ÎCCJ: Mecanismul şpăgii în cazul fostului baron PSD de Prahova Mircea Cosma

Curtea Supremă a motivat săptămâna trecută sentinţa prin care i-a condamnat, pe 2 noiembrie 2016, pe fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova Mircea Cosma (PSD) la opt ani de închisoare, pe fiul său, fostul deputat Vlad Cosma (PSD), la cinci ani de închisoare, iar pe omul de afaceri Răzvan Alexe, la doi ani şi şase luni de închisoare. În acelaşi dosar, Daniel Alixandrescu, directorul Direcţiei „Patrimoniu” din CJ Prahova, la data faptelor, a fost condamnat la şase ani de închisoare. Magistraţii au mai decis confiscarea de la inculpaţi a unor bunuri în valoare de 8,1 milioane de lei. Sentinţa a fost contestată la Completul de 5 judecători.

„Întrucât infracţiunile reţinute în sarcina inculpaţilor aduc atingere unor importante valori protejate de legea penală, respectiv credibilitatea instituţiilor statului, a serviciilor publice, precum şi corectitudinea şi cinstea funcţionarilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestora, îndeplinind funcţiile încredinţate, Înalta Curte consideră că se impune aplicarea unor pedepse cu executare efectivă, în cazul tuturor celor 4 inculpaţi”, este concluzia Curţii Supreme, după motivare a faptelor care are aproape 100 de pagini. Aceasta a fost dată de un complet format din magistraţii: Gheorghe Ilie Aurel (preşedinte), Lucian Macavei Săndel şi Maricela Cobzariu.

Rolul lui Mircea Cosma

Magistraţii au avut în vedere împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor, natura şi gravitatea rezultatului produs, „conduita manifestată de inculpaţi în cursul procesului penal cu privire la acuzaţiile ce li se aduc şi în raport de probele administrate dar şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate şi situaţia familială şi social”.

„În ceea ce priveşte împrejurările şi modul de comitere a infracţiunilor se va ţine cont, primordial, de faptul că toate aceste fapte nu erau posibile în lipsa implicării şi a calităţii pe care a avut-o inculpatul Cosma Mircea – de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova”, arată Curtea Supremă.

Acuzaţiile procurorilor DNA

Vlad şi Mircea Cosma au fost trimişi în judecată de DNA fiind acuzaţi că ar fi cerut şi primit peste 4,4 milioane de lei de la trei oameni de afaceri prahoveni, denunţători în cauză, ale căror firme au avut numeroase contracte cu CJ Prahova. Era vorba de contracte cadru şi acte adiţionale prividn lucrări de modernizare, întreţinere şi deszăpezire a unor drumuri din Prahova.

Curtea Supemă a arătat că obiectul cauzei „nu îl constituie neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a lucrărilor pentru care s-a fraudat licitaţia şi producerea astfel a unei pagube aferente, ci analiza existenţei unei justificări sau nu a actelor adiţionale de suplimentare a lucrărilor iniţiale”.

„Înalta Curte reţine că acesta era de fapt şi mecanismul prin care inculpaţii Cosma Mircea, Cosma Vlad Alexandru, Alixandrescu Daniel Adrian şi nu în ultimul rând Alexe Răzvan, îşi asigurau avantajele patrimoniale, respectiv: se încheiau contracte de lucrări publice, stabilindu-se anterior ce societate comercială va depune oferta câştigătoare, urmând ca lucrarea să fie suplimentată nelegal, iar banii astfel obţinuţi se împărţeau conform celor arătate în rechizitoriu”, este una din concluziile magistraţilor.

Cum se împărţea şpaga

Potrivit rechizitoriului, cuantumul „comisioanelor” care trebuiau plătiteerau de 10% pentru preşedintele autorităţii publice judeţene – Mircea Cosma Mircea şi pentru formaţiunea politică pe care acesta o reprezenta -PSD, sume fixe – de regulă 10.000 lei de lucrare pentru sprijinul acordat de Daniel Alixandrescu– potrivit prerogativelor funcţiei sale, precum şi 1/3 din câştig care se împărţea în mod egal între Răzvan Alexe şi Vlad Cosma – traficanţii de influenţă.

Totul a început în contextul apropierii alegerilor parlamentare de la finele anului 2012 şi pe fondul unor relaţii apropiate între Răzvan Alexe şi Vlad Cosma (candidat pe listele PSD Prahova pentru Camera Deputaţilor). Cei doi ar fi pus la cale o modalitate de a obţine sume de bani din bugetul CJ Prahova, atât pentru ei înşişi, cât şi „pentru partid” (PSD Prahova, condus în perioada respectivă de către Mircea Cosma), astfel încât să existe resurse financiare pentru susţinerea candidaţilor de pe listele electorale ale PSD Prahova. Astfel au contactat mai mulţi afacerişti locali cu propunerea: contracte publice pentru un comision către PSD.

Memory stick-ul

Modul în care aceste contracte erau date au explicate pe larg de afaceristul Răzvan Alexe şi confirmate prin numărul mare de menţiuni olografe descoperite pe înscrisurile transpuse în fişiere PDF şi stocate pe un memory stick găsit al percheziţii acasă la Cecilia Stroe, o fostă colaboratoare a lui Răzvan Alexe. Memory stick-ul este una din probele cheie, iar coroborată cu declaraţiile martorilor şi inculpaţilor, a fost decisivă.

Pe memory stick a fost găsită inclusive o hârtie pe care Răzvan Alexe şi Vlad Cosma au desenat o schemă de împărţit comisioanele. Este vorba de mai multe calcule făcute alături de iniţialele „R”, „V” ori de menţiunea „R+V”. Coroborând aceste iniţiale cu declaraţiile din care rezultă faptul că Răzvan Alexe şi Vlad Cosma împărţeau în mod egal un procent de 1/3 din suma considerată „câştig”, având în vedere faptul şi aceste iniţiale însoţesc calcule aferente unor fracţii de 1/3 menţionate ca atare în cuprinsul înscrisurilor olografe arătate. Procurorii DNA au arătat în mod neechivoc faptul că litera „R” îl vizează pe Răzvan Alexe (constituind iniţiala prenumelui acestuia), litera „V” îl vizează pe Vlad Cosma (constituind iniţiala unuia dintre prenumele acestuia), iar menţiunea „R+V” îi vizează pe ambii.

Totodată, menţiuni olografe precum „De plată: V”, urmate de inserarea unor calcule privind „10 % P”, a confirmat o declaraţie dată de Răzvan Alexe şi teza DNA că Vlad Cosma ar fi ridicat de la amicul său inclusiv sumele aferente procentului de 10 % datorat şefului partidului (şi totodată tatăl său), Mircea Cosma.

Curtea Supremă arătat că în cazul lui Vlad Cosma acesta „era la curent cu activitatea desfăşurată de Alexe Răzvan şi o sprijine”. De altfel, rată judecătorii, pe unele din înscrisurile scanate apar iniţiala “V” - despre care Alexe Răzvan arată că îl desemna pe Cosma Vlad – sau chiar numele “Vlad”.

10% se duceau la PSD

Mărturiile martorirlor cu identitate protejată au cântărit în faţa Curţii Supreme. „Anghel Constantin” – martor cu identitate protejată, a declarat: „ Condiţia ca fiecare dintre aceste societăţi să câştige cel puţin un sector la licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Prahova era ca fiecare din ele prin reprezentanţii lor să plătească numerar suma de 10.000 lei (pentru fiecare sector câştigat) către Alixandrescu Daniel care era directorul Direcţiei Patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Prahova. Totodată, firmele câştigătoare la deszăpeziri trebuiau să achite şi un «comision» de 10 % calculat la valoarea lucrării către partid”, a explicat martorul.

Martorii au dat detalii despre încasările d ebani publici, comisioane li cums e luau deciziile în CJ Prahova.

„Mai cunosc faptul că printr-un circuit bancar fictiv în care erau implicate şi alte societăţi în afara celor câştigătoare ale licitaţiei, se scoteau sume de bani provenite de la Consiliul Judeţean Prahova în numerar, din care se achitau comisioanele amintite. Banii ridicaţi din bancă printr-o filieră formată din mai multe femei ajungeau la Alexe Răzvan la birou de unde erau redirecţionaţi aşa cum am arătat mai sus, după ce îşi oprea comisionul său”, a mai arătat „Anghel Constantin”

„Vlad Cosma s-a arătat şocat de câţi bani mi-au fost ceruţi”

Curtea Supremă a amintit în motivare şi declaraţia unuia dintre afaceriştii care au intrat în jocul celor implicaţi, comisioane pentru contracte publice. „Am câştigat două sectoare, am executat lucrările dar şi la aceste sectoare mi s-a cerut comision cu toate că am executat la preţ minim…La sfârşitul lui februarie 2013 la solicitarea mea intrucât vroiam să ies din „schemă” m-am întâlnit cu Alexe şi Vlad Cosma într-un apartament dintr-un bloc. La această întâlnire am spus că nu mai am cum să plătesc comisionul iar Vlad Cosma s-a arătat şocat de câţi bani mi-au fost ceruţi şi mi-a luat apărarea insă Alexe şi-a arătat nemulţumirea ridicând tonul la amândoi spunând că el a dat bani la partid şi el îşi vrea banii inapoi. Când am discutat prima dată cu Vlad Cosma de cei 10% am avut în vedere sumele de bani pe care Consiliul Judeţean Prahova şi Ministerul Dezvoltării trebuiau să mi le plătească la acea dată pentru lucrări efectuate. Impresia mea după această discuţie din februarie 2013 a fost aceea că Vlad Cosma nu a ştiut de comisionul pe care Alexe mi l-a cerut şi pentru lucrările ce s-au efectuat după data acelei discuţii cu Vlad Cosma…”, a declarat omul de afaceri.



Un alt afacerist implicat a dat detalii similare. „Precizez că Vlad Cosma nu mi-a spus in mod clar cum anume urma să mă ajute insă eu am considerat că nu putea să mă ajute decât dacă intervenea la direcţiile din cadrul Consiliului Judeţean Prahova şi nu numai respectiv şi la Ministerul Dezvoltării. Fiind fiul lui Mircea Cosma am crezut că intervine implicit la tatăl său”, a declarat omul de afaceri în faţa Curţii Supreme.

De asemenea, tot în faţa magistraţilor, un alt afacerit a arătat: “…Alexe mi-a spus că este împuternicit de conducerea partidului şi a Consiliului Judeţean Prahova folosind numele lui Cosma Mircea să gestioneze lucrările ce se vor executa pe raza jud.Prahova…”.

Mircea Cosma: „Băi, tu să nu apari pe-aici!”

Relaţiile de amiciţie dintre Răzvan Alexe şi familia Vlad şi Mircea Cosma sunt relevate de convorbirile telefonice din dosar. Aşa cum este aceasta, din 19 decebrie 2012, dintre Răzvan Alexe (foto) şi Mircea Cosma.

Mircea Cosma: Da!

Răzvan Alexe: Alo! Sunt pregătit. Unde te găsesc?

Mircea Cosma: Băi, tu să nu apari pe-aici! Ţi-am spus să-l chemi pe Bogdan să-mi aducă hârtia!

Răzvan Alexe: Nu. Bine.

Mircea Cosma: Asta ţi-am spus eu când am plecat. Bă, dacă nu ţineţi minte…! Sunt consilierii judeţeni: Bogdan, Viter ălea, ălea...

Răzvan Alexe: Gata! Gata, şefu’! Gata!”.

„Convorbire ce denotă faptul că cei doi inculpaţi se cunosc foarte bine dar inculpatul Cosma Mircea nu doreşte să fie văzut împreună cu Alexe Răzvan”, este precizarea Curţii Supreme. Imediat după această convorbire, Alexe se conformează solicitării lui Cosma Mircea şi îl sună pe consilierul acestuia - Toader Bogdan Andrei.

„Deşi aceste convorbiri nu constituie o probă directă în raport de obiectul probaţiunii din prezenta cauză, ele sunt totuşi importante întrucât relevă adevărata relaţie a lui Alexe Răzvan cu Cosma Mircea şi, indirect, sprijină afirmaţiile lui Alexe Răzvan, făcute în declaraţiile date în prezenta cauză”, a precizat Curtea Supremă.

„Aveţi grijă ce vorbiţi, spune-i şi lui Sebi!”

Curtea Supremă a atras atenţia la relaţia dintre Răzvan Alexe şi Vlad Cosma, convorbirile arată o relaţie mult mai apropiată, a lui Alexe Răzvan cu Vlad Cosma decât cu Mircea Cosma. Aşa cum ar fi discuţia din 7 decembrie 2012.

Vlad Cosma: Da!

Răzvan Alexe: Alo!? Am terminat cu ăsta... Eu zic că e ok, înţelegi tu, am stat de vorbă...

Vlad Cosma: Mă duc să mă întâlnesc cu Mircea şi cu Sebi la un restaurant Silvetra, vis-a-vis de Hipodrom, aşa că ne vedem acolo!

Răzvan Alexe: Unde e Silvetra asta? Aoleu, vezi că acolo e a lu’ Capră, mânca-ţi-aş gura ta!

Vlad Cosma: Hai acolo...

Răzvan Alexe: Vezi că ăla... Aveţi grijă ce vorbiţi, spune-i şi lui Sebi!

Vlad Cosma: Treaba lui!

Răzvan Alexe: Da? Bine, hai că vin şi eu acum!

Vlad Cosma: Hai!

Răzvan Alexe: Pa!

Ce a declarat Răzvan Alexe: Ceartă pe bani

În faţa magistraţilor Curţii Supreme, Răzvan Alexe a recunoscut totul. „Vlad Cosma lua 10 %, care nu ştiu cui îi erau destinaţi, plus ceea ce împărţea cu mine”. Răspunzând la întrebările instanţei, Alexe a arătat că „lui Cosma Vlad i s-a dat 10 % din lucrarea de întreţinere a drumurilor – plombe, banii fiindu-i înmânaţi în numerar, după împărţirea sumelor la biroul din Tătărani”.

El a mai arătat în faţa instanţei că „după ce Consiliul Judeţean făcea plăţile, de mai multe ori Cosma Vlad a venit cu situaţia de plăţi şi spunea că de la fiecare dintre firmele cu care aveam afaceri are de luat o anumită sumă de bani, respectiv procent din suma plătită de Consiliul Judeţean Prahova” şi că, fie că făcuse sau nu încasări, Alexe îi dădea aceşti bani uneori din bani proprii.

Lăsând la o parte faptul că „banii proprii” erau tot dintre cei obţinuţi prin subcontractări fictive, declaraţia lui Alexe s-a coroborat cu unul dintre aspectele evidenţiate de către unul dintre afaceriştii implicaţi, care a susţinut că în contextul unor discuţii vizând „retragerea sa din schemă”, la care a participat şi Vlad Cosma, Alexe şi-ar fi arătat nemulţumirea, ridicând tonul şi spunând că „el a dat bani la partid şi îşi vrea banii înapoi”.