Cât de periculos era românul suspectat de terorism? Purtătorul de cuvânt al SRI: Cu ghete de război sau şlapi, aceşti cetăţeni pot provoca pierderi de vieţi omeneşti

Redăm mesajul integral postat de purtătorul de cuvânt al SRI:

„În cazul cetăţeanului român arestat 30 de zile pentru propagandă jihadistă şi culegere de informaţii despre un obiectiv militar de pe teritoriul României, cu scopul de a le furniza unei grupări salafiste jihadiste recunoscute în Europa, există deja tendinţa unei părţi a opiniei publice de a bagateliza.

Se fac reportaje din localitatea unde trăia acest cetăţean, se nasc întrebări de tipul: un om sărac, fără pregătire, dintr-un sat mic ce pericol real putea reprezenta pentru siguranţă cetăţenilor României? Era el în stare să meargă mai departe? A reuşit el să culeagă informaţii relevante despre obiectivul din România? La cele mai multe dintre aceste întrebări procurorii şi, ulterior, judecătorii vor decide. O instanţă a decis deja arestarea lui pentru 30 de zile. Nu SRI.

Însă cred că nu ar trebui nici să ne aşteptăm că cei convertiţi şi radicalizaţi să fie academicieni, nici cu o situaţie materială bună şi nici stabili din punct de vedere emoţional. Profilul potenţialului terorist care contribuie direct sau indirect la războiul inegal, inuman şi ilegal pe care îl duc cei afiliaţi gruparii DAESH (ISIS) este acelaşi peste tot în lume: oameni săraci (şi financiar şi cu duhul) conectaţi la mediul infracţional de mică anvergură (hoţi de buzunare, autori de mici tâlharii, unele cu violentă) cu o perioda mai mică sau mai mare petrecută în penitenciar, izolaţi sau autoizolati, neintegrati în societate. Cei care au comis deja atentate în Europa sunt oameni pe care nimeni nu i-ar fi bănuit în stare de un act terorist. Unii erau în atenţia autorităţilor de ani buni, însă în libertate. Alţii au scăpat atenţiei autorităţilor tocmai pentru că nu ieşeau cu nimic în evidenţă.

SRI, şi cred că nicio autoritate sau persoană din statul român, nu îşi poate permite să nu informeze organelor de aplicare a legii despre orice suspiciune legată de terorism. Cu şlapi sau cu ghete de război, de la oraş sau de la sate, cu butelie sau orice dispozitiv explozibil improvizat, aceşti cetăţeni pot provoca pierderi de vieţi omeneşti. Rolul SRI este de a preveni astfel de fapte. Şi pentru a le preveni, culegem informaţii în acest sens, pe baza mandatelor date de judecător, date pe care le prezentăm apoi procurorilor, poliţiei, după caz.

Instanţele decid dacă un cetăţean e un pericol pentru siguranţă noastră sau nu. Nu SRI-ul.

În conferinţa de presă ataşată puteţi găsi mai multe răspunsuri despre acest caz şi despre radicalizare în general“.

Ionuţ Cătălin Bălan a ajuns după gratii pentru 30 de zile, printr-o decizie a magistraţilor Curţii de Apel Piteşti, iar procurorii încearcă să afle ce date le-a transmis acesta jihadiştilor, după ce a fost înregistrat şi interceptat în timp ce culegea date despre o bază militară străină din România. A fost în recunoaştere, s-a documentat cu privire la numărul trupelor, dotările acestora şi sistemele de supraveghere din zonă.

„Decât mortăciuni n-am făcut“

Totul a început în 2015, atunci când Bălan, condamnat în Franţa pentru furt, a petrecut o bună perioadă de timp în puşcărie. Acolo ar fi intrat în contact cu unii membri ai grupării jihadiste care a organizat atentatele de la Paris, din noiembrie 2015. Convertit la Islam, bărbatul şi-a luat numele de „Ibrahim”.

Într-o discuţie ambientală interceptată de procurori, Ionuţ Cătălin Bălan povestea câte păcate făcuse înainte să se convertească la Islam: „Da, frate! Da! Păi, eu înainte de asta, frate, eu am fost, am umblat în mafie, frate! Făceam toate nebuniile… Decât mortăciuni n-am făcut şi prostituţie, da’ altceva am făcut. Deci, am făcut altceva. Am fost combinat cu albanezi, ruşi… Ceceni, lucram cu ceceni. În ultima perioadă cu cecenii şi marocani”. Răspunsul amicului a venit prompt: „Hamdulillah!”(„Slavă lui Allah!”).

„O să vezi front de război, frate aicea”

Ionuţ Cătălin Bălan nota numele şi numerele străzilor din jurul bazei militare pe care o avea în vizor. El spunea că „fraţii” lui din Siria erau interesati de aceste informaţii întrucât baza militară este folosită pentru a face rău musulmanilor din Orientul Mijlociu. El a explicat că trebuie să facă acest lucru pentru a nu fi perceput ca mincinos de tovarăşii lui: „Da, să văd, pentru că eu merg acolo şi mă-ntreabă: ai fost, tu ai văzut şi când îi spui da, nu? Dacă n-am fost?”.

Ionuţ Cătălin Bălan: Nu, nu! Du-te! Atunci să scriu cum se numeşte strada asta? Da’ asta dup-aia, nu acum. După ce ...

Bărbat: E drumu' naţional.

Ionuţ Cătălin Bălan: Asta e, nu e în altă parte.

Bărbat: Şi acolo unde e, acolo e baza (…). E lângă ea.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, da, da.

Bărbat: Să trecem... , apoi ne-ntoarcem.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, da, da.

Bărbat: Şi vezi, acolo, în spate e baza (…). Tot ce vezi acolo.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, păi n-are rost să bagi, că dup-aia..

Bărbat: Aicea e (…).

Ionuţ Cătălin Bălan: Camere şi ălea, ştii. Sunt d-ălea şi n-are rost să, doar au sus...

Bărbat: Şi baza (…).

Ionuţ Cătălin Bălan: Ce zace în ălea acolo!

Bărbat: În tot ce e acolo e...

Ionuţ Cătălin Bălan: Da'-n spate ce este acolo, în spate, clădirile ălea?

Bărbat: Ă, unde?

Ionuţ Cătălin Bălan: În fund acolo, în spate?

Bărbat: N-are treabă cu ei!... Ei au pe... A lor este acolo.

Ionuţ Cătălin Bălan: Ce-au putut să facă românii aicea, auzi, să vezi aicea, frate, în curând o să vezi front de război, frate aicea. Rusu' e grămadă pă, pă român!

Bărbat: Da. Nu numai pe român, e şi pe...

Ionuţ Cătălin Bălan: Ucraina, pe Moldova.

Bărbat: Şi pe alte oraşe, pe alte ţări.

Ionuţ Cătălin Bălan: Da.

Bărbat: Nu numai p-aici.

Ionuţ Cătălin Bălan: Ăştia ştiţi că, rusu' a apelat la...

Bărbat: La ce?

Ionuţ Cătălin Bălan: La ISIS. A cerut ajutor la ăştia.

Bărbat: Ca să ne mai, da' ca să le dea ei mână liberă. Da’ cine ţi-a zis ţie?

Ionuţ Cătălin Bălan: Am vorbit cu cineva, tot aşa, care are legături acolo.

Bărbat: Fiecare trebuie să fie sigur, nu...

Ionuţ Cătălin Bălan: Da! Nu, el a vorbit aşa, nu ştiu sigur, eu spun aşa.

Bărbat: Oamenii...

Ionuţ Cătălin Bălan: Da, noi, eu, oamenii îmi pare rău că întotdeauna, eu lucrez cu sigur! Deci nu vorbe, nu vorbe, că vorbili... spuse-n vânt, n-are rost, pentru că să-ţi spun, frate, orice vorbesc, eu spun din ce văd eu... Eu spun din ce văd eu, pentru că de ce, pentru că e vorba mea, între mine şi Allah, iar mă pedepseşte Allah... Şi mie mi-e frică, prin ce am trecut! Mai ales acuma, mi-a căzut copilu' de la patru, frate!

Bărbat: Da!

Ionuţ Cătălin Bălan: Şi multe semne care mi le-a arătat Allah, deci, deci eu nu trebuie să…

Unii sunt făcuţi să fie martiri, alţii să facă planuri

Un investigator sub acoperire l-a descris pe Ionuţ Cătălin Bălan: „A vorbit şi despre jihad, adică după pregătiri prin rugăciuni şi studiu al Coranului, când simţi pornirea interioară că eşti gata să acţionezi, fără să primeşti ordin de la cineva, o faci pur şi simplu”.

„Bălan a spus şi că jihadul trebuie făcut la un moment dat pentru că e singura cale prin care poţi să ştergi toate păcatele pe care le acumulezi ca musulman, dar jihadul e făcut în mai multe feluri, unii sunt făcuţi să fie martiri, alţii să facă planuri, alţii să instruiască sau să facă bani pentru jihad”, se arăta în mărturia investigatorului.

„O să-ţi iau gâtu' ca la puiu de găină!”

Procurorii DIICOT spun că nivelul de radicalizare al lui Ionuţ Cătălin Bălan este scos în evidenţă de conţinutul discuţiilor purtate de acesta cu persoane din anturajul său, prin care îşi exprima disponibilitatea de a recurge la gesturi de violenţă extremă în numele lui Allah.

Ionuţ Cătălin Bălan: Eu pe tine... o să-ţi iau gâtu’ ca la puiu’ de găină!

Prieten: Da, bine. Da, da...

Ionuţ Cătălin Bălan: Deci io... Tu înregistrează-mă pe mine acuma la telefon, eu o să spun rugăciunea aia, o să te... o să te filmez, când vii... când vin, o să te filmez şi-o să te pun pe Youtube!

Prieten: Hai, frate... serios.... (neinteligibil)

Ionuţ Cătălin Bălan: Bă, tu auzi ce spun? Ollahladim, să moară băiatu' meu dacă te mint! Ollahladim dacă nu-ţi iau gâtu' ca la puiu de găină!

Prieten: Măi, frate...

Ionuţ Cătălin Bălan: Bă, tu n-auzi ce-ţi spun eu? Allah al tău, eu îţi iau gâtu' ca la puiu' de găină, bulangiule! Care tu....