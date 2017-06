FOTO Prânz cu surprize. Ce-a descoperit o bucureşteancă în mâncarea de la Mega Image

Luni dimineaţă, în drum spre serviciu, Alexandra Popa s-a oprit la Mega Image-ul de lângă Parcul Cişmigiu, ca să-şi cumpere ceva de mâncare pentru masa de prânz. I-a făcut cu ochiul un meniu cu piept de pui. A stat la coadă, l-a plătit, a ieşit din magazin şi şi-a văzut de drum. Nimic deosebit până aici. Zilnic, mii de alţi oameni fac acelaşi lucru în drumul lor spre muncă. Mâncarea „la pachet” a devenit o obişnuiţă, iar marii retaileri au înţeles repede cum stau lucrurile şi s-au adaptat. Meniuri consistente, la preţuri accesibile, se găsesc acum la toate magazinele, iar Mega Image nu face excepţie de la această regulă.

Doar că ziua Alexandrei avea să se schimbe brusc în jurul prânzului, când şi-a scos mâncarea din frigider, a încălzit-o la microunde şi s-a asezat la masă alături de colegi. „La ora 13 am vrut să mâncăm. am pus cutia în cuptorul cu microunde, apoi am început să manânc, iar la a doua înghiţitură am văzut viermii pe capac”, a declarat aceasta pentru „Adevărul”. Aşa cum reiese din fotografia postată pe o reţea de socializare, prânzul Alexandrei conţinea ceva mai multe proteine decât se aştepta, unele dintre ele pe care nu le ceruse şi nici nu se aştepta să le găsească în masa de prânz.

„Nu am mai mâncat nimic, am luat cutia şi bonul si m-am dus înapoi în magazin”, susţine tânăra. Odată ajunsă, conform spuselor ei, angajaţii au părut surprinşi că aşa ceva este posibil. Şefa magazinului a verificat cutiile cu pui, dar nu le-a retras de la vânzare, pentru că „nu a găsi nimic în neregulă”. I-au returnat banii pe produs şi, la final, au încercat să o convingă că ar fi vina ei, nu a magazinului.

„M-a întrebat cum a fost depozitat produsul de mine. I-am spus că a stat in frigider, după care l-am încalzit la microunde. Apoi m-a întrebat dacă am fructe sau legume în frigider. I-am spus că nu ştiu, că este frigiderul de la muncă unde colegii mai aduc roşii, banane şi le pun acolo. Mă întrebase acest lucru pentru că explicaţia ei era că poate o musculiţă a intrat în cutie de la legumele şi fructele colegilor”, susţine Alexandra Popa. Explicaţia angajaţilor Mega Image nu a mulţumit-o şi i s-a părut puţin probabilă. „O muscă în frigider, la 3-4 grade, intră pe o gaură cu diametrul de 5mm, depune ouă pe capac, care eclozează şi apat viermii. Mi s-a părut cam greu de crezut.”

Mega Image: „Totul este în regulă”

Îngrijorată de faptul că angajaţii nu a retras produsul de la vânzare şi i-au căutat ei nod în papură pentru incidentul de luni, Alexandra a postat imaginile pe o reţea de socializare şi a contactat Protecţia Consumatorului. Postarea s-a distribuit rapid, iar cei care au comentat la fotografia cu viermii în cutie i-au dat dreptate. „Am păţit ceva similar în alt Mega Image, am cumpărat cârnaţi <<proaspeţi>> care nu vreau să vă descriu cum miroseau când am deschis cutia... Măcar acolo managerul de magazin şi-a cerut mii de scuze, a recunoscut că este vina lor (probabil cineva îi lăsase o perioadă afară din frigider), a scos de faţă cu mine tot lotul de la raft pentr siguranţă. Mi se pare execrabilă atitudinea lor de azi...”, a reacţionat Cristina Pipias la postarea Alexandrei. Şi reprezentaţii Mega Image au răspuns postării bucureştencei, susţinând că nu au fost identificate neconformităţile descrise”: „În urma sesizarii tale au fost verificate toate produsele disponibile iîn stoc însa fără a fi identificate neconformităţile descrise. De asemenea, s-a verificat atat termenul de valabilitate cat si conditiile de depozitare, iar acestea sunt in regulă”, susţin reprezentanţii retailăr-ului, pe reţeaua de socializare unde Alexandra a postat imaginile cu mâncarea plină de viermi.





Răspunsul retailer-ului la postarea Alexandrei Popa. Foto: Alexandra Popa/Facebook

Mega Image nu a putut fi contactat pentru clarificări. Numărul tel-verde este deconectat, iar la numărul de mobil pentru comenzi şi livrări răspunde o firmă care „este doar asociată cu magazinul”. Între timp, Alexandra Popa a depus o plângere la Protecţia Consumatorului şi susţine că nu va mai cumpăra niciodată produse de la acest magazin.