urma, însă e interesant că alege să se <<bată>> cu un personaj pentru care lumea a ieşit în stradă în trecut. Rămâne de văzut ce se va întâmpla şi care vor fi consecinţele. Un lucru e cert, a fost un atac gândit”, a explicat analistul Adrian Zăbavă, arătând că Sănătatea este unul dintre subiectele importante de pe agenda noului guvern.