Pentru acest obiectiv devenit prioritar, scoaterea din joc a lui Dragnea, se încalcă pe faţă legea protecţiei datelor personale (nu e voie să publici numerele de zbor ale cuiva, doar procuratura le poate cere, nici adresele unde merge cineva în vacanţă), e pus DNA, şi aşa implodat de ambiţii şi oportunisme interne pe lîngă duşmani externi, să o cheme pe fosta nevastă să facă un tîrg cu ea, doar-doar l-o turna, în fine, şi alte inovaţii ale statului de drept românesc, justificate de nobleţea cauzei înlăturării unui corupt notoriu, deşi încă nedovedit şi cîştigător al alegerilor, din cursa politică.

Cine să fie, cine? Cine are datele de avion şi adresele tuturor de vacanţă, stenogramele din şedinţa PSD, drafturi de rapoarte niciodată adoptate oficial de DGPI, şi aşa mai departe? Poate Soros? Nu prea cred, pentru că nu aţi citit astea pe România curată, canal al unor ONG-uri care nu şi-au ascuns niciodată finanţările Soros. Nici să avem, nu am publica date personale, că respectăm legea românească şi europeană. Dimpotrivă, le-aţi văzut peste tot, chiar şi pe Antena 3, post care a pierdut primăvara asta aproape toata reclama, deşi era lider de audienţă, din cauza unor actor influenţi în piaţa de publicitate care au făcut multinaţionalele să îi boicoteze cu mare succes. Asta nu a mers sub Băsescu, că s-o fi gîndit şi el, că îi ura foarte, dar acum a mers, aceiaşi actori care lucrau pe faţă pentru Băsescu (din industria de publicitate, care mai nou organizează şi demonstraţii de protest), devenind brusc mai eficienţi. Hotnews nu e însă finanţat de Soros deloc, iar după ştirea mea şi RISE are azi alte surse de finanţare, deşi a avut un pic de ajutor de la fundaţia Soros în trecut. Surse de finanţare obscură există adesea în media românească, vezi aici, pentru că destule canele de presă din România, inclusiv Hotnews, refuză să îşi facă integral publice finanţările, gest care devine parţial de înţeles cînd vezi că statul, uneori reprezentat de baroni locali, poate trimite controale discreţionare şi pe la sponsori, nu doar pe la presă, cum vedem zilele astea. Fapt e, Soros nu finanţează decît pe faţă, cine ce primeşte se află pe site-ul OSI sau a fundaţiilor naţionale Soros, unde mai există (nu la noi), sau pe siteul programelor speciale (la Soros e regulă să se publice toţi cîştigătorii unor anunţuri deschise), cînd era încă o fundaţie Soros România toţi cîştigătorii erau afişaţi acolo. Programul media Soros a fost cîndva important, dar azi e pe curs de lichidare în lume, nu doar la noi, unde nu mai există demult.

De cînd Dragnea a făcut greşeala să se lupte pe faţă cu SRI în ianuarie, tăindu-i chiar banii, partidul şi guvernul au fost destabilizate la greu.

Nici ca finanţator prin granturi, nici ca proprietar, Soros nu deţine media în România, deci, după cum ştie şi dl. Dragnea, nu are cum şi nici de ce să pună probleme PSD. Cred că e deja destul de clar cine are acces la asemenea date şi la o reţea media, după cum ştie şi dl. Dragnea. Dacă însă în ultimele luni, pe măsură ce războiul contra lui s-a înteţit, el s-a referit din ce în ce mai rar la serviciile secrete pe care nu le controlează (SRI şi SIE, başca STS, SPP etc.), şi din ce în ce mai des la Soros, motivul e clar. Soros nu îi răspunde şi nici nu bagă de seamă că Dragnea dă vina pe el, e obişnuit ca om care finanţează o bună parte din mişcările pentru drepturile omului şi anticorupţie din lume să aibă autocraţi sau corupţi care îl înjură în zeci de ţări. De cînd Dragnea a făcut greşeala să se lupte pe faţă cu SRI în ianuarie, tăindu-i chiar banii, partidul şi guvernul au fost destabilizate la greu. Nu e de mirare că nou înfiinţata comisie a lui Ţuţuianu a ajuns repede la concluzia că mai bine nu face nimic, că noul înfiinţatul USR, atacat de PSD din chiar stadiul de naştere cu mare agresivitate, a ajuns la concluzia că e prea slab să mai aibă pe oricine în comisia de supraveghere SRI, darămite să mai zică şi ceva despre SRI, alternativa la primul ministru agreat de SRI a fost o speranţă mai tînără de la SIE, şi asta e tot ce au avut românii de ales, şi aşa mai departe... Acolo şi nu la Soros, sunt cei care pot submina orice partid sau persoană, cu atît mai mult pe unii cu bube, şi în trei luni Dragnea şi-a învăţat lecţia, nu mai da decît în cei care nu dau înapoi, fie că nu pot, fie că nu le pasă, fiind la drept vorbind străini de toată chestiunea. Strategia lui Dragnea a devenit deci non-combatul cu Hellvig, un liberal ex-voiculescian numit cît se poate de politic la SRI, că nu e sigur că doar de la Hellvig i se trage şi apoi Dragnea nu e omul confruntărilor, ci omul negocierilor. Şi ştie că o să mai aibă comerţ cu Hellvig şi poate chiar Iohannis şi pe viitor.

Rămîne să explici totuşi la public cu ce mijloace o opoziţie aşa slabă sapă aşa adînc după liderul PSD. Şi iaca aşa ajungem să dăm în Soros, singurul care şi în trecut şi în prezent se dezinteresează absolut de odiseea lui Liviu Dragnea din Teleorman şi a partidului său de baroni locali.

Puteţi comenta acest articol pe România Curată