Milionarul Atas, condamnat la 22 ani şi 10 luni de închisoare pentru uciderea poliţistului Gheorghe Ionescu

În luna iulie a acestui an, Tribunalul Bucureşti a dat prima sentinţă în cazul afaceristul turc Abdullah Atas. Potrivit minutei instanţei, Abdullah Atas a fost găsit vinovat de mai multe infracţiuni: conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului (condamnat la 1 an de închisoare), părăsire a locului accidentului (condmnat la 2 ani de închisoare) şi omor calificat (condamnat la 22 ani şi 6 luni de închisoare). După contopirea pedepselor, a rezultat pedeapsa de 23 ani şi 6 luni închisoare. Decizia nu era definitivă aşa că Atas a făcut apel.

"În temeiul art.38 alin.1 rap. la art.39 alin.1 lit.b din Codul penal, contopeşte pedepsele de 22 ani şi 6 luni închisoare şi, respectiv, 1 an închisoare, aplicate prin sentinţa penală apelată şi aplică pedeapsa cea mai grea, de 22 ani şi 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 4 luni închisoare (o treime din pedeapsa de 1 an închisoare), astfel că inculpatul va executa, în regim de detenţie, pedeapsa rezultantă de 22 ani şi 10 luni închisoare", se arată în sentinţa de astăzi a Curţii. Vodcă cu Red Bull, băutura care i-a dat aripi criminalului Potrivit probelor de la dosar, noaptea de 2 spre 3 august 2015 a început bine pentru Abdullah Ataş. Puţin după miezul nopţii, acesta s-a întâlnit cu fraţii săi Ahmet şi Murat într-un club de fiţe din zona Parcului Herăstrău. Martorii din club au relatat că imediat ce a ajuns afaceristul şi-a preparat singur, într-un pahar de 400 ml, o combinaţie de vodcă Belvedere, gheaţă şi suc, pe care a consumat-o în jumătate de oră. Ulterior, acesta şi-a mai făcut un cocktail, în care a pus, în plus, energizant Red Bull. După alte 30 de minute, Abdullah Ataş şi-a preparat încă două băuturi pe bază de vodcă şi energizante, pe care le-a dat repede pe gât. Râdea când a forţat filtrul Poliţiei În jurul orei 3.20, după ce la masă s-au consumat două sticle de vodcă, Abdullah Ataş a plecat de la club cu maşina. La intersecţia Şos. Nordului cu Bld. Beijing, Ataş a fost întâmpinat de un filtru al Poliţiei. Unul dintre agenţi i-a făcut semn să oprească, însă milionarul a refuzat. Agenţii care au vrut să-l tragă pe dreapta au declarat, ulterior, că şoferul râdea în momentul în care a forţat trecerea. „Am observat cum şoferul autovehiculului râdea în momentul în care a trecut de poliţistul care i-a făcut semnalul de oprire, acest aspect mi-a atras atenţia şi m-am gândit că şoferul este sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe”, a declarat agentul de poliţie Adrian Predoi. Câteva minute mai târziu, Abdullah Ataş a ajuns în zona străzii Nicolae Caramfil, unde alţi poliţişti se aflau la filtru. Preveniţi de colegii lor, agenţii au încercat şi ei să-l oprească pe fugar. „Dulăul“ i-a făcut insistent semnale de oprire. Imaginile video l-au surprins pe şoferul turc îndreptând maşina „fără ezitare“ în direcţia în care se afla Ionescu. „Gheorghe Ionescu i-a făcut semn lui Ataş Abdullah să oprească, însă acesta s-a îndreptat fără ezitare spre poliţist şi a accelerat progresiv. Victima nu a avut timp să se ferească, s-a prins cu mâinile de capota autoturismului Hyundai”, se arată în rechizitoriu. Un alt poliţist a alergat spre maşină, reuşind să deschidă o portieră. I-a strigat şoferului să oprească, dar privirea acestuia l-a frapat.

”Când am deschis portiera dreapta spate a autovehiculului am constatat că în autovehicul nu se auzea muzică, şoferul era singur, s-a uitat la mine, părea relaxat, nu dădea semne de agitaţie”, le-a declarat agentul Marius Cosmin Vlădaia procurorilor Parchetului Tribunalului Bucureşti. Imagini cutremurătoare Cu poliţistul agăţat de capotă, turcul a demarat în trombă în direcţia Şos. Pipera, spre podul care traversează Bulevardul Barbu Văcărescu. După aproximativ 350 de metri, Abdullah Ataş a tras brusc de volan, cu intenţia de a-l proiecta pe Gheorghe Ionescu de pe capotă. În acel moment, martorii au văzut cum victima a fost aruncată prin aer circa 4 metri în înălţime şi 10 metri lungime, la cădere lovindu-se de bordura de la capătul podului Pipera. „Era cu faţa în jos, capul pe bordură şi picioarele şi corpul pe breteaua care se formează pentru circulaţia autovehiculului pe sub pod“. Agentul Alexandru Ursu a întors victima pe o parte, care „avea ochi daţi peste cap“. „L-a prins de bărbie şi în acel moment dinţii şi o cantitate mare de sânge a început să-i curgă din gură“, a mărturisit martorul Florin Pasăre. Un alt coleg al poliţistului a declarat că Gheorghe Ionescu „prezenta urme de sânge pe faţă şi pe cămaşă, avea capul spart, nu putea să vorbească, încerca să se mişte şi scotea gemete de durere“. După ce l-a aruncat pe poliţist de pe capotă, Abdullah Ataş şi-a continuat cursa nebunească cu aproape 200 km/h. Pe urmele lui se aflau mai multe maşini de poliţie. În sensul giratoriu ce face legătura între Şos. Bucureşti Nord cu Bld. Pipera, şoferul a derapat şi s-a lovit de un gard. Rănit în urma impactului, turcul a încercat să fugă, dar a fost imobilizat de şoferul unui autoturism BMW, care plecase şi el în urmărirea acestuia. Analizele au scos la iveală că Abdullah Ataş avea o alcoolemie de 2,00 mg/l alcool pur.

